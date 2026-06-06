यूरोप पर अंतरिक्ष से अटैक कर रहा रूस! GPS सिग्नल जाम कर रहे हैं सैटेलाइट, इस रिपोर्ट से फ्रांस-जर्मनी की नींद उड़ी

यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के शोध में कहा गया है कि रूस यूरोपीय देशों के GPS सिस्टम में रूकावट डालने और छेड़छाड़ की कोशिश कर रहा है. रूस ने ऐसी गतिविधियां 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही बढ़ा दी हैं.

रूस और यूरोप के बीत तनाव यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही चरम पर है. यूरोपिय देश यूक्रेन की मदद के लिए पैसा और हथियार दोनों दे रहे हैं. इसका बदला रूस ऐसे तरीके से ले रहा है जिसके बारे में जानकर कई यूरोपिय देशों की नींद उड़ी हुई है. एक रिसर्च पेपर में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, रूस अंतरिक्ष से यूरोप को निशाना बना रहा है. इसमें बताया गया है कि रूसी सैटेलाइट यूरोप के कुछ हिस्सों में GPS सिग्नल में रुकावट डाल रहे हैं.

क्यों परेशान हैं यूरोपीय देश?

यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन की ओर से पब्लिश किए गए एक रिसर्च पेपर में बताया गया है कि बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच स्पेस नया युद्धक्षेत्र बन रहा है. रूसी उपग्रह यूरोप में GPS सिग्नल में बाधा डाल रहे हैं जिससे सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं. शोध के अनुसार, यूरोप के कई इलाकों में रूस की गतिविधियों से जुड़े GPS जैमिंग और सिग्नल में रुकावट का पता चला है.

क्या हो सकता है GPS जैमिंग का असर?

GPS जैमिंग और सिग्नल में रुकावट का असर हवाई जहाजों और समंदर में चलने वाले बड़े कार्गो शिप की नेविगेशन प्रणाली पर पड़ सकता है. रिसर्च में बताया गया है कि रूस सैटेलाइट नेविगेशन सिग्नल को दबाने या उनमें गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहा है. इसके प्रभाव से जमीन पर मौजूद लोगों के लिए सही लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है.

सुरक्षा से जुड़ी चिंता बढ़ी

यूरोप के बड़े देश इस खबर के सामने आने के बाद सकते में हैं. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि GPS टेक्नोलॉजी में छेड़छाड़ देश की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं पैदा कर सकती है. इसका असर सैन्य ऑपरेशन पर भी पड़ सकता है.

कब से रूस कर रहा है ये काम

2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से यूरोपीय अधिकारियों ने GPS में रुकावट की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी है. रूस के सैटेलाइट्स का निशाना मुख्य रूप से संवेदनशील इलाके और संघर्ष वाले क्षेत्र हैं.

युद्ध के अंतरिक्ष तक पहुंचने का खतरा

GPS से छेड़छाड़ की कोशिशों के कारण यूरोपीय अधिकारियों और सुरक्षा विशेषज्ञों को बेहतर सुरक्षा उपायों की तलाश करनी पड़ रही है. फ्रांस और जर्मनी जैसे देश स्पेस-बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित करने को प्राथमिकता बना रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य के संघर्षों का दायरा बढ़कर अंतरिक्ष तक पहुंच सकता है.