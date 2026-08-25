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दुनिया

सुरक्षा के लिए अब अमेरिका पर निर्भर नहीं सऊदी अरब! मक्का पैक्ट के बाद फ्रांस पहुंचे क्राउन प्रिंस, क्या हुई बात?

सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस फ्रांस के दौरे पर हैं। जानिए मैक्रों के साथ इस मुलाकात में एनर्जी रूट्स, ड्रैगन बॉल पार्क डील और नए सुरक्षा समझौतों पर क्या बातचीत हुई.

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Aman Upadhyay

Updated : Aug 25, 2026, 08:15 AM IST

सुरक्षा के लिए अब अमेरिका पर निर्भर नहीं सऊदी अरब! मक्का पैक्ट के बाद फ्रांस पहुंचे क्राउन प्रिंस, क्या हुई बात?

 सऊदी क्राउन प्रिंस ने मैक्रों से की मुलाकात, Photo X and AI

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  • फ्रांस और सऊदी के बीच हुए कई बड़े समझौते.
  • मक्का रक्षा समझौते के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर गए क्राउन प्रिंस MBS.
  • ईरान और फिलिस्तीन तनाव पर भी हुई चर्चा.
     

Saudi France Agreement: सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात के लिए पेरिस में हैं. यह दो दिवसीय राजकीय यात्रा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी हलचल पैदा कर रही है. इस हाई-प्रोफाइल यात्रा की शुरुआत रविवार शाम को दोनों नेताओं की उपस्थिति में 'एस्पोर्ट्स वर्ल्ड कप' के समापन समारोह से हुई. 

यह पहली बार था जब वीडियो गेम्स से लेकर शतरंज तक की प्रतियोगिताओं वाला यह बड़ा टूर्नामेंट सऊदी अरब से बाहर आयोजित किया गया था. सोमवार को पेरिस के एलिसी पैलेस में दोनों नेताओं के बीच कई अहम समझौतों और वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत हुई.

फ्रांस और सऊदी के बीच क्या हुए समझौते?

इस दौरे के दौरान सोमवार को दोनों देशों के बीच  स्वास्थ्य, परिवहन और ऊर्जा के क्षेत्रों में 6 अरब यूरो के कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. लेकिन इस पूरी बातचीत में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरने वाला सौदा एक अनोखे मनोरंजन पार्क से जुड़ा है.

फ्रांसीसी मीडिया के अनुसार, पेरिस क्षेत्र में एक 'ड्रैगन बॉल' थीम वाले अम्यूजमेंट पार्क को बनाने के लिए भी बात बनी. यह पार्क मशहूर जापानी मंगा सीरीज से प्रेरित होगा और इसे सऊदी अरब के एक बड़े निवेश फंड का वित्तीय समर्थन हासिल है.

ग्रेटर पेरिस के क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्ष वैलेरी पेक्रेस ने बताया कि उनकी क्षेत्रीय सरकार इस परियोजना पर पिछले 18 महीनों से काम कर रही है. उन्होंने इस प्रोजेक्ट को 'डिज्नीलैंड' के पैमाने का बताया और कहा कि वे केवल इस पर हस्ताक्षर होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

क्यों चर्चा में है हॉर्मुज बाईपास प्लान?

इस मुलाकात का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक हिस्सा ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है. दरअसल, मध्य पूर्व में चल रहे संघर्षों के कारण हॉर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही पर बहुत बुरा असर पड़ा है. यह जलडमरूमध्य दुनिया का एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, जिससे आम तौर पर शांति के समय दुनिया की 20 प्रतिशत तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई होती है और खाड़ी के देश इस पर काफी निर्भर हैं.

28 फरवरी को शुरू हुए ईरान पर अमेरिका-इजरायल युद्ध के बाद से इस मार्ग में जहाजों की सुरक्षा को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है, जिससे वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें काफी बढ़ गई थीं. युद्ध से पहले बेंट क्रूड की कीमत लगभग $66 प्रति बैरल थी, जो संघर्ष के दौरान $100 के पार चली गई और शुरुआती दिनों में तो $119 प्रति बैरल तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी. सोमवार को बेंट क्रूड का भाव लगभग $93 प्रति बैरल पर बना हुआ था.

इसी संकट से निपटने के लिए एमबीएस और मैक्रों ऐसे वैकल्पिक एनर्जी रूट्स पर विचार कर रहे हैं जो हॉर्मुज जलडमरूमध्य को बाईपास कर सकें. इनमें नई पाइपलाइनें बिछाना, मौजूदा पाइपलाइनों की क्षमता बढ़ाना और वैकल्पिक पोर्ट नेटवर्क तैयार करना शामिल है. फ्रांस सऊदी अरब के तेल और खनिज उत्पादों का एक बहुत बड़ा खरीदार है, इसलिए ऊर्जा सुरक्षा का यह मुद्दा दोनों देशों के लिए बहुत मायने रखता है.

क्या है सुरक्षा का नया समीकरण?

यह राजकीय यात्रा एमबीएस की 7 अगस्त को हस्ताक्षरित 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौते' के बाद पहली अंतरराष्ट्रीय यात्रा है. इस समझौते को 'मक्का पैक्ट' के नाम से भी जाना जाता है, जो सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुआ एक त्रिपक्षीय आपसी रक्षा समझौता है.

इस पैक्ट के तहत तीनों देशों में ये बात बनी कि इनमें से किसी भी एक देश पर कोई हमला होता है, तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह समझौता स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सऊदी अरब अब अमेरिका से इतर अपनी सुरक्षा साझेदारियों में विविधता लाने के लिए मजबूत कदम उठा रहा है. दोनों नेताओं के बीच बातचीत में ईरान में जारी युद्ध, फिलिस्तीन तनाव के साथ ही सीरिया व लेबनान के घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई.
 

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