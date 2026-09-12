ईरान को युद्ध में चीन की मदद के सबूत मिले! अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइल हमले के लिए दी थी सैटेलाइट तस्वीरें

चीन के वाणिज्यिक उपग्रहों से मिली मदद ईरान के लिए बेहद अहम रही. इससे ईरान ने 17 जुलाई को उत्तर-पूर्वी जॉर्डन में मुवाफ़क साल्टी एयर बेस पर भीषण हमला करने में सफलता पाई.

जुलाई-2026 में ईरान ने जॉर्डन में अमेरिका के एक सैन्य ठिकाने पर भीषण हमला किया था. इस मिसाइल हमले से मिलिट्री बेस को तो नुकसान हुआ ही था, अमेरिका के तीन सैनिक भी मारे गए थे. अब सामने आया है कि इस हमले के लिए चीन ने ईरान को हाई-रिज़ॉल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें मुहैया कराई थीं. इस संघर्ष में ईरान को मिलने वाली चीनी मदद का ये पहला स्पष्ट सबूत है.

क्या है पूरा मामला?

अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 17 जुलाई को उत्तर-पूर्वी जॉर्डन में मुवाफ़क साल्टी एयर बेस पर हुआ ईरानी हमला चीन की मदद से किया गया था. इसे अब तक का सबसे स्पष्ट सबूत माना जा रहा है. संघर्ष के दौरान ईरान को चीन से मिली मदद के कारण अमेरिकी सेना के जवानों की मौत भी हुई थी. हमले में बेस पर बने 20 से अधिक परिसरों को भारी नुकसान पहुंचा था.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस घातक हमले को अंजाम देने से पहले ईरान ने चीनी स्रोतों से उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली सैटेलाइट तस्वीरें हासिल की थीं. इन तस्वीरों का इस्तेमाल ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डे के लेआउट, रणनीतिक बुनियादी ढांचे और सटीक लक्ष्यों की पहचान करने के लिए किया. खास बात यह है कि ईरान के पास हमले से पहले और बाद, दोनों समय की तस्वीरें थीं.

चीन की मदद ने ईरान को दी संजीवनी

अमेरिकी हमलों की वजह से पहले ही ईरान के अपने रडार और निगरानी उपकरण काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो चुके थे. ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर स्वतंत्र रूप से नजर नहीं रख पा रहा था. लेकिन, चीन के वाणिज्यिक उपग्रहों से मिली मदद उसके लिए संजीवनी साबित हुई. इससे ईरान की सटीक निशाना लगाने की क्षमता काफी ज्यादा बढ़ गई.

आरोपों पर चीन ने क्या कहा?

'वॉल स्ट्रीट जर्नल' की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मामले को लेकर चीनी अधिकारियों से बात की गई है. अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि उनके चीनी समकक्षों ने इसके पुख्ता सबूत मांगे हैं. चीन ने इस बात से इनकार किया है कि चीनी कंपनियों ने हमले के लिए कोई मदद दी थी. अमेरिका इस मामले को गंभीरता से ले रहा है क्योंकि चीन के कमर्शियल सैटेलाइट उद्योग और सरकार के बीच गहरे संबंध हैं.

जॉर्डन अब भी है ईरान के निशाने पर

अमेरिका, जॉर्डन में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों को अब तक सबसे ज्यादा सुरक्षित मानता रहा है. लेकिन, ईरान ने जॉर्डन को भी लगातार निशाना बनाया है. हाल ही में ईरान ने जॉर्डन में अल-अज्रक एयरबेस को निशाना बनाकर अमेरिका को क्षति पहुंचाई है. माना जा रहा है कि ईरान ने इन हमलों के लिए कासिम बशीर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जो इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल गाइडेड सिस्टम से लैस है. इसकी रेंज 1200 किमी जिससे यह जॉर्डन तक आसानी से पहुंच जाती है.