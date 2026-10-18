मक्का मस्जिद में ऐसा क्या हुआ जो कपल का सिर कर दिया कलम! फिर चर्चा में सऊदी अरब का कानून

सऊदी अरब के मक्का में मस्जिद के अंदर कथित अश्लील हरकत के आरोप में दो बांग्लादेशी नागरिकों को मौत की सजा दी गई.

सऊदी अरब में पिछले 11 सालों के दौरान कुल 1,956 लोगों को मौत की सजा दी गई (AI Image)

सऊदी अरब के मक्का शहर से सामने आया एक मामला पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है. यहां मक्का मस्जिद के अंदर कथित तौर पर अश्लील हरकत करने के आरोप में एक बांग्लादेशी जोड़े को मौत की सजा दी गई. सऊदी आंतरिक मंत्रालय के अनुसार, इनकी पहचान नजरुल इस्लाम अब्दुल बशीर और सिती अख्तर के तौर पर हुई है.

बांग्लादेशी अखबार प्रोथोम आलो ने सऊदी सूत्रों का हवाला देते हुए बताया, 14 अक्टूबर 2026 को मक्का में दोनों को फांसी दी गई. हालांकि, सऊदी अधिकारियों ने ये स्पष्ट नहीं किया कि उन्हें गोली मार गई या सिर कलम किया गया. बांग्लादेशी दूतावास को पहले से इसकी सूचना नहीं मिली थी. यही वजह है कि सऊदी अरब की न्याय व्यवस्था और वहां विदेशी नागरिकों को मिलने वाली कानूनी मदद पर सवाल उठ रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

सऊदी अरब के गृह मंत्रालय के मुताबिक, दोनों बांग्लादेशी नागरिकों पर मक्का की मस्जिद में अनैतिक हरकत करने का आरोप लगा था. मामले की जांच के बाद उनके खिलाफ आरोप तय किए गए. बांग्लादेशी अखबार प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के अनुसार, जेद्दा की अदालत में कई महीनों तक सुनवाई चली. अदालत ने दोनों को मौत की सजा सुनाई.

14 अक्टूबर को दिया गया मृत्युदंड

फैसले में कहा गया कि उनके कथित कृत्य से न सिर्फ सामाजिक नियमों का उल्लंघन हुआ, बल्कि मस्जिद जैसे पवित्र स्थान की मर्यादा को भी ठेस पहुंची. बताया गया कि ऊपरी अदालत ने भी इस फैसले को बरकरार रखा. इसके बाद सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद की ओर से शाही आदेश जारी हुआ और 14 अक्टूबर को दोनों को मृत्युदंड दे दिया गया.

इस मामले में कई अहम जानकारियां सार्वजनिक नहीं की गईं. दोनों के बीच पति-पत्नी का रिश्ता था या नहीं, कथित घटना कब हुई, उन्हें कब गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ क्या सबूत पेश किए गए, इन सवालों पर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

मुस्लिम धर्मगुरु ने मामले पर क्या कहा?

सऊदी के इस मामले पर मुस्लिम धर्मगुरु जमशेद आलम ने डीएनए हिंदी से बातचीत में कहा कि सऊदी अरब में अलग-अलग अपराधों के लिए सख्त सजाओं का प्रावधान है. सऊदी का कानून ऐसा है कि वहां चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते हैं, बलात्कार करने पर संगसार यानी आधा जमीन में गाड़ के, शरीर पर पत्थरों की बारिश होती है. जो तब तक होती, जब तक वो मर ना जाए.

ताजीर क्या है जिसके तहत दी गई सजा?

सऊदी अरब की न्याय व्यवस्था इस्लामी कानून यानी शरिया पर आधारित है. वहां अपराध और सजा के मामलों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में समझा जाता है- हद, किसास और ताजीर.

हद के तहत कुछ अपराधों के लिए धार्मिक ग्रंथों में निर्धारित सजाओं का प्रावधान माना जाता है. इन मामलों में सजा देने के लिए विशेष शर्तें और सबूत जरूरी होते हैं.

के तहत कुछ अपराधों के लिए धार्मिक ग्रंथों में निर्धारित सजाओं का प्रावधान माना जाता है. इन मामलों में सजा देने के लिए विशेष शर्तें और सबूत जरूरी होते हैं. किसास का संबंध बदले या प्रतिशोध के सिद्धांत से है. हत्या जैसे मामलों में पीड़ित परिवार को कुछ परिस्थितियों में दोषी को माफ करने या मुआवजा स्वीकार करने का विकल्प मिल सकता है.

का संबंध बदले या प्रतिशोध के सिद्धांत से है. हत्या जैसे मामलों में पीड़ित परिवार को कुछ परिस्थितियों में दोषी को माफ करने या मुआवजा स्वीकार करने का विकल्प मिल सकता है. ताजीर उन अपराधों से जुड़ा है, जिनकी सजा पहले से किसी निश्चित श्रेणी में तय नहीं होती या जिनमें हद के तहत सजा देने की शर्तें पूरी नहीं होतीं. ऐसे मामलों में जज अपराध की गंभीरता और उसके सामाजिक प्रभाव को देखते हुए सजा तय कर सकता है.

मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक, सऊदी अरब में बड़ी संख्या में आपराधिक मामले ताजीर के तहत आते हैं. इसी व्यवस्था को लेकर चिंता जताई जाती है, क्योंकि जज के पास सजा तय करने का काफी अधिकार होता है.

सऊदी अरब पर क्यों उठ रहे हैं सवाल?

इस मामले में सबसे बड़ी आपत्ति बांग्लादेशी दूतावास को जानकारी नहीं दिए जाने को लेकर है. वियना कन्वेंशन ऑन कांसुलर रिलेशंस, 1963 के अनुच्छेद 36 के मुताबिक, विदेश में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने देश के वाणिज्य दूतावास से संपर्क करने के अधिकार की जानकारी दी जानी चाहिए. अगर वह इसकी मांग करता है, तो संबंधित अधिकारियों को बिना देरी किए दूतावास को सूचित करना चाहिए.

बांग्लादेश ने दर्ज कराया विरोध

जेद्दा स्थित बांग्लादेशी दूतावास ने कहा कि उसे मुकदमे या मौत की सजा के बारे में जानकारी नहीं दी गई. इसके बाद बांग्लादेश ने सऊदी विदेश मंत्रालय के सामने औपचारिक विरोध दर्ज कराया. दूसरा सवाल सजा की गंभीरता को लेकर है. सऊदी अधिकारियों ने कथित अश्लील हरकत का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया. ये भी स्पष्ट नहीं है कि दोनों को वकील उपलब्ध कराए गए थे या नहीं और उन्हें अपना पक्ष रखने के कितने अवसर मिले. ऐसे में निष्पक्ष सुनवाई को लेकर चिंता पैदा होना स्वाभाविक है.

'मामले में अपनाई गई प्रक्रिया हैरान करने वाली'

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का हवाला देते हुए प्रोथोम आलो अखबार ने बताया कि सऊदी अरब आमतौर पर बांग्लादेशियों को इतनी जल्दी गिरफ्तार करके उन्हें मौत की सजा नहीं देता है. अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में अपनाई गई प्रक्रिया हैरान करने वाली थी. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के मुताबिक, मौत की सजा केवल सबसे गंभीर अपराधों के लिए ही दी जानी चाहिए. जब आरोप, सबूत और मुकदमे की प्रक्रिया की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं होती, तो न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं.

कैसे दी जाती है सऊदी अरब में मौत की सजा?

सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज्यादा मृत्युदंड देने वाले देशों में शामिल है. वहां हत्या, बलात्कार, आतंकवाद, डकैती और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों में मौत की सजा दी जा सकती है. कुछ मामलों में धर्म या पवित्र स्थलों से जुड़े अपराधों के लिए भी ताजीर के तहत कठोर सजा सुनाए जाने की बात सामने आती रही है.

रिपोर्टों के मुताबिक, वहां मृत्युदंड देने के तरीकों में तलवार से सिर कलम करना और गोली मारना शामिल हैं. फांसी के मामले भी सामने आए हैं, हालांकि इसे कम इस्तेमाल होने वाला तरीका बताया जाता है. पत्थर मारकर मौत देने का प्रावधान भी पारंपरिक कानूनी व्याख्याओं में मौजूद रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में इसके इस्तेमाल के प्रमाण सामने नहीं आए हैं.

इतनी ज्यादा मौत की सजा क्यों दी जाती है?

एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन के अनुसार, सऊदी अरब में पिछले 11 सालों के दौरान कुल 1,956 लोगों को मौत की सजा दी गई यानी हर साल औसतन करीब 178 लोगों को मृत्युदंड दिया गया. अक्टूबर 2026 तक, साल के पहले नौ महीनों में ही 175 से ज्यादा लोगों को फांसी दी जा चुकी है.

कैसे मामलों में सबसे ज्यादा दी गई सजा-ए-मौत?

एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक, जनवरी 2014 से जून 2025 के बीच नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में 597 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई. इनमें करीब तीन-चौथाई विदेशी नागरिक थे. वहीं, 2025 में दी गई 356 मौत की सजाओं में से 240 मामले नशीले पदार्थों से जुड़े थे. इनमें 188 विदेशी नागरिक शामिल थे.

क्या इस मामले का बांग्लादेश पर भी असर पड़ेगा?

सऊदी अरब में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक काम करते हैं. ये लोग निर्माण, सेवा और दूसरे क्षेत्रों में रोजगार करते हैं और अपने परिवारों को नियमित रूप से पैसे भेजते हैं. इसलिए दोनों देशों के संबंधों में स्थिरता बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और लाखों परिवारों के लिए अहम है.

ऐसे में इस मामले पर बांग्लादेश की नाराजगी के बावजूद दोनों देशों के रिश्तों पर बड़ा असर पड़ेगा या नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है. बांग्लादेश ने जिस तरह मुकदमे और सजा की जानकारी नहीं मिलने पर आपत्ति जताई है, उससे ये साफ है कि मामला सिर्फ दो नागरिकों की सजा तक सीमित नहीं है. इसमें विदेश में नागरिकों के अधिकार और दूतावास की भूमिका जैसे सवाल भी जुड़े हैं.

मृत्युदंड को लेकर आलोचना जारी

मानवाधिकार संगठन रिप्रीव ने भी सऊदी अरब में मृत्युदंड के इस्तेमाल पर चिंता जताई है. संगठन का कहना है कि मौत की सजा कम करने के दावों के बावजूद इसके इस्तेमाल में बढ़ोतरी देखी गई है.

ताजीर के तहत जजों को सजा तय करने का अधिकार मिलने और एक स्पष्ट, व्यापक लिखित दंड संहिता की कमी को भी आलोचना की वजह माना जाता है. आलोचकों का कहना है कि जब अपराध और सजा के नियम स्पष्ट रूप से लिखे नहीं होते, तो अलग-अलग मामलों में फैसलों की एकरूपता और निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं.

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