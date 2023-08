Ukraine War: जंग के 8 महीने बाद भी यूक्रेन ने नहीं टेके घुटने, हारने लगी रूसी सेना, तबाही मचाने पर क्यों तुले हैं पुतिन?

डीएनए हिंदी: रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच जारी जंग अब तबाही की ओर बढ़ चली है. रूसी सैनिकों के टूटते मनोबल से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इतने परेशान हैं कि यूक्रेन के शहरों पर एक के बाद एक कई मिसाइल हमले कर रहे हैं. इन हमलों में आम नागरिकों की मौत हो रही है. पुतिन के इरादे से यह साफ जाहिर हो रहा है कि जंग जीत के लिए नहीं, सिर्फ यूक्रेन की बर्बादी के लिए लड़ी जा रही है, जिसमें व्लादिमीर पुतिन कामयाब हो रहे हैं. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेंलेंस्की, हमला नहीं, बचाव करने की पहल में अपने नागरिकों का कत्ल-ए-आम होते देख रहे हैं.

व्लादिमीर पुतिन के तेवर ऐसे हैं कि अब यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर देना है. ऐसा करना व्लादिमीर पुतिन की रणनीतिक मजबूरी हो गई है. लगातार 8 महीने तक चले युद्ध के बाद अब रूसी सैनिक थकने लगे हैं और वापस लौटना चाहते हैं. यही वजह है कि पुतिन ने यूक्रेन पर हवाई हमले बढ़ा दिए हैं, जिससे कम मेहनत में बड़ी तबाही हो और लोग मारे जाएं. पुतिन के बौखलाहट की एक वजह भी है.



टूटने लगा है रूसी सैनिकों का हौसला

बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें रूसी सैनिक, यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर करते नजर आ रहे हैं. यूक्रेन के कई इलाकों में जहां उनकी सेनाएं हावी हैं, रूसी पैदल सेना का यही हाल है. खेरसॉन के ओब्लास्ट इलाके से भी ऐसी ही खबरें सामने आई थीं.



The city of Mykolaiv today. Another russian missile strike.#russiaisaterrorisstate pic.twitter.com/663nh4RCdO