रूस और यूक्रेन (Russia Ukraine War) के बीच 3 साल से चल रहे संघर्ष में यूक्रेन अकेला पड़ता दिख रहा है. अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद स्थितियां रूस के अनुकूल होती दिख रही हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) यूक्रेन को दी जाने वाली सामरिक और आर्थिक मदद बंद करने की धमकी दे चुके हैं. व्हाइट हाउस में ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच हुई मुलाकात तीखी तकरार में बदल गई. ट्रंप ने तो खुले तौर पर धमकी देते हुए कहा कि यूक्रेन के बुरे दिन अब शुरू होने वाले हैं. उन्होंने साफ कह दिया कि यूक्रेन को रूस के साथ समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध में जीत नहीं सकते हैं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ट्रंप और जेलेंस्की के बीच कैमरे पर हुई तीखी तकरार

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच कैमरे पर ही तीखी तकरार हो गई. ट्रंप ने जेलेंस्की की क्लास लगाते हुए कहा कि आप हमें नहीं बताइए कि हमें भविष्य में क्या महसूस होने वाला है. ट्रंप ने कहा, 'आप बहुत बोल रहे हैं. आपका देश बहुत बड़े संकट में है. आपके पास इससे बाहर निकलने का सुनहरा मौका है. वैसे भी इस तरीके से युद्ध में आप जीत नहीं सकते.' उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कहा कि आपने एक बार भी हमें आभार नहीं दिया और न धन्यवाद कहा. व्हाइट हाउस में ऐसा व्यवहार करना अपमानजनक है. जेलेंस्की ने भी जवाब में कुछ कहना चाहा, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया गया.

#WATCH | Washington, DC: US President Donald Trump says, "...Don't tell us what we are going to feel. We are trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel...You are in no position to dictate what we are going to feel...We are going to feel very good and very… pic.twitter.com/gBnK0b5Tcy