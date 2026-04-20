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'लोग आपसे डरते...' कौन हैं Victoria Bonya, जिसने पुतिन के खिलाफ खोला मोर्चा, उठाए ये 5 सवाल

Victoria Bonya: इंफ्लुएंसर विक्टोरिया बोन्या ने एक वीडियो ने रूस में खलबली मचा दी है. पुतिन प्रशासन को मॉडल के सवालों का जवाब देने के लिए सामने आना पड़ा है.

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रईश खान

Updated : Apr 20, 2026, 05:49 PM IST

'लोग आपसे डरते...' कौन हैं Victoria Bonya, जिसने पुतिन के खिलाफ खोला मोर्चा, उठाए ये 5 सवाल

Russian influencer victoria bonya and vladimir putin

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सोशल मीडिया आज के दौर में ऐसा हथियार बन चुका है, जो बगैर लड़ाई के बड़े से बड़े दिग्गज के अभेद्य किले को भी ढहा सकता है. उनकी तानाशाही को खत्म कर सकता है. ऐसा नजारा हम नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत कई अन्य देशों में देख चुके हैं, जहां एक आवाज चिंगारी बनकर उभरी. रूस में भी कुछ ऐसे ही संकेत मिलने शुरू हो गए हैं. रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बोलना जेल या निर्वासन का सीधा रास्ता माना जाता है, लेकिन अब एक मॉडल ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मॉडल ने सीधा उनकी नीतियों पर सवाल उठाए हैं. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

इस रशियन ब्यूटी का नाम विक्टोरिया बोन्या (Victoria Bonya) है, जो एक इंफ्यूएंसर है. बोन्या ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है. जिसमें वो पुतिन की नीतियों पर अपना गुस्सा जाहिर करती नज़र आ रही हैं.

विक्टोरिया बोन्या ने पोस्ट में लिखा, 'लोग आपसे डरते हैं. इसलिए आपके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते. लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती. मैं उन मुद्दों पर ध्यान दिलाना चाहती हूं, जिनकी वजह से लोग परेशान हैं.' बोन्या ने कहा कि दागिस्तान (Republic of Dagestan) में लोग बाढ़ की समस्या, काला सागर तट पर तेल प्रदूषण और साइबेरिया में पशुओं का शिकार किए जाने से परेशान हैं. इंटरनेट पर पाबंदियां और बढ़ती कीमतें भी लोगों को परेशान कर रही हैं.

इंफ्लुएंसर के इस इंस्टाग्राम वीडियो पोस्ट ने रूस में खलबली मचा दी है. पुतिन प्रशासन को मॉडल के सवालों का जवाब देने के लिए सामने आना पड़ा है. राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि विक्टोरिया बोन्या ने गंभीर मुद्दे उठाए हैं. हम इस पर काम कर रहे हैं.

Who Is Victoria Bonya?
46 वर्षीय विक्टोरिया बोन्या रूस की मशहूर ब्लॉगर और मॉडल हैं. बोन्या ने 2004 में ग्रुजेएशन की डिग्री हासिल की थी. पढ़ाई के दौरान उसने वेट्रेस और रिसेप्शनिस्ट का काम किया. जब वहां भी मन नहीं लगा, तो मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा. Bonya को 2006 में रियलिटी शो डोम-2 से फेम मिला. उनके इंस्टाग्राम पर 13 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

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