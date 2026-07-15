यूक्रेन-मिडिल ईस्ट जंग से कैसे कट रही आम आदमी की जेब, जयशंकर ने जताई चिंता, दिया संकट से निकलने का प्लान

डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि आज के हालातों में ग्लोबल इकोनॉमी को सही ढंग से चलाने के लिए सप्लाई चेन का लचीला होना बेहद जरूरी है.

वैश्विक संकट का ग्लोबल ट्रेड, ईंधन की कीमतें और खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है असर

जयशंकर ने कहा- भारत और ईयू को वैश्विक संकट में मिलकर काम करने की जरूरत

विदेश मंत्री ने कहा- ग्लोबल मार्केट में एकाधिकार खत्म करने के लिए नए स्त्रोतों के निर्माण की जरूरत

आर्थिक संकट से निपटने के लिए ठोस नीतियां बनाने पर भी दिया जोर

यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने आगाह किया है कि उत्पादन के सीमित या सिर्फ एक ही स्त्रोत पर अत्यधिक निर्भरता दुनिया के लिए बड़ा जोखिम बन सकती है. उन्होंने वैश्विक मंच पर बताया कि इन देशों में बढ़ते तनाव एक आम इंसान को किस तरह प्रभावित करते हैं और समझाया कि ऐसे माहौल में देशों के बीच राजनीतिक सहयोग और रणनीतिक समन्वय विकल्प नहीं जरूरत बन गए हैं.

वैश्विक संघर्षों से कैसे प्रभावित होता है आम इंसान?

एस. जयशंकर ने जियो पॉलिटिक्स तनावों से दुनिया पर पड़ने वाले प्रभावों का जिक्र करते हुए कहा कि आज के दौर में कोई भी जंग या सैन्य संघर्ष स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहता है. उन्होंने मिडिल ईस्ट, यूक्रेन युद्ध और इंडो-पैसिफिक क्षेत्रों में तनावपूर्ण माहौल का हवाला देते हुए कहा कि इनकी वजह से ग्लोबल ट्रेड, ईंधन की कीमतें और खाद्य सुरक्षा बुरी तरह प्रभावित होती हैं.

डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि कोई भी संकट या संघर्ष सिर्फ अपनी भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके दूरगामी प्रभाव दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर भी पड़ते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे में भारत और यूरोपीय संघ जैसी लोकतांत्रिक और आर्थिक महाशक्तियों को मिलकर चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को नए स्तर पर ले जाना होगा.

जयशंकर ने संकट से मिलकर निपटने का आह्वान किया

जयशंकर ने कहा, 'दुनिया के किसी एक कोने में होने वाला संघर्ष दूसरे कोने में बैठे लोगों के जीवन को बदल सकता है. कई बार इसके ऐसे रूप सामने आते हैं, जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता इसलिए संकट के इस दौर में देशों के बीच गहरा राजनीतिक सहयोग और रणनीतिक समन्वय अब सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत बन गया है.

उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों पर जोर देते हुए वैश्विक संकट से मिलकर निपटने का आह्वान किया है. उन्होंने वैकल्पिक स्त्रोत तैयार करने और जोखिम को कम करने के लिए मिलकर काम करने के लिए नीतियां बनाने पर जोर दिया.

ग्लोबल मार्केट में एकतरफा निर्भरता बढ़ाएगी आफत

डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि आज के हालातों में ग्लोबल इकोनॉमी को सही ढंग से चलाने के लिए सप्लाई चेन का लचीला होना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि इस समय दुनिया कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, तकनीक और सप्लाई जैसी ढांचागत और संरचनात्मक चुनौतियों से जूझ रही है.

विदेश मंत्री ने आगाह करते हुए कहा कि उत्पादन के सीमित या सिर्फ एक ही स्त्रोत पर बहुत ज्यादा निर्भरता दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकती है. उन्होंने वैकल्पिक स्त्रोतों के निर्माण पर जोर देते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर आपूर्ति के नए और विश्वसनीय विकल्प तैयार करने की जरूरत है, ताकि किसी भी संकट के समय में ग्लोबल मार्केट में कोई दिक्कत या हाहाकार न मचे.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत और उसके ग्लोबल पार्टनर्स को मिलकर इकोनॉमिक क्राइसिस को कम करने के लिए ठोस पॉलिसी बनानी होंगी, ताकि तकनीक और लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में एकाधिकार रोका जा सके..