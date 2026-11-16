न तेज हवा का डर, न दिशा बदलने की जरूरत, धूप से भी बनेगी बिजली... रूस की नई टरबाइन में ऐसा क्या है खास?

हवा और सौर ऊर्जा को एक साथ जोड़ने वाली नई रूसी टरबाइन से कम जगह में ज्यादा बिजली मिलेगी. यह बिना घूमे किसी भी दिशा से आने वाली तेज हवा को झेल सकती है.

रूस की पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी (RUDN) के वैज्ञानिकों ने बिजली पैदा करने के लिए एक खास किस्म की हाइब्रिड वर्टिकल-एक्सिस विंड टरबाइन तैयार की है. टीवी ब्रिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस नए सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह कारखानों, घरों, शहरों और गाड़ियों के रास्तों के लिए आसानी से बिजली दे सके.

आमतौर पर जो पुरानी विंड टरबाइन होती हैं, उन्हें हवा चलने की दिशा में घुमाना पड़ता है. लेकिन इस नई टरबाइन का ब्लेड सीधा यानी वर्टिकल खड़ा रहता है. इस वजह से हवा चाहे किसी भी तरफ से आए, यह बिना घूमे और बिना रुकावट के हवा को पकड़कर बिजली बनाती रहती है.

यह नई टरबाइन क्यों बेहतर काम करेगी?

तटीय इलाकों, पहाड़ों और बड़े शहरों में हवा सीधी नहीं चलती, बल्कि बार-बार दिशा बदलती है और झोंकों में आती है. पुरानी टरबाइन ऐसी जगहों पर सही से काम नहीं कर पातीं क्योंकि उन्हें बार-बार हवा के रुख के हिसाब से सेट करना पड़ता है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह नई वर्टिकल टरबाइन तेज और उबड़-खाबड़ हवा को भी आसानी से झेल लेती है. इसे किसी भी दिशा में मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे यह शहरों और तटीय इलाकों में भी पूरी ताकत से बिजली पैदा कर सकती है.

हवा और धूप दोनों का इस्तेमाल एक साथ कैसे?

इस नई तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक हाइब्रिड सिस्टम है. इसका मतलब है कि यह हवा के साथ-साथ सूरज की धूप से भी बिजली बनाती है. जब विंड टरबाइन और सोलर पैनल को एक ही जगह पर जोड़ दिया जाता है, तो बिजली मिलने का सिलसिला रुकता नहीं है. जब धूप कम हो तो हवा से और जब हवा हल्की हो तो धूप से बिजली मिलती रहती है. इसके अलावा, एक ही जगह पर दोनों सिस्टम लगने से जमीन की भी काफी बचत होती है

इसे रिहायशी इलाकों में लगाया जा सकता है?

पुरानी बड़ी टरबाइन जब चलती हैं तो उनसे बहुत तेज आवाज आती है, जिसकी वजह से उन्हें रिहायशी इलाकों से दूर लगाना पड़ता है. लेकिन इस नई हाइब्रिड टरबाइन को इस तरह बनाया गया है कि यह बहुत कम शोर पैदा करती है.

आवाज कम होने के कारण इसे घनी आबादी वाले शहरों, कॉलोनियों और घरों के पास आसानी से लगाया जा सकता है. इससे शहरों में बिजली की कमी को दूर करने में बड़ी मदद मिल सकती है.

कितना आसान और सुरक्षित है?

पुरानी विंड टरबाइन में जनरेटर और गियरबॉक्स काफी ऊंचाई पर लगे होते हैं, जिसके कारण कर्मचारियों को बहुत ऊपर चढ़कर काम करना पड़ता है. इससे हादसों का खतरा बना रहता है. लेकिन इस नए डिजाइन में जनरेटर और गियरबॉक्स को जमीन के काफी करीब नीचे की तरफ लगाया गया है. इस वजह से तकनीशियनों को ऊंचाई पर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती. वे जमीन पर खड़े होकर ही आसानी से टरबाइन की जांच और मरम्मत कर सकते हैं, जिससे काम बहुत सुरक्षित हो जाता है.



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