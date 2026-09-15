हूती हमलों के बीच इजरायल से खुफिया मदद की उम्मीद? जानिए पाकिस्तान के इनकार के बाद सऊदी ने क्यों उठाया यह कदम

हूती विद्रोहियों के बढ़ते हमलों के बीच सऊदी अरब ने इज़राइल से खुफिया सहायता मांगी है. पाकिस्तान के सैन्य अभियानों में शामिल होने से मना करने के बाद अमेरिका के जरिए यह बातचीत हुई है.

सऊदी अरब ने रेड सी और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य की सुरक्षा के लिए इजरायल से खुफिया मदद मांगी है.

पाकिस्तान ने यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में भाग लेने से इनकार कर दिया.

हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन और पंपिंग सुविधाओं पर ड्रोन हमले किए हैं.

Saudi Arabia Israel Intelligence Help: यमन के ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा सीमा पर हमले तेज करने के बाद मध्य पूर्व में कूटनीतिक और सैन्य हलचल काफी बढ़ गई है. सऊदी अरब ने अपने तेल बुनियादी ढांचों और नागरिक ठिकानों पर हो रहे लगातार हमलों के बीच इजरायल से खुफिया सहायता मांगी है.

इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सऊदी अरब ने यह संपर्क सीधे तौर पर नहीं, बल्कि अमेरिकी सेंट्रल कमान के जरिए किया है. चूंकि सऊदी अरब और इजरायल के बीच आधिकारिक कूटनीतिक संबंध नहीं हैं, इसलिए अमेरिका के माध्यम से की गई यह कोशिश एक बड़ा और महत्वपूर्ण रणनीतिक विकास मानी जा रही है.

सऊदी अरब को इजरायल से खुफिया मदद क्यों मांगनी पड़ी?

सऊदी अरब इस समय अपनी सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों को लेकर गंभीर चिंताओं का सामना कर रहा है. रिपोर्टों के मुताबिक, सऊदी अरब ने अमेरिकी सेंट्रल कमान के माध्यम से इजरायल से विशेष रूप से बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य में मंडराते खतरों से जुड़ी खुफिया जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया है. बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है. इस रणनीतिक जलमार्ग की सुरक्षा सऊदी अरब और वैश्विक व्यापार दोनों के लिए बेहद जरूरी है.

पाकिस्तान के इनकार से सऊदी अरब के सामने क्या चुनौती खड़ी हुई?

सऊदी अरब के अपने पारंपरिक सैन्य सहयोगियों से उम्मीद के मुताबिक सीधी मदद नहीं मिल सकी है. पाकिस्तान, जिसके सऊदी अरब और तुर्की के साथ गहरे रक्षा संबंध हैं, उसने यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना तैनात करने से सीधे इनकार कर दिया है.

इस्लामाबाद का कहना है कि उसकी सेना का उपयोग सऊदी अरब की अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा के लिए किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तानी सैनिक किसी विदेशी धरती पर सैन्य अभियानों में हिस्सा नहीं लेंगे. पाकिस्तान के इस रुख के बाद सऊदी अरब को अन्य रक्षा विकल्पों की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा है.

हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के किन ठिकानों को निशाना बनाया है?

हाल के दिनों में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ अपने हमलों को काफी तेज कर दिया है. हूती बलों ने एक प्रमुख ड्रोन हमले में सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन और उससे जुड़ी पंपिंग सुविधाओं को निशाना बनाया. इस हमले के बाद उपग्रह तस्वीरों में भारी धुआं उठता दिखाई दिया था और सुरक्षा कारणों से पाइपलाइन का परिचालन आंशिक रूप से निलंबित करना पड़ा. इसके अलावा, हूती विद्रोहियों ने यमन-सऊदी सीमा के करीब एक मस्जिद और आसपास की नागरिक इमारतों को भी निशाना बनाकर हमला किया, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई.

लाल सागर और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य क्यों बन गए हैं नए युद्धक्षेत्र?

जमीनी हमलों के साथ-साथ हूती विद्रोहियों ने समुद्री सीमाओं पर भी अपनी आक्रामकता दिखाना शुरू कर दिए है. हूती बलों ने लाल सागर में स्थित कई रणनीतिक द्वीपों पर अपना नियंत्रण कायम करने का दावा किया है. इसके साथ ही वे बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य से गुजरने वाले सऊदी जहाजों की आवाजाही को रोकने और उन पर पाबंदी लगाने का प्रयास कर रहे हैं. इन गतिविधियों के कारण दुनिया के सबसे प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों में से एक पर रुकावट का खतरा पैदा हो गया है, जिससे सऊदी अरब के ऊर्जा बुनियादी ढांचे और सुरक्षा पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है.

सऊदी क्राउन प्रिंस ने क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं?

बढ़ते सुरक्षा संकट को देखते हुए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान (MBS) ने क्षेत्रीय स्तर पर भी समर्थन जुटाने की कोशिश की है. रिपोर्टों के अनुसार, क्राउन प्रिंस ने हूती आक्रमण का मुकाबला करने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अन्य खाड़ी देशों और मिस्र से भी सहायता मांगी है.

अमेरिका और ब्रिटेन का इस पूरे संकट पर क्या रुख है?

यमन संकट में पश्चिमी शक्तियों ने भी सीधी सैन्य कार्रवाई से दूरी बनाई है. अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के भीतर अंसार अल्लाह (हूती आंदोलन का आधिकारिक नाम) के ठिकानों पर सीधे हमले करने की संभावना को खारिज कर दिया है. हालांकि, उन्होंने सऊदी अरब को अन्य माध्यमों से सहायता और सुरक्षा सहयोग देने की बात जरूर कही है.