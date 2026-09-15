क्या फेल हुआ ट्रंप का 'एनर्जी सीजफायर'? दावों के बीच रूस-यूक्रेन ने एक-दूसरे के तेल और ऊर्जा नेटवर्क पर बरसाए ड्रोन

डोनाल्ड ट्रंप के ऊर्जा संघर्षविराम समझौते के दावे के बीच रूस और यूक्रेन ने एक-दूसरे के ऊर्जा बुनियादी ढांचे, तेल रिफाइनरियों और पेट्रोल पंपों पर हमले तेज कर दिए हैं.

ट्रंप द्वारा के दावे के बावजूद रूस और यूक्रेन ने एक-दूसरे पर भीषण हमले जारी रखे हैं.

रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य शहरों पर रात भर में 200 ड्रोन दागे.

यूक्रेन ने रूस के तेल रिफाइनरी तथा तगानरोग और ओर्योल में ड्रोन निर्माण सुविधाओं को निशाना बनाया.



Russia Ukraine Drone Attacks: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध एक बार फिर बेहद गंभीर और विनाशकारी मोड़ पर पहुंच गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोनों देशों के बीच ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने का समझौता होने की घोषणा के तुरंत बाद ही दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के रणनीतिक ऊर्जा ठिकानों पर भीषण हमले कर दिए हैं.

मंगलवार को रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य प्रमुख शहरों को निशाना बनाते हुए रात भर में लगभग 200 ड्रोन दागे. इस हमले में कीव स्थित पेट्रोल पंपों के साथ-साथ कई अन्य क्षेत्रों में ऊर्जा और बंदरगाह बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है. स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, इन हमलों में दो लोगों की जान चली गई, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत कीव में और दूसरे की मौत दक्षिण-पूर्वी शहर ज़ापोरिज़िया में हुई.

दूसरी तरफ, यूक्रेन ने भी शांत रहने के बजाय रूस की सीमा के भीतर काफी गहराई तक जाकर पलटवार किया है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने पुष्टि की कि उनकी सेना ने रूस के समारा क्षेत्र में वोल्गा नदी के तट पर स्थित सिरान तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है. इसके अलावा, यूक्रेन ने रूस के तगानरोग और ओर्योल क्षेत्रों में स्थित ड्रोन निर्माण सुविधाओं पर भी सटीक हमले किए हैं.

रूसी क्षेत्रीय अधिकारियों के अनुसार, तगानरोग में ई-कॉमर्स कंपनी ओजोन के एक गोदाम पर भी हमला हुआ है. इस दौरान कीव में सरकारी ऊर्जा कंपनी नेफ्तोगैज के दो पेट्रोल पंप क्षतिग्रस्त हो गए और पूरे राजधानी क्षेत्र में कई भीषण धमाकों की आवाजें सुनी गईं.

रूस-यूक्रेन को लेकर ट्रंप का दावा क्या है?

इस जंग में अब दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को पंगु बनाने की होड़ काम कर रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दावा किया था कि यूक्रेन और रूस एक-दूसरे के ऊर्जा नेटवर्क पर हमले रोकने के लिए सहमत हो गए हैं. ट्रंप के अनुसार, ऊर्जा ठिकानों पर हो रहे ये लगातार हमले वैश्विक स्तर पर ईंधन की भारी किल्लत का मुख्य कारण हैं, जिससे अमेरिका में भी डीजल की कीमतें अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं.

हालांकि, युद्ध के मैदान की वास्तविकता इस दावे से बिल्कुल अलग नजर आ रही है. मास्को द्वारा वर्ष 2022 में पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद से ही यूक्रेनी ऊर्जा नेटवर्क को मिसाइलों और ड्रोन से लगातार निशाना बनाया जाता रहा है और हाल के हफ्तों में रूसी सेना ने कीव और अन्य शहरों के पेट्रोल पंपों को लक्षित करना शुरू कर दिया है.

जवाब में, यूक्रेन ने भी इस साल रूस के भीतर लंबी दूरी के हमलों में तेजी लाई है, जिसमें विशेष रूप से रूसी तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया है ताकि वहां ईंधन की कमी पैदा की जा सके.

जेलेंस्की और रूस का इस पर क्या रुख है?

रूस द्वारा किए गए इन हमलों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर कहा कि रूस लगातार हमारे ऊर्जा क्षेत्र, लॉजिस्टिक्स और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले कर रहा है. जेलेंस्की ने इसके साथ ही यह भी कहा कि यूक्रेन की ओर से दिए जा रहे जवाब पूरी तरह से ठोस और असरदार हैं.

प्रस्तावित संघर्षविराम के मुद्दे पर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों से यह पुख्ता और विश्वसनीय गारंटी चाहिए कि रूस भी अपने हमलों को पूरी तरह बंद करेगा. दूसरी ओर, रूस ने ट्रंप द्वारा घोषित समझौते पर तुरंत कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की, हालांकि मास्को पूर्व में ट्रंप की उस अपील का स्वागत कर चुका है जिसमें कीव से रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमले रोकने को कहा गया था.

