मिडटर्म चुनाव, H-1B वीजा पर सख्ती, सरिता कोमातिरेड्डी को मिला बड़ा समर्थन... क्या इस बार डेमोक्रेट्स से छिटकेंगे भारतीय-अमेरिकी वोटर?

मिशिगन में रहने वाले 1.38 लाख भारतीय-अमेरिकी 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में गवर्नर, सीनेटर और प्रतिनिधि सभा की सीटों के नतीजे तय करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे.

अमेरिका में करीब 26 लाख भारतीय मूल के वोटर हैं, जो लंबे समय से डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ देते आए हैं, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग दिख रही है. ट्रंप प्रशासन के तहत H-1B वीजा के नियमों में किए गए बदलावों और प्रवासियों पर बढ़ती सख्ती के कारण भारतीय समुदाय के बीच चिंता काफी बढ़ गई है. ऐसे में 2026 के इन मिडटर्म चुनावों में उनका वोट किस पार्टी को जाएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं.

एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी की पैसे और नौकरी से जुड़ी नीतियां हैं तो दूसरी तरफ वीजा और इमीग्रेशन को लेकर बढ़ती परेशानी है. यही वजह है कि भारतीय मूल के वोटर इस बार किसका साथ देंगे, यह तय करना आसान नहीं है.

सरिता कोमातिरेड्डी को किसका साथ मिला है?

भारतीय-अमेरिकी रिपब्लिकन उम्मीदवार सरिता कोमातिरेड्डी मौजूदा अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स को सीधी चुनौती दे रही हैं. आईएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, 'न्यू यॉर्क पोस्ट' अखबार के बोर्ड ने सरिता कोमातिरेड्डी का खुला समर्थन करने का ऐलान किया है. अखबार ने लिखा कि वह पूरे उत्साह के साथ लेटिशिया जेम्स के मुकाबले सरिता कोमातिरेड्डी के साथ खड़ा है. अखबार ने कोमातिरेड्डी को एक अनुभवी सरकारी वकील बताया, जिन्होंने आतंकवादियों, ड्रग कार्टेल से जुड़े लोगों, साइबर अपराधियों और दूसरे गुनहगारों पर कानूनी शिकंजा कसा है.

अखबार ने लिखा कि कोमातिरेड्डी अटॉर्नी जनरल पद का इस्तेमाल करके अपराध, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार पर सख्ती से काम करना चाहती हैं और सड़कों को सुरक्षित बनाना चाहती हैं. अखबार ने लेटिशिया जेम्स को 'राजनीतिक खिलाड़ी' कहा. इसके साथ ही रिपब्लिकन उम्मीदवार ब्रूस ब्लेकमैन को गवर्नर पद और सांसद माइक लॉरलर को 17वें कांग्रेसनल क्षेत्र के लिए समर्थन दिया है. न्यू यॉर्क में 24 अक्टूबर से वोटिंग शुरू हो गई है जो 1 नवंबर तक चलेगी, जबकि मुख्य चुनाव 3 नवंबर को होगा.

सरिता कोमातिरेड्डी ने क्या बातें सामने रखी हैं?

41 साल की सरिता कोमातिरेड्डी के अंदर शहर के बढ़ते जुर्म को लेकर गहरा गुस्सा है, क्योंकि खुद उनका घर-परिवार भी इस खौफ को झेल चुका है. एक बार बच्चों को स्कूल छोड़ते समय उनके घर के एक इंसान पर सब-वे में हमला हो गया. हद तो तब हो गई जब एक करीबी दोस्त के बेडरूम में सोते समय बाहर से एक भटकी हुई गोली आकर लग गई. सरिता का कहना है कि जब से लेटिशिया जेम्स अटॉर्नी जनरल की कुर्सी पर बैठी हैं तब से लोगों के मन से सुरक्षा का भरोसा उठ गया है.

उनका सीधा इल्जाम है कि लेटिशिया जेम्स ने काम करना ही छोड़ दिया है. वैसे, अखबारों में जेम्स का वह बयान भी छपा था जिसमें उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा था कि अटॉर्नी जनरल का असली काम सिविल मामलों को देखना है, न कि क्राइम को रोकना.

सरिता कोई आम इंसान नहीं हैं, बल्कि एक तगड़ी फेडरल वकील रह चुकी हैं. उन्होंने इंटरनेशनल आतंकवाद, साइबर क्राइम, ड्रग्स की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और सरकारी घोटालों जैसे बड़े-बड़े मामलों की धज्जियां उड़ाई हैं. जिसका वीडियों उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया.

Crime victims across New York feel ignored. That changes when I am Attorney General. I stood side-by-side with crime victims to announce the launch of a Victims Advisory Council in the AG’s Office, so that New Yorkers who have lived through crime have a seat at the table. https://t.co/VzNbbmYhkL — Saritha Komatireddy (@sarithaforny) October 22, 2026

सर्वे के आंकड़े क्या बताते हैं?

ऑनमैसेज इंक के सर्वे के अनुसार, लेटिशिया जेम्स 50.7 प्रतिशत समर्थन के साथ आगे चल रही थीं, जबकि सरिता कोमातिरेड्डी को 44.7 प्रतिशत वोट मिले. 12 से 14 अक्टूबर के बीच 1,000 संभावित वोटरों पर यह सर्वे हुआ था. हालांकि 8 अक्टूबर को हुई दोनों नेताओं की बहस देखने वाले लोगों में से 81 प्रतिशत ने कोमातिरेड्डी को पसंद किया, जबकि जेम्स को 19 प्रतिशत समर्थन मिला. सिएना कॉलेज के एक अन्य सर्वे में जेम्स 13 अंकों से आगे दिख रही थीं.

लेटिशिया जेम्स के चुनाव अभियान की प्रवक्ता ने इस सर्वे को खारिज कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरिता कोमातिरेड्डी न्यू यॉर्क के लोगों को धोखाधड़ी करने वालों से नहीं बचा पाएंगी, क्योंकि वही लोग उनके चुनाव में मदद कर रहे हैं. प्रवक्ता ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोमातिरेड्डी का समर्थन किया है और उसके बदले में वे ट्रंप के कामों पर आंखें मूंद लेंगी. बता दें कि डेमोक्रेट नेता लेटिशिया जेम्स 2018 में पहली बार चुनी गई थीं और 2022 में दोबारा जीती थीं. ट्रंप और उनकी कंपनी पर दीवानी धोखाधड़ी का केस दर्ज करके उन्हें देश भर में बड़ी पहचान मिली थी.

भारतीय-अमेरिकी समुदाय चुनाव में क्यों इतना अहम बन गया है?

अमेरिका के मिशिगन राज्य में रहने वाला भारतीय-अमेरिकी समुदाय राज्य का सबसे बड़ा एशियाई समुदाय है. 'एएपीआईडेटा' की एक जानकारी के अनुसार, मिशिगन में करीब 1,38,644 भारतीय-अमेरिकी रहते हैं और लगभग 1,23,545 एशियाई-अमेरिकी वोट देने के योग्य हैं. यह समुदाय कांग्रेस में सत्ता का संतुलन तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है.

भारतीय-अमेरिकी लोग मुख्य रूप से ओकलैंड काउंटी के इलाकों जैसे ट्रॉय, नोवी, कैंटन और फार्मिंगटन हिल्स में रहते हैं. ये इलाके कड़े मुकाबले वाले कांग्रेसनल क्षेत्रों के पास आते हैं. मिशिगन से भारतीय मूल के अकेले डेमोक्रेटिक पार्टी से आने वाले श्री थानेदार 13वें डिस्ट्रिक्ट से सांसद हैं, लेकिन अगस्त 2026 में हुए डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव में वे पार्टी के उम्मीदवार डोनावन मैकिनी से हार गए हैं. उनका कार्यकाल जनवरी 2027 में समाप्त हो जाएगा.

चुनाव में भारतीय समुदाय के वोटरों की भूमिका क्या रहेगी- एक्सपर्ट

विदेश मामलों के जानकार, शीतल त्रिपाठी ने DNAHindi से बातचीत में बताया कि अमेरिका के चुनाव में भारतीय समुदाय वोटरों की संख्या भले ही बहुत बड़ी न हो, लेकिन हार-जीत के मामूली अंतर को देखते हुए ये वोटर चुनावी नतीजे पलटने में असरदार साबित हो सकते हैं. दोनों ही राजनीतिक दल इन पढ़े-लिखे और पैसे से मजबूत वोटरों को साथ लाने की कोशिश करते हैं. उन्होंने आगे बताया कि डेमोक्रेटिक पार्टी सबको साथ लेकर चलने, बराबरी देने, नस्ल भेद से बचाने और H-1बी व H-4 जैसे वीजा नियमों में सहूलियत देने की बात करती है.

दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी 'अमेरिका फर्स्ट' वाली सोच पर चलती है और वहां के रहने वालों को पहला मौका देती है, जिससे वीजा नियम कड़े हो जाते हैं और बाहर से आए लोगों के मन में झिझक बनती है. इसके अलावा, कारोबार के आसान माहौल, टैक्स में छूट और कम पाबंदियों जैसे आर्थिक मुद्दे भी यह तय करते हैं कि लोग किस पार्टी को वोट देंगे.

चुनाव में भारत से जुड़े कौन-कौन से मुख्य मुद्दे चर्चा में बने हुए हैं?

मिशिगन में चुनाव प्रचार ऐसे माहौल में हो रहा है जहां H-1बी वीजा नियमों में कड़ाई एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर बढ़ती भारत-विरोधी बातें भी चर्चा का केंद्र हैं. हालांकि भारतीय-अमेरिकी वोटरों का झुकाव आमतौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ रहा है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी भी इस समुदाय में पैठ बनाने में लगी है. 3 नवंबर को मिशिगन के लोग गवर्नर, सीनेटर और राज्य की सभी 13 हाउस सीटों के लिए वोट डालेंगे.

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