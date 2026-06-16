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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

Russia Shadow Fleet: ब्रिटिश कमांडो ने रूसी जहाज पर बोला धावा, 22 भारतीय क्रू मेंबर सवार; हिरासत में लिया 1 नाविक

ब्रिटेन के कमांडों ने रूस के एक ऑयल टैंकर को जब्त कर प्रतिबंधों के उल्लंघनों का शक जाहिर किया है. इसमें एक भारतीय ना​गरिक को गिरफ्तार किया गया है. 

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Jun 16, 2026, 12:21 PM IST

Russia Shadow Fleet: ब्रिटिश कमांडो ने रूसी जहाज पर बोला धावा, 22 भारतीय क्रू मेंबर सवार; हिरासत में लिया 1 नाविक

russia shadow fleet

(Credit Image Social Media )

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TRENDING NOW

.​रूसी शैडो फ्लीट से भारतीय कैप्टन गिरफ्तार
.रूसी प्रतिबंधित तेल किसी बिना अनुमति दूसरे देश को बेचने का आरोप
.अजय पंत के रूप में आरोपी कैप्टन की पहचान
 

समुद्र में चल रहे जहाज पर अचानक ही ब्रिटेन की एक एजेंसी ने हेलीकॉप्टर से उतरकर क्रू मेंबर्स को घेर लिया. इस जहाज में 22 भारतीय कू मेंबर तैनात थे. इनके अलावा एक भारतीय कप्तान हैं, जिन्हें ब्रिटेन की एजेंसी ने हिरासत में ले लिया है. कप्तान की पहचान भारत के 38 वर्षीय अजय पंत के रूप में हुई है, जिसे हिरासत में ले लिया गया है.

क्या है पूरा मामला, जिस पर ब्रिटेन ने की कार्रवाई

ब्रिटिश जांच एजेंसियों के अनुसार, ब्रिटेन एजेंसी ने इस जहाज को रूस की "शैडो फ्लीट" का हिस्सा माना है. पश्चिमी देशों का आरोप है कि रूस पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद कुछ जहाज अलग-अलग तरीकों से रूसी तेल को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं. इसी को लेकर ब्रिटेन की एजेंसी एनएसए ने अचानक जहाज पर छापा मार दिया. समुद्र के बीच जहाज पर पहुंचकर जांच शुरू की. रिपोर्ट्स के अनुसार इस में एक भारतीय कप्तान को हिरासत में लिया गया है. उस पर प्रतिबंधों के उल्लंघन से जुड़े आरोपों की जांच चल रही है. आरोप सही पाये जाने की स्थिति में 10 साल की सजा और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. 

22 भारतीय नाविकों के लिए क्यों बढ़ी चिंता

ब्रिटेन की सेना द्वारा किया गया यह पहला ऑपरेशन है, जिसमें जहाज को घेरकर पकड़ा गया है. जानकारी के अनुसार, जांच जारी रहने तक जहाज को इंग्लैंड के दक्षिणी तट के पास रोककर रखा जाएगा. इस दौरान उस पर नजर रखी जाएगी. NCA ने बताया कि जहाज पर मौजूद जॉर्जियाई और भारतीय क्रू के कुल 24 सदस्य रुके हुए हैं और जांच में मदद कर रहे हैं.

ब्रिटेन ने लगाया ये गंभीर आरोप

ब्रिटेन का आरोप है कि यह जहाज रूस के शैडो फ्लीट का हिस्सा है. इसका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचकर रूसी तेल को यूक्रेन के खिलाफ मॉस्को की लड़ाई में फंड करने में किया जाता है. दावा कि इसके लिए रूस ने करीब 700 शैडो फ्लीट जहाज चलाये हुए हैं, जो पुराने तेल टैंकर होते हैं. इनका मालिकाना हक से लेकर झंडे तक संदिग्ध हैं. 

ब्रिटेन की एजेंसी ने चलाया ऑपरेशन

रविवार तड़के रॉयल मरीन कमांडो और एनसीए अधिकारियों ने मिलकर ऑपरेशन चलाया, जिसमें प्रतिबंधित तेल किसी तीसरे देश को बेचने के आरोप में कैप्टन को गिरफ्तार कर किया गया. इस वारदात के बाद, परिवहन सचिव हेइडी अलेक्जेंडर ने सोमवार को एक आदेश जारी कर औपचारिक रूप से जहाज को ब्रिटेन के जलक्षेत्र से बाहर जाने से रोक दिया है. कैप्टन अजय पंत को मंगलवार को साउथेम्प्टन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां जहाज के 22 चालक दल के सदस्य, जिनमें जॉर्जियाई और भारतीय नागरिक शामिल हैं, अभी भी जहाज पर ही हैं. 

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