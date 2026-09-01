रूसी हवाई हमले से दहला यूक्रेन, एक भारतीय समेत 12 की मौत, जेलेंस्की ने मांगी दुनिया से मदद

यूक्रेन में रूसी मिसाइल और जेट-इंजन ड्रोन हमलों में एक भारतीय सहित 12 लोगों की मौत हो गई है. राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हवाई सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मदद की अपील की है.

रूस के मिसाइल और जेट-इंजन ड्रोन हमलों में यूक्रेन के अलग-अलग शहरों में कुल 12 लोगों की मौत हो गई.

ओडेसा में बमबारी से हजारों घरों की बिजली गुल हो गई और रोमानिया सीमा पर निर्यात का बुनियादी ढांचा भी प्रभावित हुआ.

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नागरिकों की जान बचाने के लिए सहयोगी देशों से मदद मांगी है.



Russia Ukraine War: यूक्रेन में सोमवार शाम को रूस की तरफ से किए गए भीषण हवाई हमलों में भारी तबाही हुई है. रूसी सेना ने जेट-इंजन ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से लगातार कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया. इन हमलों में एक भारतीय नागरिक समेत कुल 12 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इन हमलों की पुष्टि करते हुए बताया कि रूस ने जानबूझकर आम नागरिकों से जुड़े बुनियादी ढांचे और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है ताकि अधिक से अधिक नुकसान हो सके.

कई शहरों में मची भारी तबाही

राष्ट्रपति जेलेंस्की के अनुसार, सोमवार रात से ही प्रभावित शहरों में बड़े पैमाने पर बचाव कार्य जारी है. अकेले राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में ही लगभग 350 राहतकर्मी मलबे में दबे लोगों को बचाने के काम में जुटे हैं. कीव में एक रेलवे डिपो को निशाना बनाया गया, जहां हमले में सात लोगों की मौत हो गई.

इसके अलावा बोरीस्पिल शहर में एक पांच मंजिला आवासीय इमारत को भारी नुकसान पहुंचा, जहां से रेस्क्यू टीम ने करीब 50 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला. बोरीस्पिल में कुल चार लोगों की मौत हुई है और करीब 13 लोग घायल हुए हैं.

In many cities and communities, work to address the aftermath of the Russian attack has been ongoing since last night – nearly 350 first responders are involved in Kyiv and the region alone. A significant number of jet-powered drones and ballistic missiles were used in the… pic.twitter.com/8cg4ik0V2F September 1, 2026

बिजली संकट से जूझ रहा यूक्रेन

सोमवार शाम से ओडेसा और आसपास के क्षेत्रों पर ड्रोन से हमले जारी हैं. इन हमलों से बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और हजारों परिवार बिना बिजली के रह रहे हैं. वहां बिजली बहाली का काम तेजी से किया जा किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त, रोमानिया सीमा पर स्थित एक सीमा चौकी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है, जिससे निर्यात से जुड़े बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा. हमले का असर खेरसॉन, दोनेत्स्क, जापोरिज्जिया, खार्किव, चेर्निहाइव, जाइटॉमिर, सुमी और निप्रो जैसे अन्य क्षेत्रों पर भी दिखा, जहां व्यापक स्तर पर तबाही की खबरें हैं.

हवाई सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मदद की गुहार

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस के इन हमलों में होने वाले नुकसान को केवल तभी रोका जा सकता है जब देश के पास पर्याप्त हवाई रक्षा क्षमताएं हों. उन्होंने उन सभी देशों और साझेदारों का आभार जताया जो 'पर्ल' और द्विपक्षीय सहायता के माध्यम से यूक्रेन को बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा प्रदान करने वाली क्षमता उपलब्ध करा रहे हैं. उन्होंने अपील की है कि आने वाले ठंड के महीनों में यूक्रेन को मिलने वाली हवाई सुरक्षा सहायता में और बढ़ोतरी हो, क्योंकि नागरिकों की सुरक्षा सीधे तौर पर मिलने वाली इस मदद पर निर्भर करती है.

