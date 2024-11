Russia-Ukraine War: डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं. राष्ट्रपति का चुनाव जीतते ही ट्रंप एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं. उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बीते गुरुवार (7 नवंबर) को फोन पर बातचीत की है. आपको ये भी बता दे कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि अगर वह राष्ट्रपति बनते है तो रूस-यूक्रेन युध्द खत्म करवा देंगे.

डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी

वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध को लेकर विचार-विमर्श किया और पुतिन को संघर्ष न बढ़ाने की सलाह भी दी है. इतना ही नहीं इस बातचीत के दौरान रूस को यूरोप में अमेरिका की मजबूत सैन्य उपस्थिति होने की चेतावनी दी.

BREAKING: 🇺🇸🇷🇺 President-elect Donald Trump holds phone call with Russia's Vladimir Putin to discuss de-escalating the war in Ukraine. pic.twitter.com/2pDW1vARaE