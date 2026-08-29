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रूस ने 6,700 किमी रेंज वाली परमाणु हमले में सक्षम मिसाइल का टेस्ट किया, अमेरिका और NATO को क्या संदेश दे रहे पुतिन?

रूस ने लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIA के प्रमुख जॉन रैटक्लिफ की मॉस्को की गुप्त यात्रा के कुछ ही दिनों बाद किया है.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 29, 2026, 03:08 PM IST

रूस ने 6,700 किमी रेंज वाली परमाणु हमले में सक्षम मिसाइल का टेस्ट किया, अमेरिका और NATO को क्या संदेश दे रहे पुतिन?

रूस ने ICBM का सफल परीक्षण किया है. (AI इमेज)

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  • CIA प्रमुख जॉन रैटक्लिफ की मॉस्को यात्रा के ठीक बाद किया टेस्ट
  • ट्रक बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से दागी जा सकती है रूसी ICBM
  • परीक्षण को ब्रिटेन और फ्रांस के लिए भी चेतावनी माना जा रहा है

Russia test nuclear-capable ICBM: यूक्रेन से जारी जंग और यूरोप से बढ़ते तनाव के बीच रूस ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है. रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इसे देश के उत्तर-पश्चिम में स्थित अर्खांगेल्स्क इलाके से दागा गया और मिसाइल ने कुरा टेस्ट साइट पर अपने तय लक्ष्य को निशाना बनाया. रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस मिसाइल की रेंज 6,700 किलोमीटर से ज्यादा है. माना जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस परीक्षण के जरिए अमेरिका और नाटो देशों को एक चेतावनी दी है. 

क्या है रूसी ICBM की खासियत?

रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस मिसाइल के परीक्षण का वीडियो भी जारी किया है. वीडियो में मिसाइल को जंगल वाले इलाके से लॉन्च होते हुए दिखाया गया है. ये मिसाइल में मोबाइल लॉन्च क्षमता है जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है. परमाणु हमले में सक्षम ज्यादातर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें फिक्स साइलो से दागी जाती हैं. लेकिन ट्रक बेस्ट मोबाइल लॉन्चर पर फिट होने के कारण ये मिसाइल ज्यादा खतरनाक हो जाती है. इसे जंगल के बीच ऐसी जगह छिपाया जा सकता है जहां दुश्मन से सैटेलाइट भी इसे न देख पाएं. फिर अचनक हमला करने पर दुश्मन के लिए इस तरह की ICBM को ट्रैक करना और रोकना लगभग असंभव हो जाता है. 

अमेरिका और NATO को क्या संदेश दे रहे पुतिन?

यह परीक्षण अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIA के प्रमुख जॉन रैटक्लिफ की मॉस्को की गुप्त यात्रा के ठीक कुछ दिनों बाद किया गया है. विशेषज्ञों द्वारा इस परीक्षण को  NATO और अमेरिका के लिए एक रणनीतिक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है. इसे ब्रिटेन और फ्रांस को भी एक चेतावनी माना जा रहा है. 

ब्रिटेन-फ्रांस से क्यों नाराज हैं पुतिन?

हाल ही में ब्रिटेन ने यूक्रेन को अपनी 'स्टॉर्म शैडो' क्रूज मिसाइलों की तकनीक देने और स्थानीय स्तर पर उनके निर्माण की अनुमति दी थी. इसके जवाब में रूस की विदेश मंत्रालय प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने ब्रिटेन और फ्रांस को आग से न खेलने की चेतावनी दी थी. 'स्टॉर्म शैडो' या स्कैल्प एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जिसे ब्रिटेन और फ्रांस की साझा तकनीक से बनाया गया है. अगर यूक्रेन में इस मिसाइल का स्थानीय स्तर पर उत्पादन शुरू हो जाता है तो यूक्रेनी सेना रूस के अंदरूनी इलाकों को निशाना बना सकती है. रूस इस कदम को यूक्रेन की तरफ से अपने खिलाफ सीधा दखल मान रहा है. रूस ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अगर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो वह मिसाइल बनाने की सुविधाओं को निशाना बनाएगा. 

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