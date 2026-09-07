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बेलारूस में रूस की 'ओरेश्निक' मिसाइल ब्रिगेड तैनात! क्या यूक्रेन पर मंडरा रहा परमाणु खतरा?

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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

बेलारूस में रूस की 'ओरेश्निक' मिसाइल ब्रिगेड तैनात! क्या यूक्रेन पर मंडरा रहा परमाणु खतरा?

यूक्रेन की सैन्य खुफिया रिपोर्ट के अनुसार, बेलारूस में रूस की 101वीं मिसाइल ब्रिगेड तैनात की गई है, जो परमाणु-सक्षम और बेहद घातक 'ओरेश्निक' बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से लैस है.

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 07, 2026, 08:04 PM IST

बेलारूस में रूस की 'ओरेश्निक' मिसाइल ब्रिगेड तैनात! क्या यूक्रेन पर मंडरा रहा परमाणु खतरा?

बेलारूस में तैनात हुई रूस की ओरेश्निक मिसाइलें,  AI Photo

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  • यूक्रेन सीमा के पास रूस की परमाणु-सक्षम ओरेश्निक मिसाइलें तैनात.
  • बेलारूस की जमीन पर लगे रूसी रिपीटर्स शाहेद ड्रोन हमलों को गाइड कर रहे हैं.
  • यूक्रेन के अनुसार रूस 2028 तक युद्ध लड़ सकता है.


Russia Oreshnik Missile In Belarus: यूक्रेन के सैन्य खुफिया प्रमुख ओलेह इवाशचेंको ने खुलासा किया है कि रूस की 101वीं मिसाइल ब्रिगेड, जो बेहद घातक 'ओरेश्निक' मिसाइल सिस्टम से लैस है, बेलारूस में तैनात की जा चुकी है। यह खबर इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि लगभग छह महीने पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि बेलारूस 'पूर्ण या आंशिक रूप से' रूस के ओरेश्निक सिस्टम की मेजबानी कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने तब इसे युद्ध को भड़काने वाला एक बहुत बड़ा कदम बताया था।

ओरेश्निक मिसाइल क्यों है इतनी खतरनाक?

'ओरेश्निक' रूस का एक नया और आधुनिक मिसाइल सिस्टम है. इस मिसाइल की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि इसे ट्रैक करना और हवा में ही नष्ट करना लगभग असंभव माना जाता है। यह यूक्रेनी एयर डिफेंस के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।

ओरेश्निक मिसाइल को विशेष रूप से परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि, यूक्रेन पर इसके पिछले हमलों में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस मिसाइल को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दावा है कि इस मिसाइल को रोकना नामुमकिन है, हालांकि कई सैन्य विशेषज्ञ उनके इस दावे से पूरी तरह सहमत नहीं हैं।

यूक्रेन पर ओरेश्निक से कब हुआ हमला?

इतिहास में रूस ने अब तक केवल तीन बार इस घातक मिसाइल का उपयोग किया है, जहां पहला हमला नवंबर 2024 में यूक्रेन के नीप्रो शहर पर हुआ था, दूसरा हमला पश्चिमी यूक्रेन को निशाना बनाते हुए ल्वीव शहर पर किया गया, और तीसरा हमला हाल ही में मई 2025 में कीव से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण में स्थित बिला त्सर्क्वा कस्बे पर हुआ पर सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि इन तीनों ही हमलों में नुकसान काफी कम हुआ था। 

ड्रोन हमलों के लिए बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल

यूक्रेन के खुफिया प्रमुख ने खुलासा किया है कि बेलारूस ने रूस को अपनी धरती पर रेडियो सिग्नल रिपीटर्स लगाने की परमिशन दे दी है, जो यूक्रेन के सिविल और क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले रूसी 'शाहेद' ड्रोन हमलों को एकदम सटीक डायरेक्शन देने और उनके रास्ते को रियल-टाइम में एडजस्ट करने में मदद करते हैं। 

इवाशचेंको ने चेतावनी देते हुए साफ कहा कि अगर बेलारूस ने खुद अपनी मर्जी से इसकी इजाज़त नहीं दी है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि मिंस्क का अब अपनी ही ज़मीन पर चल रही रूसी मिलिट्री एक्टिविटीज पर से कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो चुका है। 

क्या बेलारूस सीधे युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहा है?

भले ही रूस ने बेलारूस में अपनी मिसाइल ब्रिगेड तैनात कर दी हो और वहां से ड्रोन हमलों को गाइड किया जा रहा हो, लेकिन यूक्रेन का असेसमेंट काफी राहत देने वाला है; क्योंकि यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के मुताबिक इस बात के कोई संकेत नहीं हैं कि बेलारूस सीधे तौर पर रूस की तरफ से इस जंग में कूदने की तैयारी कर रहा है, इसलिए यूक्रेन की उत्तरी सीमा से डायरेक्ट अटैक का खतरा फिलहाल बहुत कम आंका गया है। हालांकि, तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको का शासन शुरू से ही मॉस्को का सबसे करीबी पार्टनर रहा है जो लगातार रूस को पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है। 

युद्ध कब तक खिंचेगा और रूस की आर्थिक स्थिति क्या है?

यूक्रेनी सैन्य खुफिया विभाग का मानना है कि रूस के पास साल 2028 तक लगातार युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। लेकिन यूक्रेन के लगातार हमलों ने रूस की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाई है। यूक्रेन के हमलों के कारण रूस का वर्तमान बजट घाटा 82 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।

यूक्रेन भी शांत नहीं बैठा है। हाल ही में यूक्रेन ने एक बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें रूस की तीन तेल रिफाइनरियों, कुर्स्क क्षेत्र में ड्रोन लॉन्चिंग साइट और काला सागर में एक रूसी लक्ष्य को निशाना बनाया गया।
 

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