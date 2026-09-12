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दुनिया

यूक्रेनी शहरों पर रूस की ताबड़तोड़ एयरस्ट्राइक; ओडेसा समेत कई प्रांतों पर दागीं मिसाइलें और ड्रोन, 11 की मौत

यूक्रेन भर में रूसी सेना के भीषण मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 96 घायल हो गए. ओडेसा, नीप्रोपेत्रोव्स्क और जापोरिज्जिया में भारी तबाही हुई है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 12, 2026, 05:11 PM IST

यूक्रेनी शहरों पर रूस की ताबड़तोड़ एयरस्ट्राइक; ओडेसा समेत कई प्रांतों पर दागीं मिसाइलें और ड्रोन, 11 की मौत

रूस ने यूक्रेन पर किया भीषण हमला, Photo X and AI

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  • यूक्रेन में रूसी सेना द्वारा किए गए भीषण मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई.
  • सुमी, खारकीव और खेरसॉन ओब्लास्ट में भी गोलाबारी से जान-माल का बड़ा नुकसान हुआ है.
  • कीव के 5 जिलों में ड्रोन हमलों से रिहायशी मकानों, पावर लाइनों और औद्योगिक परिसरों को भारी नुकसान पहुंचा.

Odesa Drone Missile Strike: यूक्रेन भर में रूसी सेना द्वारा किए गए भीषण मिसाइल और ड्रोन हमलों में पिछले 24 घंटों के दौरान कम से कम 11 आम नागरिकों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 96 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. यूक्रेनी स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, रूसी बलों ने ओडेसा ओब्लास्ट को निशाना बनाते हुए रात भर में बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए. इस हमले में यूक्रेन के कई प्रांत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जहां आवासीय भवनों, बुनियादी ढांचों और औद्योगिक उद्यमों को भारी नुकसान पहुंचा है.

यूक्रेन के किन शहरों में मची तबाही ?

ओडेसा ओब्लास्ट के गवर्नर ओलेह किपर के अनुसार, तटीय क्षेत्र में हुए हमलों में कम से कम 35 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक पांच महीने का शिशु और एक 17 वर्षीय किशोर भी शामिल हैं. वहीं, नीप्रोपेत्रोव्स्क ओब्लास्ट में गवर्नर ओलेक्सैंडर हंजा ने दो लोगों की मौत और एक बच्चे सहित कम से कम 22 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है. नीप्रो शहर में रूसी ड्रोन, तोपखाने और हवाई बमबारी के कारण एक उद्यम, अपार्टमेंट इमारतों, गैराजों और वाहनों को क्षति पहुंची, जहां एक व्यक्ति की जान चली गई और 19 घायल हो गए. 

इसके अलावा, क्रिवी रिह में एक औद्योगिक उद्यम पर हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हुए, जिनमें 54 वर्षीय व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है. डोनेट्स्क ओब्लास्ट में गवर्नर वादिम फिलाश्किन के अनुसार चार लोगों की मौत हुई और पांच घायल हुए, इनमें स्लोवियांस्क में दो, क्रामातोर्स्क में एक और यास्नोहिरका में एक व्यक्ति की मौत दर्ज की गई.

जापोरिज्जिया, कीव और सुमी में भारी गोलाबारी

जापोरिज्जिया ओब्लास्ट में गवर्नर इवान फेदोरोव ने बताया कि रूसी बलों ने 45 बस्तियों पर 1,001 हमले किए, जिनमें ज़ापोरिज्जिया शहर पर किए गए पांच मिसाइल हमले भी शामिल हैं. इन हमलों में दो लोगों की मौत हुई और 11 अन्य घायल हो गए. कीव ओब्लास्ट में रूसी ड्रोनों ने ब्रवारी, ओबुखिव, बुचा, बोरिसपिल और विशहोरोड सहित पांच जिलों को निशाना बनाया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक बच्चे सहित तीन लोग घायल हुए. 

इस क्षेत्र में सात घरों, वाहनों, गोदामों, हैंगरों और एक पावर लाइन सहित 15 स्थानों को नुकसान पहुंचा है. सुमी ओब्लास्ट में रूसी ड्रोन हमले में मिरोपिलिया समुदाय के 68 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि नोवोस्लोबिड्सका में 64 वर्षीय व्यक्ति घायल हो गया. सुमी में 25 बस्तियों पर 50 से अधिक हमले दर्ज किए गए.

खारकीव में नागरिक संपत्तियों को नुकसान

खारकीव ओब्लास्ट में गवर्नर ओलेह सिन्येहुबोव के अनुसार, खारकीव शहर पर हुए हमले में 32 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई और आठ बस्तियों पर बमबारी की गई. इसके साथ ही, खेरसॉन ओब्लास्ट में आवासीय क्षेत्रों और महत्वपूर्ण सामाजिक बुनियादी ढांचे को लक्षित कर किए गए हमलों में 18 लोग घायल हुए. यहां 15 अपार्टमेंट इमारतों, दुकानों, एक पेट्रोल पंप, सर्विस स्टेशन, एम्बुलेंस और वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है. यूक्रेन भर में जारी इन भीषण हवाई हमलों से नागरिक आबादी को भारी तबाही का सामना करना पड़ रहा है.
 

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