अंतरिक्ष से दिखा जंग का भयानक नजारा, होर्मुज बना तेल का काला समंदर, लाशों की गिनती करना भी मुश्किल!

Strait Of Hormuz: अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष ने अब एक ऐसा भयानक मोड़ ले लिया है, जो बम और मिसाइलों से कहीं ज्यादा घातक साबित हो रहा है.

अमेरिका और ईरान के बीच जारी खौफनाक जंग अब सिर्फ मिसाइलों के धमाकों और शहरों की तबाही तक सीमित नहीं है. इस युद्ध की आग ने अब शांत समंदर और उसके मासूम जीवों को भी अपनी चपेट में ले लिया है. हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि अंतरिक्ष से ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में फारस की खाड़ी का नीला पानी अब तेल की काली परतों से ढका नजर आ रहा है.

पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह कुदरत के साथ ऐसा खिलवाड़ है, जिसका खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ियां अगले कई दशकों तक भुगतेंगी.

सैटेलाइट तस्वीरों में कैद हुआ 'महाविनाश'

हाल ही में आई सैटेलाइट तस्वीरों ने इस तबाही की पोल खोलकर रख दी है. 7 अप्रैल 2026 को ली गई इमेज में हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के पास ईरान के केशम द्वीप के चारों ओर 5 मील से भी लंबा तेल का रिसाव देखा गया है. असल में, फरवरी के आखिर में अमेरिकी सेना ने ईरान के ड्रोन कैरियर जहाज शाहिद बघेरी पर हमला किया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह जहाज अब भी समुद्र के बीचों-बीच डूबी हुई हालत में तेल उगल रहा है.

यह रिसाव पास के उन दलदली इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, जो कई दुर्लभ पक्षियों और जीवों का घर हैं. इसके अलावा, ईरान के लावन द्वीप की रिफाइनरी में लगी आग के बाद रिसता हुआ तेल शिदवार द्वीप तक पहुंच गया है. यह इलाका अपने खूबसूरत मूंगों (कोरल्स) और दुर्लभ कछुओं के लिए मशहूर था, जो अब पूरी तरह खतरे में हैं.

10 करोड़ लोगों के हलक तक पहुंचा संकट

यह संकट सिर्फ समुद्री पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इंसानों के अस्तित्व पर भी बन आई है. खाड़ी देशों में रहने वाले लगभग 10 करोड़ लोग पीने के पानी के लिए पूरी तरह डिसैलिनेशन प्लांट्स यानी खारे पानी को मीठा बनाने वाली मशीनों पर निर्भर हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह तेल इन प्लांट्स के फिल्टर सिस्टम में घुस गया, तो पीने के पानी की सप्लाई ठप हो जाएगी. युद्ध के शोर के बीच करोड़ों लोगों का प्यासा रह जाना एक बहुत बड़ा मानवीय संकट पैदा कर सकता है.

दम तोड़ती समुद्री जिंदगी

खाड़ी का यह इलाका पहले से ही जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा था, और अब यह तेल का रिसाव ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहा है. तेल की चिपचिपी परत में फंसकर डॉल्फिन, व्हेल और कछुए दम तोड़ रहे हैं. ग्रीनपीस जैसी संस्थाओं का कहना है कि यहां अब तक सैकड़ों जानवरों की मौत हो चुकी है और युद्ध के कारण इन इलाकों तक पहुंचना नामुमकिन है, इसलिए तेल को साफ करने का काम शुरू ही नहीं हो पा रहा है.

रोजी-रोटी पर मंडराते बादल

खाड़ी देशों के तटीय इलाकों में हजारों परिवार मछली पकड़कर अपना गुजारा करते हैं. तेल के कारण मछलियां जहरीली हो रही हैं, जिससे न केवल लोगों की कमाई बंद हो गई है, बल्कि उनके भोजन पर भी संकट खड़ा हो गया है. मछुआरों के जाल अब मछलियों के बजाय तेल के कीचड़ से भर रहे हैं.

यह युद्ध सिर्फ दो देशों की सत्ता की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि यह पृथ्वी के एक सबसे महत्वपूर्ण ईकोसिस्टम की बर्बादी का कारण बन चुका है. अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया, तो खाड़ी का यह नीला समंदर हमेशा के लिए एक काले कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा.