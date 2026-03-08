US-Iran War: मिडिल ईस्ट की जंग पर भड़का रूस, UNSC में चला 'P-5' बैठक का दांव

US-Israel Iran War: रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस प्रस्ताव को दोहराने की जरूरत बताई, जिसमें P-5 देशों की बैठक बुलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मांग की थी

मिडिल ईस्ट इन दिनों बारूद की आग में झुलस रहा है. अमेरिका और इजरायल की ओर से लगातार ईरान पर हमले किए जा रहे हैं. स्कूल और रिहायशी इलाकों के बाद अब जंग पानी के प्लांट्स तक पहुंच गई है. अमेरिका ने शनिवार रात ईरान के द्वीप के वॉटर प्लांट पर मिसाइल से अटैक कर दिया. यह प्लांट ईरान की लाइफलाइन माना जाता है, क्योंकि इससे लगभग 30 गांवों को पीने का पानी जाता है. इस हमले ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन माना जा रहा है. रूस ने इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

रूस ने कहा कि मिडिल ईस्ट के युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा है कि जिस 'अंतरराष्ट्रीय कानून' की हम बात करते थे, वो अब लगभग खत्म हो चुका है. रूस ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ( UNSC) के पांच स्थायी संदस्यों (P-5) की बैठक बुलाने की मांग की है. यूएनएससी के पांच सदस्यों में रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और यूके शामिल हैं.

रूस के सरकारी टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यह बात की. उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष में जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं, उनको देखकर लगता नहीं कि इंटरनेशनल कानून का वजूद बचा है. जब कुछ देशों द्वारा इसको माना ही नहीं जा रहा तो इसके सिद्धांतो का ढिंढोरा क्यों पीटा जाए?

इन दो शब्दों से 'अंतरराष्ट्रीय कानून' को किया परिभाषित

दिमित्री पेस्कोव का इशारा अमेरका और इजराल की ओर था. जो इस समय सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं. उन्होंने स्थिति को समझाने के लिए 'De Jure' और 'De Facto' जैसे शब्दों का सहारा लिया. रूस के प्रवक्ता ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानू के मुताबिक 'De Jure' कागजों और किताबों में मौजूद है. लेकिन हकीकत में इसका जमीनी स्तर पर इसका कोई महत्व नहीं है. इसको उन्होंने 'De Facto' से परिभाषित किया.

पेस्कोव ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस प्रस्ताव को दोहराने की जरूरत बताई, जिसमें कोविड-19 से पहले P-5 देशों की बैठक बुलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मांग की थी, ताकि वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता पर फिर से चर्चा की जा सके.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.