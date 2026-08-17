यूक्रेन में भारतीय अरबपति की फैक्ट्री पर रूस का मिसाइल अटैक, 2 की मौत, 14 कर्मचारी घायल

यूक्रेन द्वारा दागे गए सैकड़ों ड्रोनों के जवाब में रूस ने बड़ा पलटवार करते हुए क्रीवी रिह शहर में स्थित भारतीय मूल के अरबपति के स्टील प्लांट पर मिसाइल हमला कर दिया.

रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब बेहद खतरनाक और हिंसक दौर में पहुंच गई है. दोनों देश एक-दूसरे के इलाकों में अंदर तक घुसकर मिसाइलों और ड्रोनों से भीषण हमले कर रहे हैं. इसी कड़ी में यूक्रेन के क्रीवी रिह शहर में स्थित भारतीय मूल के अरबपति लक्ष्मी मित्तल के आर्सेलरमित्तल (ArcelorMittal) स्टील प्लांट पर रूस ने बड़ा मिसाइल हमला किया है.

यह यूक्रेन का सबसे बड़ा एकीकृत इस्पात कारखाना है. इस हमले में 2 कर्मचारियों की जान चली गई और 14 लोग बुरी तरह घायल हो गए. मुख्य ऊर्जा बुनियादी ढांचे और ब्लास्ट-फर्नेस को नुकसान पहुंचने के कारण यहां उत्पादन का काम आंशिक रूप से रोकना पड़ा है. रूस का यह हमला दरअसल यूक्रेन द्वारा किए गए अब तक के सबसे बड़े हवाई हमलों के जवाब में किया गया था.

यूक्रेन ने दागे थे सैकड़ों ड्रोन

यूक्रेन ने एक ही रात में रूस के अलग-अलग हिस्सों को निशाना बनाते हुए सैकड़ों ड्रोन दागे थे. रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, उन्होंने रातभर में करीब 822 यूक्रेनी ड्रोनों को हवा में ही मार गिराया. मॉस्को क्षेत्र के गवर्नर आंद्रेई वोरोब्योव ने इसे हाल के इतिहास का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया.

रूस में कम से कम 6 लोगों की मौत

इस यूक्रेनी हमले में रूस में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई. मॉस्को इलाके में एक घर पर ड्रोन गिरने से 83 साल के बुजुर्ग की जान चली गई. वहीं, पोदोल्स्क शहर में रूस की सबसे अमीर महिला तात्याना किम की ई-कॉमर्स कंपनी वाइल्डबेरीज के एक बड़े गोदाम में धमाके के बाद भीषण आग लग गई.

Russian forces struck the ArcelorMittal Krivoy Rog steel plant in Ukraine's Krivoy Rog overnight with Iskander-M missiles, damaging key production facilities and halting operations. #KrivoyRog pic.twitter.com/7a6m4sTh7p — WW3 Watchtower (@WW3Watchtower) August 16, 2026

मॉस्को के मेयर सेर्गेई सोबयानिन ने दावा किया कि राजधानी की तरफ करीब 600 ड्रोन आ रहे थे, जिनमें से एक तिहाई को मॉस्को के ऊपर ही तबाह कर दिया गया. इसके अलावा, रोस्तोव क्षेत्र में हुए ड्रोन हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और एक रेलवे स्टेशन व कई घरों को नुकसान पहुंचा.

जंग में नया मोड़

युद्ध शुरू हुए लगभग साढ़े चार साल हो चुके हैं. अब जब जमीनी मोर्चे पर सेना की हलचल थोड़ी सुस्त है और बातचीत पूरी तरह ठप पड़ी है, तब दोनों देशों ने एक-दूसरे के बुनियादी ढांचों पर दूर तक मार करने वाले हथियारों से हमले बढ़ा दिए हैं. यूक्रेन अब सीधे रूस के सैन्य उद्योगों, ऊर्जा केंद्रों और रसद सप्लाई करने वाली बड़ी कंपनियों के गोदामों को निशाना बना रहा है.

रूस का पलटवार और यूक्रेन में तबाही

क्रीवी रिह, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की का गृहनगर भी है, वहां स्टील प्लांट पर हमले के अलावा भी अन्य जगहों पर तबाही हुई है. जेलेंस्की ने बताया कि रूस नागरिकों से जुड़े ढांचों को जानबूझकर निशाना बना रहा है. पिछले केवल एक हफ्ते के भीतर ही रूस ने यूक्रेन पर 1,550 से ज्यादा अटैक ड्रोन, 1,560 से अधिक गाइडेड बम और 62 मिसाइलें दागी हैं.

राजधानी कीव में भी कई जगहों पर रूसी हमलों के बाद आग लग गई और 6 लोग घायल हो गए. यहां के प्रसिद्ध पोचाइना मेट्रो स्टेशन के पास स्थित विशाल पुस्तक बाजार की दुकानें जलकर खाक हो गईं. वहीं दूसरी तरफ, रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसने क्रीवी रिह के स्टील प्लांट के अलावा कीव में स्थित उन फैक्ट्रियों पर भी हमला किया है, जहां यूक्रेन अपनी स्वदेशी फ्लेमिंगो मिसाइलें बना रहा था.

यूरोप तक पहुंचा जंग का असर

इस युद्ध की लपटें अब पड़ोसी यूरोपीय और नाटो देशों तक भी पहुंचने लगी हैं. रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि उनके हवाई क्षेत्र में घुसे एक अज्ञात ड्रोन को स्पैनिश वायुसेना के F-18 फाइटर जेट ने मार गिराया. रोमानिया-मोलदोवा सीमा के पास घटी इस घटना के बाद नाटो देश अलर्ट पर हैं. पिछले कुछ हफ्तों में रोमानिया की सीमा में ड्रोन घुसने की ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है.

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