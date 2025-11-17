FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

शेख हसीना पर बांग्लादेश की कोर्ट का फैसला, ICT कोर्ट ने शेख हसीना को दोषी करार दिया, मानवता के खिलाफ अपराध में दोषी करार, निहत्थे लोगों पर गोली चलवाने का आरोप

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Sholay-The Final Cut: बड़े पर्दे पर छाएगा अमिताभ-धर्मेंद्र की फिल्म 'शोले' का जादू, 50 साल बाद फिर दिखेगी 'जय'-'वीरू' की जोड़ी

Sholay-The Final Cut: बड़े पर्दे पर छाएगा अमिताभ-धर्मेंद्र की फिल्म 'शोले' का जादू, 50 साल बाद फिर दिखेगी 'जय'-'वीरू' की जोड़ी

सऊदी अरब में हुए बस हादसे में कई भारतीयों की मौत! दिल्ली और जेद्दा में जारी हुए हेल्पलाइन नंबर

सऊदी अरब में हुए बस हादसे में कई भारतीयों की मौत! दिल्ली और जेद्दा में जारी हुए हेल्पलाइन नंबर

टाइम्स स्क्वायर पर लगा मानवता का लंगर, पद्म भूषण संत सिंह चटवाला ने हजारों लोगों को मुफ्त में करवाया भोजन

टाइम्स स्क्वायर पर लगा मानवता का लंगर, पद्म भूषण संत सिंह चटवाला ने हजारों लोगों को मुफ्त में करवाया भोजन

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
10वीं बार बिहार की सत्ता संभालने जा रहे नीतीश कुमार, फिर भी सबसे लंबे समय तक CM रहने के मामले में ये दिग्गज हैं आगे

10वीं बार बिहार की सत्ता संभालने जा रहे नीतीश कुमार, फिर भी सबसे लंबे समय तक CM रहने के मामले में ये दिग्गज हैं आगे

Numerology: सब पर राज करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आत्मविश्वास के बल पर कमाते हैं बड़ा नाम

Numerology: सब पर राज करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आत्मविश्वास के बल पर कमाते हैं बड़ा नाम

Gemenology: पैस और रिश्ते बर्बादी के कगार पर ला सकता है ये रत्न, पहनने से पहले जान लें आपके लिए सूटेबल है या नहीं?

पैस और रिश्ते बर्बादी के कगार पर ला सकता है ये रत्न, पहनने से पहले जान लें आपके लिए सूटेबल है या नहीं?

Homeदुनिया

दुनिया

Saudi Arabia Bus Accident: सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही बस हुई हादसे का शिकार, 42 भारतीयों की मौत

Saudi Arabia Bus Accident: सऊदी अरब में मदीना के पास एक बड़े सड़क हादसा हुआ है. इस हादसे में करीब 42 भारतीय लोगों के मरने की आशंका है. ये सभी भारत से उमराह करने के लिए सऊदी अरब गए थे.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 17, 2025, 10:58 AM IST

Saudi Arabia Bus Accident: सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही बस हुई हादसे का शिकार, 42 भारतीयों की मौत

 फोटो- AI जनरेटिड

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Saudi Arabia Bus Accident: सऊदी अरब में मदीना के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. खबरों के मुताबिक इस हादसे में करीब 42 भारतीयों को मौत की आशंका है. हादसे का शिकार हुए लोग भारत से उमराह करने के लिए सऊदी अरब गए थे. सोमवार रात उमराह करने गए हाजियों से भरी बस मक्का से मदीना जा रही थी. इसी दौरान ये बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई. ये हादसा इनता भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए और उसमें आग लग गई. 

केवल एकमात्र व्यक्ति बचा जीवित

मीडियावन की रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे का शिकार सभी 42 लोग भारत के हैदराबाद शहर के रहने वाले थे. रिपोर्ट के अनुसार इस बस में 43 बच्चे सवार थे. इस हादसे में सिर्फ एक ही व्यक्ति जीवित बचा है. कमात्र जीवित बचे व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह दुर्घटना भारतीय समय के हिसाब से रात करीब 1:30 बजे मुफरीहाट इलाके में हुई. इससे पता चलता है कि दुर्घटना कितनी भीषण थी.

मरने वालों में 11 बच्चे भी

जानकारी के मुताबिक इस हादसे में मरने वाले लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि टैंकर से टकराने वाली बस में सवार 43 यात्रियों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे थे. ये सभी तीर्थयात्री मक्का में उमराह की रस्में पूरी कर चुके थे. ऐसे में आगे के अनुष्ठान के लिए ये लोग मदीना जा रहे थे. हालांकि गौर करने वाली बात ये है कि सऊदी अधिकायों ने अभी भी हताहतों की सही संख्या की पुष्टि नहीं की है. हादसे में जीवित बचे शख्स की सेहत की स्थिति की जानकारी अभी नहीं दी गई है.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Sholay-The Final Cut: बड़े पर्दे पर छाएगा अमिताभ-धर्मेंद्र की फिल्म 'शोले' का जादू, 50 साल बाद फिर दिखेगी 'जय'-'वीरू' की जोड़ी
Sholay-The Final Cut: बड़े पर्दे पर छाएगा अमिताभ-धर्मेंद्र की फिल्म 'शोले' का जादू, 50 साल बाद फिर दिखेगी 'जय'-'वीरू' की जोड़ी
सऊदी अरब में हुए बस हादसे में कई भारतीयों की मौत! दिल्ली और जेद्दा में जारी हुए हेल्पलाइन नंबर
सऊदी अरब में हुए बस हादसे में कई भारतीयों की मौत! दिल्ली और जेद्दा में जारी हुए हेल्पलाइन नंबर
टाइम्स स्क्वायर पर लगा मानवता का लंगर, पद्म भूषण संत सिंह चटवाला ने हजारों लोगों को मुफ्त में करवाया भोजन
टाइम्स स्क्वायर पर लगा मानवता का लंगर, पद्म भूषण संत सिंह चटवाला ने हजारों लोगों को मुफ्त में करवाया भोजन
Type 2 Diabetes Symptoms: बुजुर्गों से लेकर युवाओं भी दिखें ये लक्षण तो हो जाये अलर्ट, टाइप 2 डायबिटीज का हो सकता है संकेत
बुजुर्गों से लेकर युवाओं भी दिखें ये लक्षण तो हो जाये अलर्ट, टाइप 2 डायबिटीज का हो सकता है संकेत
कैंसर होने के बाद इंसान कितने दिन तक जी सकता है? जानिए डॉक्टर ने क्या बताया
कैंसर होने के बाद इंसान कितने दिन तक जी सकता है? जानिए डॉक्टर ने क्या बताया
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
10वीं बार बिहार की सत्ता संभालने जा रहे नीतीश कुमार, फिर भी सबसे लंबे समय तक CM रहने के मामले में ये दिग्गज हैं आगे
10वीं बार बिहार की सत्ता संभालने जा रहे नीतीश कुमार, फिर भी सबसे लंबे समय तक CM रहने के मामले में ये दिग्गज हैं आगे
Numerology: सब पर राज करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आत्मविश्वास के बल पर कमाते हैं बड़ा नाम
Numerology: सब पर राज करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आत्मविश्वास के बल पर कमाते हैं बड़ा नाम
Gemenology: पैस और रिश्ते बर्बादी के कगार पर ला सकता है ये रत्न, पहनने से पहले जान लें आपके लिए सूटेबल है या नहीं?
पैस और रिश्ते बर्बादी के कगार पर ला सकता है ये रत्न, पहनने से पहले जान लें आपके लिए सूटेबल है या नहीं?
किस राजा को कहते हैं भारत का सिकंदर? देश के शक्तिशाली मुस्लिम शासकों में से था एक
किस राजा को कहते हैं भारत का सिकंदर? देश के शक्तिशाली मुस्लिम शासकों में से था एक
इस देश में जमीन के ऊपर नहीं बल्कि नीचे बसती है दुनिया, कई फीट गहराई में रहते हैं लोग, देखिए असली पाताल लोक
इस देश में जमीन के ऊपर नहीं बल्कि नीचे बसती है दुनिया, कई फीट गहराई में रहते हैं लोग, देखिए असली पाताल लोक
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE