यूरोप पर मंडराया 'ऑयल ब्लैकआउट' का खतरा; क्या सच में सऊदी अरब अगले महीने से बंद कर रहा है कच्चे तेल की सप्लाई

हूती हमलों के बीच सऊदी अरब अगले महीने से यूरोप को कच्चे तेल की आपूर्ति रोकने जा रहा है. आखिर क्या है सऊदी अरामको के रुख और यूरोपीय देशों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का पूरा सच.

सऊदी अरब अगले महीने से यूरोपीय ग्राहकों को कच्चे तेल की आपूर्ति रोकने की योजना बना रहा है.

सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी ने फिलहाल इस रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

सऊदी अरब आपूर्ति रोकता है, तो तेल की ऊंची कीमतों से जूझ रहे यूरोप में बड़ा ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है.

Saudi Arabia Crude Oil Supply Europe: मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और हूती विद्रोहियों के लगातार हमलों के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजार को लेकर एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सऊदी अरब अगले महीने से अपने यूरोपीय ग्राहकों को कच्चे तेल की आपूर्ति रोकने का बड़ा फैसला ले सकता है।

18 सितंबर 2026 को सामने आई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के बुनियादी ढांचों और लाल सागर क्षेत्र में जारी हमलों के कारण आपूर्ति शृंखला पर गहरा असर पड़ा है। यदि सऊदी अरब वास्तव में यूरोपीय देशों को कच्चे तेल का निर्यात रोकता है, तो इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार और विशेष रूप से यूरोपीय महाद्वीप में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भयंकर संकट खड़ा हो सकता है.

सऊदी प्रशासन का इस रिपोर्ट पर क्या रुख है?

यूरोप को कच्चे तेल की आपूर्ति रोकने की खबर जंगल की आग की तरह फैलने के बाद दुनिया भर के बाजारों की नजरें सऊदी अरब के आधिकारिक बयान पर टिक गई हैं। हालांकि, सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी 'सऊदी अरामको' ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

अरामको की ओर से किसी भी आधिकारिक बयान या खंडन के न आने के कारण ऊर्जा विश्लेषक और अंतरराष्ट्रीय व्यापारी इस स्थिति को बेहद ध्यान से देख रहे हैं। बाजार में इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या यह फैसला एक रणनीतिक कदम है या फिर आपूर्ति मार्गों पर जारी सुरक्षा खतरों के कारण लिया जाने वाला एक अनिवार्य फैसला है।

यूरोप के लिए कितना महत्वपूर्ण है सऊदी अरब का कच्चा तेल?

यूरोपीय देशों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सऊदी अरब एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा आपूर्तिकर्ता देश रहा है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के आंकड़ों का हवाला देते हुए ब्लूमबर्ग न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया है कि इसी साल जून महीने में सऊदी अरब ने यूरोपीय देशों को प्रतिदिन लगभग 5 लाख 77 हजार बैरल कच्चा तेल सप्लाई किया था।

इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिदिन होने वाले तेल निर्यात का अचानक रुक जाना यूरोपीय रिफाइनरियों और अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। यूरोप पहले से ही अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बाहरी देशों पर निर्भर है, ऐसे में सऊदी अरब से मिलने वाले लगभग पौने छह लाख बैरल दैनिक तेल का बंद होना यूरोप की ऊर्जा व्यवस्था को हिला सकता है।

यूरोप में पहले से जारी ऊर्जा संकट पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा?

यूरोपीय देश वर्तमान समय में पहले से ही भारी आर्थिक और ऊर्जा दबाव का सामना कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे सैन्य संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की दरें पहले से ही काफी उच्च स्तर पर बनी हुई हैं। ऐसे में यदि सऊदी अरब अगले महीने से अपनी क्रूड सप्लाई को निलंबित करने का कदम उठाता है, तो इससे यूरोपीय बाजार में कच्चे तेल की भयानक किल्लत पैदा हो सकती है। आपूर्ति कम होने और मांग बनी रहने के कारण यूरोप में ईंधन की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिससे वहां पहले से मौजूद महंगाई और औद्योगिक संकट और अधिक गहरा सकता है।

यूरोफाइटर जेट भी आया हमले के चपेट में

सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों के हमलों की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सऊदी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, सऊदी अरब के ताइफ एयर बेस पर हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए हमलों के दौरान इटली का एक F-2000 यूरोफाइटर जेट हमले की चपेट में आ गया।

ताइफ एयर बेस पर विदेशी सैन्य जेट का हमले की जद में आना यह दर्शाता है कि सऊदी अरब का हवाई क्षेत्र और उसके प्रमुख सैन्य ठिकाना हूती विद्रोहियों के ड्रोन तथा मिसाइल हमलों के सीधे खतरे में हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर मंडराते इसी खतरे के चलते सऊदी अरब को अपने ऊर्जा निर्यात और सुरक्षा प्राथमिकताओं पर नए सिरे से विचार करना पड़ रहा है।

मक्का पैक्ट पर पाकिस्तान के यू-टर्न से क्या संबंध है?

हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब पर किए जा रहे लगातार हमलों के कारण मिडिल ईस्ट के सुरक्षा समझौतों में तेजी से बदलाव आ रहे हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार 'मक्का समझौते' को लेकर पाकिस्तान के रुख में एक बड़ा 'यू-टर्न' देखने को मिला है। पाकिस्तान ने इस समझौते को सिर्फ एक 'रक्षात्मक गठबंधन' बताकर अपनी स्थिति साफ करने की कोशिश की है।

सऊदी अरब पर बढ़ते सुरक्षा खतरों, विदेशी मिलिट्री जेट्स पर पड़ रहे असर और मित्र देशों के बदलते कूटनीतिक रुख से साफ है कि पूरा मिडिल ईस्ट क्षेत्र इस समय बेहद संवेदनशील और नाजुक दौर से गुजर रहा है, जिसका सीधा और बड़ा असर अब यूरोप की तेल आपूर्ति पर पड़ता दिखाई दे रहा है।