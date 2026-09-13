FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
IND vs AFG Highlights: दिल्ली में आया अभिषेक का तूफान, भारत ने 7 विकेट से अफगानिस्तान को चटाई धूल, सीरीज में 1-0 से आगे

IND vs AFG Highlights: दिल्ली में आया अभिषेक का तूफान, भारत ने 7 विकेट से अफगानिस्तान को चटाई धूल, सीरीज में 1-0 से आगे

रूस के डीजल ठिकानों पर हमले से ट्रंप क्यों हुए नाराज? जेलेंस्की को दी बड़ी नसीहत

रूस के डीजल ठिकानों पर हमले से ट्रंप क्यों हुए नाराज? जेलेंस्की को दी बड़ी नसीहत

NATO को सीधे चुनौती दे रहे पुतिन? पोलैंड सीमा के पास कीव-वारसॉ ट्रेन पर रूसी ड्रोन हमले के क्या हैं मायने

NATO को सीधे चुनौती दे रहे पुतिन? पोलैंड सीमा के पास कीव-वारसॉ ट्रेन पर रूसी ड्रोन हमले के क्या हैं मायने

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज

T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज

Women's Asia Cup Winners List: अब तक किसने जीता सबसे ज्यादा एशिया कप का खिताब? जानें किस नंबर पर है भारत

Women's Asia Cup Winners List: अब तक किसने जीता सबसे ज्यादा एशिया कप का खिताब? जानें किस नंबर पर है भारत

Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

NATO को सीधे चुनौती दे रहे पुतिन? पोलैंड सीमा के पास कीव-वारसॉ ट्रेन पर रूसी ड्रोन हमले के क्या हैं मायने

पोलैंड सीमा से महज 2 किलोमीटर दूर कीव-वारसॉ पैसेंजर ट्रेन और सीमा चौकी के पास पेट्रोल स्टेशन पर रूसी ड्रोन हमलों से खलबली मच गई. यूक्रेनी विदेश मंत्री ने इसे नाटो के दरवाजे पर हमला करार दिया.

Latest News

Aman Upadhyay

Updated : Sep 13, 2026, 09:26 PM IST

NATO को सीधे चुनौती दे रहे पुतिन? पोलैंड सीमा के पास कीव-वारसॉ ट्रेन पर रूसी ड्रोन हमले के क्या हैं मायने

कीव-वारसॉ ट्रेन पर रूसी ड्रोन हमला,  AI Photo  

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • पोलैंड सीमा से केवल 2 किमी दूर कीव और वारसॉ के बीच पैसेंजर ट्रेन के इंजन पर ड्रोन ने हमला हुआ. 
  • चेतावनी मिलने के कारण ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित बच गए और कोई हताहत नहीं हुआ.
  • पोलैंड-यूक्रेन सीमा चौकी के पास पेट्रोल स्टेशन पर ड्रोन गिरने से भीषण आग लगी.

 

Russian Drone Strike Kyiv Warsaw Train: यूक्रेन पर रूस के नए बड़े हवाई हमलों के बीच पोलैंड सीमा से महज दो किलोमीटर दूर कीव और वारसॉ के बीच चल रही एक पैसेंजर ट्रेन पर रूसी ड्रोन ने हमला कर दिया. इस हमले में ट्रेन का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया. 

एक अन्य घटना में, पोलैंड और यूक्रेन के बीच स्थित डोरोहुस्क-यागोडिन सीमा पार चौकी से लगभग 800 मीटर की दूरी पर एक पेट्रोल स्टेशन और ट्रक को रूसी ड्रोन ने निशाना बनाया, जिससे वहां खड़े ट्रकों में भीषण आग लग गई. इन दो घातक हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबीहा ने कहा कि यह व्लादिमीर पुतिन का आतंक है जो सीधे यूरोपीय संघ (EU) और नाटो के दरवाजे पर 'दस्तक' दे रहा है.

निगरानी टीम की चेतावनी से बाल-बाल बचे यात्री

यूक्रेनी रेलवे के बयान के अनुसार, यह हमला वोह्लिन क्षेत्र में पोलिश सीमा से केवल दो किलोमीटर दूर हुआ. एक निगरानी दल द्वारा ट्रेन क्रू को समय रहते खतरे की पूर्व चेतावनी दे दी गई थी, जिसके कारण ट्रेन में सवार यात्री सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. 

सोशल मीडिया और यूक्रेनी मीडिया द्वारा साझा किए गए वीडियो में धमाके की आवाज और विस्फोट के बाद यात्रियों को ट्रेन से भागते हुए देखा गया. यूक्रेनी रेलवे के संचार उप निदेशक ओलेक्सैंडर शेवचेंको ने भी पुष्टि की कि यह हमला एक रूसी ड्रोन द्वारा अंजाम दिया गया था.

सीमा चौकी के पास गैस स्टेशन में भीषण आग

दूसरी ओर, पोलिश सीमा सुरक्षा बल ने पुष्टि की है कि डोरोहुस्क-यागोडिन सीमा चौकी से लगभग 800 मीटर दूर एक ट्रक और पेट्रोल स्टेशन पर रूसी ड्रोन गिरा, जिससे वहां खड़े मालवाहक ट्रकों में आग लग गई. हवाई चेतावनी के दौरान सीमा प्रहरियों ने काम रोक दिया और आगंतुकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. 

पोलैंड के गृह मंत्रालय की प्रवक्ता कैरोलिना गालेका ने बताया कि पोलिश सीमा की तरफ किसी के घायल होने की खबर नहीं है और सीमा पार यातायात सामान्य रूप से चल रहा है. पोलैंड के गृह मंत्री मार्सिन केर्विनस्की ने सीमा के पास हुए इन दो रूसी आतंकवादी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि ‘रूस स्वतंत्र दुनिया का दुश्मन है’.

नाटो और पोलिश सेना की मुस्तैदी 

घटना के तुरंत बाद, पोलिश सशस्त्र बलों के परिचालन कमान ने रविवार सुबह पुष्टि की कि उसने रक्षा और निगरानी प्रणालियों को सक्रिय कर दिया है, हालांकि पोलिश हवाई क्षेत्र के किसी भी उल्लंघन का मामला दर्ज नहीं किया गया है. पोलैंड के उप रक्षा मंत्री सेजरी टोमचिक ने कहा कि ये घटनाएं दर्शाती हैं कि यूक्रेन को सैन्य सहायता देना क्यों आवश्यक है, क्योंकि यूक्रेन में नष्ट की गई हर मिसाइल और ड्रोन एक ऐसा खतरा है जो आगे नहीं बढ़ता. वहीं, यूक्रेनी विदेश मंत्री सिबीहा ने वैश्विक समुदाय से मास्को पर पूर्ण व्यापारिक प्रतिबंध, प्रवेश रोक और उसके सैन्य-औद्योगिक परिसर पर कड़े प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया.
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज
T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज
Women's Asia Cup Winners List: अब तक किसने जीता सबसे ज्यादा एशिया कप का खिताब? जानें किस नंबर पर है भारत
Women's Asia Cup Winners List: अब तक किसने जीता सबसे ज्यादा एशिया कप का खिताब? जानें किस नंबर पर है भारत
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement