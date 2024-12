Russia Ukraine War: रूस (Russia) के न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस फोर्स के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव की मंगलवार को मॉस्को (Moscow)में हत्या कर दी गई. यह हमला एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में छिपे बम से किया गया.रूस की जांच कमेटी ने पुष्टि की है कि 54 वर्षीय किरिलोव अपने कार्यालय से निकल रहे थे, तभी उनके पास खड़े स्कूटर में छिपे विस्फोटक में धमाका हो गया. दरअसल,किरिलोव पर यूक्रेन में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप था. यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीयू (SBU) ने दावा किया है कि इस हाई-प्रोफाइल हत्या को उसी ने अंजाम दिया है.

रासायनिक हथियारों का मास्टरमाइंड?

यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने किरिलोव पर युद्ध के दौरान प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था. यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि फरवरी 2022 के बाद से, उन्होंने 4,800 से अधिक बार युद्ध के मैदान में खतरनाक हथियारों का उपयोग किया.

जहरीली गैस का प्रयोग करने का आरोप

यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसी (SBU) के अनुसार, किरिलोव ने कई मौकों पर ‘क्लोरोपिक्रिन’ जैसे रासायनिक हथियारों का उपयोग करने के निर्देश दिए. यह वही जहरीली गैस है, जिसका पहली बार उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था.

युद्ध अपराधी को खत्म करना वैध

एसबीयू के एक अधिकारी ने कहा कि किरिलोव को निशाना बनाना पूरी तरह वैध था क्योंकि वह युद्ध अपराधी था. अधिकारी ने बताया कि हाल ही में किरिलोव के खिलाफ आपराधिक जांच भी शुरू की गई थी. इस जांच के तहत उन पर यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप था. किरिलोव पर ब्रिटेन और कनाडा सहित कई देशों ने प्रतिबंध लगा रखे थे.सोमवार को ही उनके खिलाफ यूक्रेन ने औपचारिक जांच शुरू की थी.

Ukraine killed Lieutenant General Igor Kirillov, who was chief of Russia's Nuclear, Biological and Chemical Protection Troops, outside an apartment building in Moscow, reports Reuters citing Ukraine's Intelligence Service pic.twitter.com/n7lk1eC4Sw