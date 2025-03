Russia Ukraine War: यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हाल ही में एक चौंकाने वाला दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और जल्द ही उनकी मृत्यु हो सकती है. उनके इस बयान के बाद वैश्विक राजनीति में हलचल मच गई है. जेलेंस्की ने अमेरिका से अपील की है कि जब तक पुतिन जीवित हैं, तब तक यूक्रेन को समर्थन जारी रखा जाए, ताकि रूस को पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा सके.

पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर पहले भी कई अटकलें लगती रही हैं. ब्रिटिश अखबार The Sun की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में पुतिन को सूजे हुए चेहरे, कांपते हुए हाथों और पैरों में ऐंठन के साथ देखा गया है. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वे Parkinson's Disease या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं. 2022 में भी उनका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वे बैठक के दौरान टेबल को मजबूती से पकड़ते दिखे थे, जिससे उनके अस्वस्थ होने की अटकलें और तेज हो गई थीं.

बीते तीन साल से रूस और यूक्रेन के बीच घमासान युद्ध जारी है, जिसमें हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं. हाल ही में, जेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस यूरोपीय संघ को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है. मैक्रों ने भी पुतिन पर निशाना साधते हुए कहा कि रूस युद्धविराम को लेकर गंभीर नहीं है और वह केवल अपनी शर्तों पर शांति चाहता है.

दरअसल, गुरुवार को यूरोपीय संघ के नेताओं की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें रूस-यूक्रेन युद्ध और युद्धविराम को लेकर चर्चा की जाएगी. यूरोपीय संघ यूक्रेन में अपनी शांति सेना भेजने पर विचार कर रहा है, लेकिन इससे रूस से सीधा टकराव होने का खतरा भी बढ़ सकता है. नाटो प्रमुख मार्क रूट ने भी रूस को चेतावनी दी है कि अगर उसने पोलैंड या किसी अन्य नाटो सदस्य देश पर हमला किया, तो उसे विनाशकारी सैन्य प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा.

President Zelensky: Putin will die soon, that is a fact, and everything will be over.pic.twitter.com/fQfRp7O1ui