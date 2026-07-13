यमन की राजधानी में सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अरब ने हमला किया, हूती विद्रोहियों ने दी अंजाम भुगतने की धमकी

हूती विद्रोहियों ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया है. हूती प्रवक्ता याह्या सरी ने इसे तनाव कम करने के दौर का अंत बताया है.

यमन की राजधानी सना में तनाव बढ़ गया है. हूती विद्रोहियों ने आरोप लगाया है कि सऊदी अरब ने राजधानी के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया है. हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता ने कहा है कि ये हमला तब किया गया है जब एक विमान एयरपोर्ट पर लैंड हो रहा था. यह हमला उस समय हुआ जब ईरान की 'महान एयरवेज' का एक यात्री विमान रनवे पर पहुंचने ही वाला था. हूती विद्रोहियों ने इस मामले को लेकर सऊदी अरब को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है.

क्या है पूरा मामला?

टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार, यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने कहा कि उसने सोमवार को सना एयरपोर्ट पर हमला किया. । वहीं, हुती विद्रोहियों ने इस हमले के लिए सरकार का समर्थन करने वाले सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया है. यमन की सऊदी समर्थित सरकार और ईरान समर्थित विद्रोहियों के बीच पिछले कुछ सालों में यह तनाव का सबसे बड़ा मामला है.

यमन की सरकार ने कहा है कि वह यमन की राजधानी में ईरानी विमान को उतरने से रोकना चाहती थी. यह प्रतिनिधिमंडल ईरान के मारे गए सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार में शामिल होने तेहरान गया था. यमन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ईरानी सरकार के समर्थन वाले आतंकवादी हुती मिलिशिया ने राजधानी सना के एयरपोर्ट पर यमन के राष्ट्रीय विमान को उतरने से रोका. हूती विद्रोही ईरानी विमान को यमन के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने की अनुमति देने पर अड़े रहे. इसके कारण एयरपोर्ट के रनवे को निशाना बनाया गया. रनवे को निशाना बनाए जाने के कारण विमान वहां नहीं उतर सका और बाद में उसे होदैदा एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के सूचना मंत्री मोअम्मर बिन मुताहर अल-एरयान ने यह भी कहा कि हूती सना एयरपोर्ट पर 'इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस' के एक विमान को रोके हुए हैं और उसके पायलट और को-पायलट को भी हिरासत में रखे हुए हैं.

हूती विद्रोहियों ने दी अंजाम भुगतने की धमकी

हूती विद्रोहियों ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया है. हूती प्रवक्ता याह्या सरी ने इसे तनाव कम करने के दौर का अंत बताया है. हूती विद्रोहियों ने कहा है कि इस हमले के लिए सऊदी अरब को गंभीर अंजाम भुगतने होंगे. इस हमले के बाद सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच लंबे समय से चली आ रही अपेक्षाकृत शांति टूटने की कगार पर है. पश्चिम एशिया में पहले ही ईरान-अमेरिका युद्ध दोबारा भड़क गया है. अब स क्षेत्र में एक बार फिर नया युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ गया है.