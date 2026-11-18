रूस का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन एंटोनोव An-12 साइबेरिया में क्रैश हो गया. इस हादसे में प्लेन में सवार सभी 19 लोगों की मौत हो गई.

रूस का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन एंटोनोव An-12 साइबेरिया में क्रैश हो गया. इस हादसे में प्लेन में सवार क्रू मेंबर्स समेत सभी 19 लोगों की मौत हो गई.

यह हादसा मॉस्को से 3000 किलोमीटर दूर साइबेरिया में केमेरोवो रीजन के यागुनोवो गांव के पास हुआ. अल जजीरा ने रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से बताया कि शुरुआती जांच में इक्विपमेंट में खराबी होने की बात सामने आई है.

कैसे हुआ हादसा? रूसी आयोग कर रहा जांच

एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स क्रैश के कारण की जांच कर रहे हैं. मंत्रालय के बयान के मुताबिक, 'रूसी एयरोस्पेस फोर्सेज का एक कमीशन घटना के सभी हालात का पता लगाने के लिए काम कर रहा है.'

रीजनल गवर्नर इल्या सेरेड्युक ने क्रैश वाली जगह का दौरा किया. उन्होंने कहा कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीमों ने क्रैश के बाद लगी आग को बुझा दिया है. इमरजेंसी क्रू जांच में मदद कर रहे हैं.

हादसे का वीडियो आया सामने

इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एयरक्राफ्ट को गिरते हुए देखा जा सकता है. जमीन पर गिरते ही उसमें ब्लास्ट हो गया और भीषण आग लग गई. सेरेड्युक ने कहा कि एयरक्राफ्ट उस इलाके से उड़ रहा था तभी वो क्रैश हो गया.

Breaking news: A military cargo plane has crashed in Russia; 17 people are dead.😱 https://t.co/V0DQFbExTb

— SULTAN'S THE OTTOMAN.💛💙 (@Fener34King) November 17, 2026

रूस की टॉप क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने फ्लाइट सेफ्टी नियमों के संभावित उल्लंघन की जांच शुरू की है. देश में एयरक्राफ्ट क्रैश के बाद ऐसी जांच एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है.

1950 के दशक से सेवा में है An-12 ट्रांसपोर्ट प्लेन

एंटोनोव An-12 सोवियत यूनियन में बना चार इंजन वाला टर्बोप्रॉप मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, जो 1950 के दशक से सर्विस में है. इस एयरक्राफ्ट की एक हजार से ज्यादा यूनिट बनाई गईं, जिनमें से कुछ अभी रूस और दूसरे देशों में एक्टिव हैं.

An-12 में आम तौर पर छह लोगों का क्रू होता है. हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने कंफर्म किया है कि क्रैश वाले एयरक्राफ्ट में 19 लोग सवार थे.

सितंबर में क्रैश हुआ था Tu-95 एयरक्राफ्ट

रूस का Tu-95 बॉम्बर एयरक्राफ्ट 29 सितंबर, 2026 को ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हो गया था. रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया था कि इसमें सवार छह क्रू मेंबर मारे गए, जबकि एक घायल हुआ था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

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