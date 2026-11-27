अंटार्कटिका की बर्फ से पृथ्वी के 5 करोड़ साल पुराने मौसम का पता चलेगा. रूसी वैज्ञानिक बर्फ के टुकड़ों से जलवायु में बदलाव का अध्ययन करेंगे.

रूस के आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट (AARI) की एक विशेष टीम अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों में 15 लाख साल पुरानी बर्फ खोजने का बड़ा मिशन शुरू करने जा रही है. इंसानी इतिहास में मौसम के बदलावों को गहराई से समझने के लिए यह अब तक की सबसे पुरानी बर्फ की खोज मानी जा रही है.

इस मिशन का सबसे बड़ा मकसद बर्फ के कोर यानी गहरे नमूनों को निकालकर लाखों साल पुरानी हवा की जांच करना है. जब बर्फ जमती है तो उस समय के वायुमंडल की हवा छोटी-छोटी थैलियों और बुलबुलों के रूप में बर्फ के अंदर हमेशा के लिए कैद हो जाती है. रूसी टीम इन्हीं नमूनों की मदद से प्राचीन समय में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा का पता लगाएगी.

रूस के प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी जानकारी के अनुसार, इस रिसर्च से मिले आंकड़े आज के आधुनिक क्लाइमेट मॉडल की सच्चाई परखने में बहुत मददगार साबित होंगे. इससे यह समझने में आसानी होगी कि पृथ्वी का मौसम लाखों सालों में किस तरह बदला है और भविष्य में इंसानों के रहने लायक माहौल की सीमा क्या हो सकती है.

5 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका का नजारा कैसा था?

रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक अलेक्जेंडर मकारोव ने इस खोज के बारे में बहुत चौंकाने वाली जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि आज से लगभग 5 करोड़ साल पहले पृथ्वी के माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) की मात्रा आज के मुकाबले बहुत ज्यादा हुआ करती थी.

उस दौर में अंटार्कटिका महाद्वीप पर बर्फ की कोई परत मौजूद नहीं थी. चारों तरफ बर्फ की जगह खुला मैदान और समुद्र हुआ करता था. उस समय दुनिया भर के समुद्रों का जलस्तर आज के वाटर लेवल से करीब 65 मीटर ज्यादा ऊंचा था. यानी अगर पूरी बर्फ पिघल जाए तो दुनिया के नक्शे से कई तटीय इलाके गायब हो सकते हैं.

वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के इतिहास में एक ऐसा दौर आया था जब ग्लेशियर बनने और पिघलने के चक्र में बहुत बड़े बदलाव हुए थे. 15 लाख साल पुरानी बर्फ की जांच करने से उस दौर की पूरी कहानी सामने आ सकती है. इससे यह साफ हो सकेगा कि आखिर पृथ्वी पर ठंड और गर्मी के चक्र किस वजह से बदलते रहे हैं.

बर्फ के नमूनों से ग्रीनहाउस गैसों की जांच कैसे की जाएगी?

जब अंटार्कटिका में सैकड़ों और हजारों मीटर की गहराई तक छेद करके बर्फ के लंबे पाइप जैसे टुकड़े निकाले जाते हैं तो उन्हें आइस कोर कहा जाता है. ये आइस कोर पृथ्वी के मौसम का एक तरह से टाइम कैप्सूल होते हैं.

जिस दौर में बर्फ गिरकर जमती है, उसी दौर की हवा के बारीक कण बर्फ के बीच फंस जाते हैं. इन कणों की लेबोरेटरी में जांच करके यह मापा जाता है कि उस समय हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें कितनी मात्रा में थीं. ANI की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रक्रिया से प्राचीन समय के तापमान और मौसम का सटीक हिसाब लगाया जा सकता है.

रूस के पर्यावरण मंत्री अलेक्जेंडर कोजलोव ने कहा कि इस प्राचीन बर्फ से मिलने वाले नतीजे पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय को यह समझाने में मदद करेंगे कि लाखों सालों के दौरान हमारी धरती का मौसम किस तरह विकसित हुआ है. इससे कुदरती तौर पर मौसम में होने वाले उतार-चढ़ाव की आखिरी सीमा तय करने में मदद मिलेगी.

रूसी वैज्ञानिकों की पुरानी खोज में क्या मिला था?

अंटार्कटिका के ठंडे इलाके में बर्फ की खोज का यह काम कोई नया नहीं है, बल्कि यह एक लंबे समय से चल रहे वैज्ञानिक प्रोग्राम का हिस्सा है. इससे पहले भी रूसी टीम ने अंटार्कटिका में गहराई तक खुदाई करके बर्फ के सैंपल निकाले हैं.

इससे पहले की रिसर्च में रूसी वैज्ञानिकों ने करीब 12 लाख साल पुरानी बर्फ की परतें खोजने और उनकी जांच करने में सफलता हासिल की थी. उस 12 लाख साल पुराने आइस कोर की जांच से कई अहम जानकारियां मिली थीं.

अब आने वाले नए अभियान में रूसी टीम का लक्ष्य इस रिसर्च को 3 लाख साल और पीछे ले जाना है. यानी अब 15 लाख साल पुरानी बर्फ की खोज की जाएगी. वैज्ञानिकों को भरोसा है कि 12 लाख से 15 लाख साल के बीच का यह 3 लाख साल का समय ही पृथ्वी के मौसम इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, जब ग्लेशियर चक्र की समय-अवधि अचानक बदल गई थी.

भविष्य के मौसम के लिए इस खोज का क्या महत्व है?

आज पूरी दुनिया में मौसम में तेजी से हो रहे बदलावों को लेकर चिंता जताई जा रही है. ऐसे में 15 लाख साल पुराने मौसम के आंकड़े यह बताने में कारगर होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीनहाउस गैसों का असली असर क्या होता है.

अलेक्जेंडर मकारोव के मुताबिक, मुख्य काम यह समझना है कि हमारी धरती पर ऐसी कौन सी सीमा रेखा है, जिसके अंदर इंसानी जिंदगी और जीव-जंतु आसानी से फल-फूल सकते हैं. अगर कंप्यूटर मॉडल में पुराने डेटा को डाला जाएगा, तो भविष्य के मौसम के बारे में की जाने वाली भविष्यवाणियां ज्यादा सटीक होंगी.

इस खोज से यह भी पता चलेगा कि जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो उसका अंटार्कटिका की बर्फ और समुद्र के जलस्तर पर क्या असर पड़ता है. यह डेटा पूरी दुनिया के पर्यावरण विशेषज्ञों के लिए एक गाइड की तरह काम करेगा, जिससे आने वाले खतरों से निपटने की तैयारी की जा सकेगी.

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