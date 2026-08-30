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दुनिया

एक मिसाइल और अमेरिका से यूरोप तक टेंशन! रूस की 'यार्स' में ऐसा क्या है जो बढ़ा रहा डर?

रूस ने प्लीसेत्स्क कोस्मोड्रोम से 6,700 किलोमीटर दूर कामचटका में मोबाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) का सफल परीक्षण किया है. जानिए इस घातक यार्स मिसाइल की क्या है खासियत.

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Aman Upadhyay

Updated : Aug 30, 2026, 11:04 PM IST

एक मिसाइल और अमेरिका से यूरोप तक टेंशन! रूस की 'यार्स' में ऐसा क्या है जो बढ़ा रहा डर?

रूसी सेना ने सुदूर इलाके से दागी घातक मिसाइल, AI Photo

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  • 28 अगस्त, 2026 को रूस ने 6,700 किमी दूर स्थित कामचटका के कुरा रेंज पर अपनी मिसाइल का सफल टेस्ट किया.
  • रूसी रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से मिसाइल का नाम नहीं बताया, लेकिन विशेषज्ञ इसे RS-24 यार्स मान रहे हैं.
  • परीक्षण के दौरान उसी 'क्रोना शेल्टर' का इस्तेमाल हुआ जो मई 2026 के यार्स टेस्ट में उपयोग हुआ था.
  • ओपन-सोर्स रिपोर्ट के अनुसार इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी अधिक है.
     

Russia Yars ICBM Test: रूस ने एक ऐसी मिसाइल दागी है जिसने मिनटों में 6,700 किलोमीटर की दूरी तय करके सबको टेंशन में डाल दिया है. इस टेस्ट की सबसे खास बात यह है कि रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस मिसाइल के नाम का ऑफिशियल खुलासा नहीं किया है. लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स रिसर्चर पावेल पोडविग ने इसके फुटेज और लॉन्च के तरीकों का बारीकी से अध्ययन करते हुए दावा किया है कि यह रूस की सबसे भरोसेमंद 'RS-24 यार्स' मिसाइल है. इस खबर के आते यूरोप से लेकर अमेरिका तक हलचल मच गई. 

रूस ने RS-24 यार्स का कब किया परिक्षण?

रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह परीक्षण 28 अगस्त को किया गया. इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य मोबाइल मिसाइल सिस्टम को तैनात करने, उसे लॉन्च के लिए तैयार करने और फिर सफलतापूर्वक फायर करने का अभ्यास करना था.

रूसी सेना की 'स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स' ने सबसे पहले एक मोबाइल मिसाइल-लॉन्च बैटरी को एक बेहद सुदूर और गुप्त इलाके में भेजा. इसके बाद वहां से मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसने रूस के सुदूर-पूर्वी कामचटका क्षेत्र में स्थित कुरा टेस्ट रेंज में अपने डमी या ट्रेनिंग वारहेड्स को बिल्कुल सटीक निशाने पर पहुंचाया. इस मिसाइल ने प्लीसेत्स्क कोस्मोड्रोम से उड़ान भरी और 6,700 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की. रूसी रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि इस परीक्षण के सभी तय लक्ष्य पूरी तरह से सफल रहे हैं.

क्या है 'क्रोना शेल्टर' का कनेक्शन?

भले ही रूसी प्रशासन ने मिसाइल के मॉडल का नाम छिपाने की कोशिश की, लेकिन तकनीक के इस दौर में इसे ज्यादा समय तक छिपाना मुश्किल था. जाने-माने रक्षा शोधकर्ता पावेल पोडविग ने इस लॉन्च के वीडियो और अन्य तकनीकी विशेषताओं का विश्लेषण किया. उन्होंने पाया कि इस मिसाइल को एक 'क्रोना शेल्टर' से लॉन्च किया गया था.

यह बिल्कुल उसी प्रकार की शेल्टर या सुरक्षित ढांचा है जिसका इस्तेमाल मई 2026 में प्लीसेत्स्क से यार्स मिसाइल के परीक्षण के दौरान किया गया था. इसी आधार पर विशेषज्ञों का मानना है कि रूस ने एक बार फिर अपनी खतरनाक RS-24 यार्स मिसाइल की मारक क्षमता को परखा है.

आखिर क्या है RS-24 यार्स?

RS-24 यार्स रूस की थल-आधारित सामरिक परमाणु ताकतों को मजबूती देने वाली सबसे मुख्य इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है. इसे रूस के परमाणु बेड़े की रीढ़ की हड्डी माना जाता है. यह मिसाइल ठोस ईंधन से चलती है और इसमें तीन चरण होते हैं. ठोस ईंधन होने का फायदा यह होता है कि इसे बहुत कम समय में लॉन्च के लिए तैयार किया जा सकता है. इसे जमीन के अंदर बनी कंक्रीट की कंदराओं यानी साइलोऔर घूमते-फिरते वाहनों यानी रोड-मोबाइल दोनों ही रूपों में तैनात किया जा सकता है.

यह मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटबल री-एंट्री व्हीकल्स (MIRVs) ले जाने में सक्षम है. इसका सीधा मतलब यह है कि एक ही मिसाइल अपने साथ कई परमाणु हथियार ले जा सकती है और हवा में अलग-अलग दिशाओं में मौजूद कई टारगेट को एक साथ तबाह कर सकती है.

हालांकि रूस सार्वजनिक रूप से इसकी मारक क्षमता का सटीक डेटा साझा नहीं करता, लेकिन ओपन-सोर्स रिपोर्ट और रक्षा आकलन बताते हैं कि यार्स की रेंज 10,000 किलोमीटर से भी अधिक है.

मोबाइल लॉन्चर्स क्यों हैं इतने खतरनाक?

यार्स मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी गतिशीलता और जीवित रहने की क्षमता है. इसके रोड-मोबाइल लॉन्चर भारी-भरकम ट्रकों जैसे होते हैं जो मिसाइल को लेकर किसी भी दूरदराज के इलाके में घूम सकते हैं.
निश्चित ठिकानों के बजाय ये लॉन्चर अलग-अलग स्थानों से काम करते हैं, जिससे दुश्मन के सैटेलाइट्स या टोही विमानों के लिए इन्हें ट्रैक करना और नष्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है. 

किसी युद्ध की स्थिति में, इन मोबाइल लॉन्चर्स को इनके स्थायी ठिकानों से दूर सुरक्षित और गुप्त फील्ड पोजीशन में ले जाया जा सकता है. यह रणनीति दुश्मन के पहले हमले से मिसाइल को बचाती है, जिससे रूस को हर परिस्थिति में जवाबी परमाणु हमला करने की अचूक ताकत मिलती है.

रूसी परमाणु बेड़े में इसका इतिहास

यार्स मिसाइल का रूसी सेना में एक लंबा इतिहास है. इसने पहली बार 2010 में रूसी रणनीतिक मिसाइल बलों में अपनी सेवा शुरू की थी. इसे सोवियत संघ के जमाने की पुरानी और घिसी-पिटी मिसाइलों जैसे 'RS-12M टोपोल' को बदलने के लिए लाया गया था. तब से लेकर आज तक, यह रूस के आधुनिक थल-आधारित परमाणु निवारक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है.
 

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