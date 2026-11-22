यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के 2,700 ड्रोन हमलों के बाद अमेरिका से पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल देने की गुहार लगाई है. डायमर में इमारत ढहने से 14 लोग दबे हैं.

यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग में एक बार फिर बड़ा और भयानक मोड़ देखने को मिला है. IANS की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार, 22 नवंबर 2026 की सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बने डायमर इलाके में रूस के एक विनाशकारी ड्रोन ने एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत को निशाना बनाया. ड्रोन के टकराते ही जोर का धमाका हुआ और देखते ही देखते इमारत का एक बड़ा हिस्सा ढह गया. इस भीषण हादसे के बाद चारों तरफ चीख-पुकार मच गई और पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया.

घटना की जानकारी मिलते ही यूक्रेन की राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंची और मलबे को हटाकर लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया. राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस घटना की जानकारी साझा करते हुए बताया कि राहत कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए अब तक 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और इमारत में लगी आग पर भी काबू पा लिया है. हालांकि, मलबे के ढेर के नीचे अभी भी कम से कम 14 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है. इसके अलावा एक बच्चे समेत 2 लोग गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है.

रिहायशी इमारतें और दुकानें मलबे में तब्दील

यूक्रेन पर रूस की तरफ से यह हमला कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि पिछले कुछ महीनों से रूस ने यूक्रेन के शहरों और वहां की बिजली-पानी की व्यवस्था पर हमले काफी तेज कर दिए हैं. एक तरफ जहां यूक्रेन के शहरों में रिहायशी इमारतें और दुकानें मलबे में तब्दील हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और कारोबार पूरी तरह ठप पड़ गया है.

रूस ने एक हफ्ते के भीतर यूक्रेन पर कितने हमले किए?

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने देश पर हुए हालिया हमलों का आंकड़ा जारी करते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया है. जेलेंस्की के मुताबिक केवल बीते एक हफ्ते के भीतर ही रूस ने यूक्रेन के 20 अलग-अलग इलाकों को निशाना बनाया है.

रूस ने इन सात दिनों के दौरान यूक्रेन पर भारी मात्रा में विस्फोटक और मिसाइलें बरसाई हैं. राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने लगभग 2,700 ड्रोन, करीब 1,460 हवाई बम और 165 अलग-अलग तरह की मिसाइलें दागी हैं. इन हमलों में कई बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थीं, जिन्हें उत्तर कोरिया से हासिल किया गया था.

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रूस लगातार उत्तर कोरिया को इन मिसाइलों की तकनीक बेहतर बनाने और उनकी मारक क्षमता को ज्यादा सटीक करने में मदद कर रहा है. रूस इन घातक मिसाइलों का परीक्षण यूक्रेन की सरजमीं पर कर रहा है, जिससे आम बस्तियों और बेकसूर लोगों को भारी नुकसान पहुंच रहा है. इसके अलावा जापोरिजिया शहर में भी रूस की तरफ से रिहायशी इमारतों पर दागे गए गाइडेड एयर बम की चपेट में आने से एक मासूम बच्चा घायल हो गया.

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सहयोगी देशों से क्या गुहार लगाई है?

रूसी हमलों की वजह से यूक्रेन के शहरों में हो रही भारी तबाही को देखते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साथी मुल्कों से यूक्रेन की हवाई सुरक्षा मजबूत करने की जोरदार अपील की है. जेलेंस्की ने कहा कि जब देश पर रोज सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें गिर रही हों, ऐसे समय में एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर मिलने में हो रही देरी को समझना बेहद मुश्किल और चिंताजनक है.

Since this morning, a search and rescue operation has been underway in Dymer, Kyiv region. Part of a five-story apartment building has collapsed following a Russian drone attack. I thank our first responders for acting quickly: nine people have already been evacuated, and the fire has been contained. But unfortunately, people may still be trapped under the rubble – 14 people remain unaccounted for. All necessary services are working at the scene. A child was also injured in a Russian strike with guided aerial bombs on residential buildings in Zaporizhzhia. Overall, 20 regions of Ukraine have come under Russian attack this week. Russia launched around 2,700 drones, nearly 1,460 aerial bombs, and 165 missiles of various types at them. A significant number were ballistic missiles, including North Korean ones, which the Russians are constantly helping Pyongyang modernize to improve their accuracy. Against this backdrop, it is particularly difficult to understand the delays in supplying anti-ballistic interceptors to Ukraine. We need to strengthen our defense. It is very important that America authorize the transfer of missiles for Patriot systems that our partners have already paid for under PURL. It is also important to continue contributions to the PURL program, which is our main source of anti-ballistic interceptors. Thank you to everyone who is helping with this. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 22, 2026

यूक्रेन ने खास तौर पर अमेरिका से सीधी मांग की है कि वह पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों को तुरंत यूक्रेन भेजने की अनुमति दे. जेलेंस्की ने साफ किया कि इन मिसाइलों का भुगतान यूक्रेन के सहयोगी देशों ने पहले ही 'पर्ल' प्रोग्राम के तहत कर दिया है.

'पर्ल' प्रोग्राम यूक्रेन के लिए हवा में ही दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराने वाले एंटी-बैलिस्टिक इंटरसेप्टर हासिल करने का सबसे बड़ा और मुख्य जरिया है. जेलेंस्की ने कहा कि इस प्रोग्राम में सहयोग जारी रहना बेहद जरूरी है ताकि यूक्रेन देश के आसमान और लोगों की रक्षा कर सके. इसके साथ ही यूक्रेनी अफसरों ने उन तमाम देशों का शुक्रिया भी अदा किया जो इस मुश्किल वक्त में यूक्रेन की सुरक्षा और सैन्य जरूरतों में मदद दे रहे हैं.

यूक्रेन के पलटवार से रूस के अंदर क्या नुकसान हुआ?

यह जंग अब सिर्फ यूक्रेन की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यूक्रेन भी ड्रोन के जरिए रूस के अंदरूनी हिस्सों पर पलटवार कर रहा है रूसी मीडिया के मुताबिक शनिवार रात और रविवार तड़के यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के क्रास्नोदार इलाके में हमला बोला.

रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास के अनुसार यूक्रेन के इस ड्रोन हमले में क्रास्नोदार इलाके में 5 लोग घायल हो गए. इनमें से 4 लोग अफीपस्की गांव में घायल हुए हैं. अफीपस्की गांव में एक बहुत बड़ी तेल रिफाइनरी मौजूद है, जिसे यूक्रेनी सेना पिछले कुछ महीनों से लगातार ड्रोन से निशाना बनाती आ रही है.



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