सऊदी अरब में हुए बस हादसे में कई भारतीयों की मौत! दिल्ली और जेद्दा में जारी हुए हेल्पलाइन नंबर

सऊदी अरब के जेद्दा में हुई बस दुर्घटना कई भारतीय श्रद्धालु मारे गए हैं. दरअसल यहां पर भारतीयों से भरी बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई.स्थिति पर नजर रखने के लिए तेलंगाना सचिवालय में एक नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) बनाया गया है. इसके नंबर हैं- +91 7997959754, +91 9912919545



सऊदी अरब के जेद्दा में हुई बस दुर्घटना कई भारतीय श्रद्धालु मारे गए हैं. बताया जा रहा है कि इस बस में कुल 42 श्रद्धालु ही सवार थे. जेद्दा में काउंसुलेट जनरल ने 24 घंटे का कंट्रोल रूम सेट किया है. तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने इस घटना पर शोक जताया है. दिल्ली के तेलंगाना भवन में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया गया है ताकि यात्रियों के परिजनों को जानकारी दी जा सके. साथ ही जेद्दा में भारतीय काउंसुलेट जनरल ऑफिस में 24X7 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. इनता ही नहीं तेलंगाना भवन में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. अधिकारियों के नंबर नीचे दिए गए हैं.

जेद्दा में भारतीय काउंसुलेट जनरल ऑफिस के लिए नंबर



8002440003 (Toll free)

0122614093

0126614276

0556122301 (WhatsApp)



तेलंगाना भवन में कंट्रोल रूम के लिए नंबर



वंदना: मोबाइल- +91 98719 99044

चौधरी चक्रवर्ती: मोबाइल- +91 99583 22143रक्षित नील: मोबाइल- +91 96437 23157

हैदराबाद के थे सभी यात्री

मीडियावन की रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे का शिकार सभी लोग भारत के हैदराबाद शहर के रहने वाले थे. भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, 'सऊदी अरब के मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से गहरा सदमा लगा है. रियाद में हमारा दूतावास और जेद्दा में वाणिज्य दूतावास इस दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और परिवारों को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि ये घटना सऊदी समयानुसार रात 11 बजे के आसपास (भारतीय समयानुसार लगभग 1:30 बजे) हुई है.

