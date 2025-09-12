Add DNA as a Preferred Source
अंतर्राष्ट्रीय खबरें

क्या है पुतिन की 'सलामी स्लाइसिंग', जिससे दुश्मन को धीरे-धीरे देते हैं मात, अब टारगेट पर Poland?

व्लादिमीर पुतिन, पश्चिम से पूछ रहे हैं कि क्या वह सचमुच अपनी सेना के साथ इस संघर्ष में और ज्यादा शामिल होना चाहता है. यूरोपीय देश किसी भी संभावित युद्धविराम के बाद यूक्रेन में जमीनी स्तर पर सैनिक तैनात करने पर विचार कर रहे हैं.

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 12, 2025, 11:56 PM IST

पोलैंड पर हैरान करने वाला रूसी ड्रोन हमला एक परीक्षा और चेतावनी दोनों हैं. हमले के मद्देनजर यूरोप और NATO इस महाद्वीप की सुरक्षा के लिए कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह महत्वपूर्ण हो सकता है. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि रूस 'सलामी स्लाइसिंग' नामक तकनीक, जोकि छोटी-छोटी कार्रवाइयों की एक श्रृंखला का उपयोग करके एक बहुत बड़ा परिणाम हासिल करना है. रूस इसमें हमेशा से माहिर खिलाड़ी रहा है. 

ध्यान रहे क्रेमलिन धीरे-धीरे लेकिन लगातार बढ़ते हुए पश्चिम की जांच कर रहा है. रूस के इरादे कितने प्रबल और खतरनाक हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अभी हाल ही में कीव में एक ब्रिटिश काउंसिल की इमारत और एक यूरोपीय संघ के प्रतिष्ठान पर बमबारी की है और एक वरिष्ठ यूरोपीय संघ अधिकारी के विमान का जीपीएस जाम कर दिया गया.

दिलचस्प बात यह है कि इस मामले को उकसावे से पश्चिम की ओर से बयानबाजी तो खूब हुई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया जो स्वतः इस बात की पुष्टि कर देता है कि पोलैंड पर हमले ने रूस का हौसला बढ़ाया है. 

2014 में क्रीमिया पर किया था इस्तेमाल
जिक्र रूस के परिदृश्य में पुतिन का हुआ है तो यह बता देना भी जरूरी है कि इस तरह की कूटनीति में वो माहिर हैं. उन्होंने 2014 में क्रीमिया पर अपने 'लिटिल ग्रीन मेन' के आक्रमण के साथ सलामी स्लाइसिंग टेक्टिक्स का बखूबी इस्तेमाल किया था, जो नियंत्रण पाने के लिए कई तरह की अस्पष्ट सैन्य और कूटनीतिक रणनीतियां थीं.

मजेदार ये कि तब पश्चिम की प्रतिक्रिया में हुई उलझन भरी देरी ने क्रीमिया के भाग्य का फैसला कर दिया.  बात मौजूदा वक़्त कि वो तो उन्होंने पोलैंड पर अपने ड्रोन हमलों के साथ एक बार फिर दुनिया को ये संदेश दे दिया है कि रूस की पावर क्या है.

अब जबकि रूस, पोलैंड पर ड्रोन हमले कर चुका है तो कह सकते हैं कि ये निश्चित रूप से नाटो की अपने अनुच्छेद 5 के दायित्वों को लागू करने की तत्परता की परीक्षा हैं. सहयोगियों का मानना ​​है कि रूस ने एक सदस्य देश पर जानबूझकर हमला किया है.

रूस द्वारा की गई अनुचित हरकत के बाद सवाल ये भी है कि क्या नाटो पोलैंड की रक्षा में 'सबके लिए एक, सबके लिए एक' की नीति अपनाकर रूस पर हमला करेगा?

ये सवाल इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में इसकी संभावना बहुत कम है.चूंकि पोलैंड की तरफ से हमले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, पुतिन अपने परीक्षण के नतीजे देखेंगे और अगले परीक्षण की योजना बनाएंगे.

माना जा रहा है कि इस हमले का सीधा असर प्रतिबंधों के रूप में सामने आ सकता है. यदि ऐसा होता है तो देखना रोचक रहेगा कि इसपर पुतिन कैसे प्रतिक्रिया देते हैं. बता दें कि रूस के परिदृश्य में केवल वही प्रतिबंध असर दिखा सकते हैं जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति रूस के तेल व्यापार पर मंज़ूरी देने से इनकार करते हैं.

गौरतलब है कि व्लादिमीर पुतिन पश्चिम से पूछ रहे हैं कि क्या वह सचमुच अपनी सेना के साथ इस संघर्ष में और ज़्यादा शामिल होना चाहता है. यूरोपीय देश किसी भी संभावित युद्धविराम के बाद यूक्रेन में ज़मीनी स्तर पर सैनिक तैनात करने पर विचार कर रहे हैं.

अगर यह ताज़ा हमला अजीबोगरीब, जटिल और अभी जवाब देने में मुश्किल है, तो क्या होगा अगर रूस हाइब्रिड रणनीति अपनाए? रूस जिन अस्वीकार्य और अस्पष्ट तरीकों में माहिर है, अगर वह यूक्रेन में उलझा तो गठबंधन के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो सकती है. रूस पश्चिम को चेतावनी दे रहा है कि वहां अपने सैनिक तैनात करने से पहले दो बार सोचें. 

बहरहाल यदि पुतिन और रूस ठीक नहीं होते हैं तो माना यही जा रहा है कि यूरोप रूसी ऊर्जा खरीदना बंद कर सकता है, जिसका वह अभी भी आश्चर्यजनक रूप से आयात कर रहा है.  वह अपने विशाल आर्थिक लाभ (रूस के मुकाबले 20 गुना, और वह युद्ध से पहले की बात है) का उपयोग यूक्रेन की रक्षा के लिए और अधिक धन जुटाने के लिए कर सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

