अलास्का में ट्रंप से मुलाकात के बाद पुतिन ने पीएम मोदी को किया फोन, साझा की अंदरूनी बातचीत

अलास्का में ट्रंप से मुलाकात के बाद पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की और बैठक की जानकारी साझा की. मोदी ने यूक्रेन युद्ध का हल शांतिपूर्ण वार्ता से निकालने पर जोर दिया.

रूस और अमेरिका के बीच हालिया कूटनीतिक हलचल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच सोमवार को अहम बातचीत हुई. दरअसल, यह फोन कॉल ऐसे समय में हुआ जब पुतिन हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अलास्का में मिले थे. मिली जानकारी के अनुसार, पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप के साथ हुई बैठक की विस्तार से जानकारी दी. बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में यूक्रेन युद्ध समेत कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई, हालांकि किसी निर्णायक नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सका.

भारत हमेशा से शांति का पक्षधर

फोन पर हुई बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है और यूक्रेन संघर्ष का समाधान केवल संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही निकलसकता है. उन्होंने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है और भारत हर उस प्रयास का समर्थन करता है जो शांति की दिशा में उठाया जाए.

ट्रंप के साथ अपनी हालिया बैठक की जानकारी दी

बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए लिखा, "मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन को फोन कॉल के लिए धन्यवाद. उन्होंने अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी हालिया बैठक की जानकारी दी. भारत ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आह्वान किया है और इस दिशा में सभी प्रयासों का समर्थन करता है. मैं आने वाले दिनों में हमारे निरंतर संवाद की प्रतीक्षा करता हूं."

इसी बीच जानकारी यह भी मिली कि पुतिन से बातचीत के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच भी टेलीफोनिक वार्ता होने वाली है. माना जा रहा है कि यह बातचीत यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अहम मानी जा रही है. विदेश मामलों के जानकारों का मानना है कि पुतिन द्वारा ट्रंप और जेलेंस्की से लगातार संवाद बढ़ाना और फिर उसकी जानकारी सीधे प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा करना, भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका का संकेत है.

Thank my friend, President Putin, for his phone call and for sharing insights on his recent meeting with President Trump in Alaska. India has consistently called for a peaceful resolution of the Ukraine conflict and supports all efforts in this regard. I look forward to our… August 18, 2025

शांति प्रयासों की दिशा में अहम मानी जा रही है

बहरहाल, भारत का रुख साफ है, किसी भी संघर्ष का समाधान युद्ध नहीं, बल्कि वार्ता और विश्वास निर्माण है. इसीलिए पुतिन और मोदी की यह बातचीत वैश्विक शांति प्रयासों की दिशा में अहम मानी जा रही है.

