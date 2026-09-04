यूक्रेनी खुफिया एजेंसी SBU पर रूसी हमला, जेलेंस्की ने दिया जवाबी स्ट्राइक का आदेश

कीव में रूसी ड्रोन ने खुफिया एजेंसी SBU के मुख्यालय को निशाना बनाया है. राष्ट्रपति जेलेंस्की ने SBU प्रमुख के दफ्तर पर हुए हमले का कड़ा और समान जवाब देने का निर्देश दिया.

कीव में रूसी ड्रोन ने यूक्रेनी खुफिया एजेंसी (SBU) के प्रमुख ओलेक्सांद्र पोक्लाद के कार्यालय को निशाना बनाया.

सेंट सोफिया कैथेड्रल के निकट हुए इस हमले के बाद कीव के मेयर ने सात लोगों के घायल होने की पुष्टि की है.

राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सेना को इस हवाई हमले का रूस को कड़ा जवाब देने का आदेश दिया है.

Russia Strike SBU Headquarters: यूक्रेन की राजधानी कीव के ऐतिहासिक केंद्र में शुक्रवार, 4 सितंबर को एक रूसी ड्रोन ने यूक्रेनी खुफिया एजेंसी (SBU) के मुख्य कार्यालय पर हमला किया. राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने पुष्टि की कि इस हमले का मुख्य निशाना सीधे तौर पर एसबीयू प्रमुख ओलेक्सांद्र पोक्लाद का कार्यालय था.

यह हमला सेंट सोफिया कैथेड्रल के पास वोलोडिमिरस्का स्ट्रीट पर स्थित केंद्रीय इमारत पर हुआ, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है. जेलेंस्की ने इस हमले को बेहद गंभीर बताते हुए एसबीयू प्रमुख को रूसी हमले का उसी भाषा में और बेहद कड़ा जवाब तैयार करने का निर्देश दिया है.

रूस को दिया जाए प्रभावी जवाब

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने टेलीग्राम पोस्ट में बताया कि उन्होंने सुरक्षा सेवा के प्रमुख ओलेक्सांद्र पोक्लाद से बात की है और स्थिति का जायजा लिया है. उन्होंने कहा कि रूसी ड्रोन ने कीव में सेंट सोफिया कैथेड्रल के ठीक सामने स्थित एसबीयू की केंद्रीय इमारत पर सीधे प्रहार किया.

हमले के तुरंत बाद सभी आपातकालीन और राहत सेवाएं मौके पर पहुंच गईं और प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है. राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि सेना के सहयोग से इस हमले का एक ऐसा ठोस और प्रभावी जवाब दिया जाए जो रूस के लिए एक कड़ा सबक बने.

हमले में कुल कितना हुआ नुकसान?

कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को के अनुसार, इस ड्रोन हमले के बाद शेवचेंकिव्स्की जिले में एक गैर-आवासीय इमारत की छत पर यूएवी का मलबा गिरने से आग लग गई. इस हादसे में कुल सात लोग घायल हुए हैं, जिनमें से छह लोगों को इलाज के लिए कीव के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

इसके अलावा, एसबीयू इमारत के बिल्कुल करीब जोलोती वोरोटा मेट्रो स्टेशन के पास स्थित प्रसिद्ध 'जवेरतायलो' रेस्तरां भी इस हमले में पूरी तरह तबाह हो गया है. रेस्तरां के सह-मालिक स्टानिस्लाव जवेरतायलो ने सोशल मीडिया पर इस तबाही की पुष्टि की और बताया कि हमले के समय रेस्तरां के कर्मचारी और मेहमान बेसमेंट में छिपे होने के कारण सुरक्षित बच गए, हालांकि एक मेहमान घायल हुआ है जिसे अस्पताल भेजा गया है.

अन्य क्षेत्रों में भी मची तबाही

कीव में पिछले कई दिनों से रूसी ड्रोन हमलों का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे कई आवासीय और शैक्षणिक संस्थान प्रभावित हुए हैं. शुक्रवार को सोलोमियांस्की जिले में भी एक गैर-आवासीय स्थल पर भीषण आग लगने की घटना सामने आई.

कुछ खबरों में दावा किया गया है कि यह आग नोवा पोश्टा लॉजिस्टिक्स हब में लगी या फिर झुल्यानी हवाई अड्डे पर एक विमान को निशाना बनाया गया था. यूक्रेन के सांसद ओलेक्सी होंचारेंको ने दावा किया कि झुल्यानी हवाई अड्डे पर सोवियत काल के दो याक-40 विमान प्रभावित हुए हैं.

