भारत पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन! स्वागत के लिए PM मोदी पहुंचे एयरपोर्ट, राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Vladimir Putin India Visit: व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को अपने दो दिन के आधिकारिक दौरे के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं.पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनका अभिवादन किया.

Vladimir Putin India Visit: व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को अपने दो दिन के आधिकारिक दौरे के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं.पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनका अभिवादन किया. उनकी यात्रा को देखते हुए देश की राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है. बताते चलें आज रात पुतिन पीएम मोदी के घर रात्रिभोज में शामिल होंगे. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच पुतिन का भारत दौरा काफी रणनीतिक माना जा रहा है. माना जा रहा है कि यह मुलाक़ात न सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करेगी, बल्कि रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने या शांत करने के संभावित विकल्पों पर भी बातचीत हो सकती है.

पुतिन के सम्मान में आज रात रात्रिभोज

अमेरिकी टैरिफ के बढ़ते दबाव के बीच दोनों नेता व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर बड़े ऐलान कर सकते हैं. प्रधानमंत्री मोदी अपने घनिष्ठ मित्र पुतिन के सम्मान में आज रात रात्रिभोज की मेजबानी करेंगे. शुक्रवार का दिन भारत-रूस संबंधों के लिहाज से बेहद अहम रहने वाला है. दोनों देशों के शीर्ष प्रतिनिधिमंडल हैदराबाद हाउस में वार्ता करेंगे, जिसके बाद भारत मंडपम में एक उच्च स्तरीय व्यापारिक बैठक भी निर्धारित है. शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में औपचारिक भोज देंगी, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति स्वदेश लौट जाएंगे.

यह भी पढ़ें: भारत के प्रधानमंत्री विदेशी मेहमानों से हमेशा हैदराबाद हाउस में क्यों मिलते हैं? बेहद दिलचस्प है कहानी

कूटनीतिक समीकरणों को नई दिशा दे सकती है

#WATCH | Russian President Vladimir Putin lands in Delhi; Prime Minister Narendra Modi receives him at the airport



President Putin is on a two-day State visit to India. He will hold the 23rd India-Russia Annual Summit with PM Narendra Modi in Delhi on December 5



(Source: DD) pic.twitter.com/wFcL9of7Eg — ANI (@ANI) December 4, 2025

यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत तक का भारी टैरिफ लगा दिया गया है. इसमें रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर लगाए गए 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है. इन आर्थिक दबावों के चलते भारत-अमेरिका रिश्ते दो दशकों में शायद अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं. ऐसे में पुतिन की यह यात्रा भारत के कूटनीतिक समीकरणों को नई दिशा दे सकती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से