अब रेल ही नहीं, सड़क मार्ग से भी जुड़े रूस और उत्तर कोरिया; जानिए क्यों खास है तुमेन नदी पर बना पहला रोड ब्रिज?

रूस और उत्तर कोरिया ने सोमवार को तुमेन नदी पर अपने पहले सड़क पुल का उद्घाटन किया. जानिए कैसे यह पुल दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करेगा.

रूस और उत्तर कोरिया ने तुमेन नदी पर बने अपने पहले सड़क पुल का उद्घाटन किया.

तुमेन नदी पर बना यह नया सड़क पुल लगभग 1 किलोमीटर लंबा है.

रूस के पीएम मिखाइल मिशुस्तिन और उत्तर कोरिया के पीएम पाक थाए सोंग ने इसका उद्घाटन किया.

दोनों देशों के बीच पहले से 'फ्रेंडशिप ब्रिज' नाम का एक रेल पुल मौजूद है.

Russia North Korea Road Bridge: मास्को और प्योंगयांग के बीच की नजदीकियां अब सिर्फ डिप्लोमैटिक मुलाकातों और कागजी समझौतों तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि यह धरातल पर भी साफ दिखाई देने लगी हैं. सोमवार को दोनों देशों ने अपने रिश्तों में एक नया इतिहास रचते हुए तुमेन नदी पर बने अपने पहले सड़क पुल का उद्घाटन कर दिया है. यह सड़क पुल रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र को उत्तर कोरिया से सीधे जोड़ता है.

क्या है इस पुल की खासियत?

सोमवार को रूस और उत्तर कोरिया ने मिलकर सीमा पर बहने वाली तुमेन नदी पर बने इस पहले सड़क पुल का औपचारिक उद्घाटन किया. यह पुल लगभग 1 किलोमीटर लंबा है. यह रूस के सुदूर पूर्वी इलाके में स्थित खासान क्षेत्र को सीधे उत्तर कोरिया के तुमांगांग से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है.

अब तक दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से केवल रेल मार्ग के जरिए ही आवाजाही होती थी. लेकिन अब इस नए पुल के खुलने से गाड़ियों, ट्रकों और लोगों की सीधी सड़क आवाजाही के लिए एक वैकल्पिक और बेहद आसान रास्ता मिल गया है.

बता दें कि इस पुल की योजना साल 2024 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उत्तर कोरिया यात्रा के दौरान तय हुए समझौतों के बाद बनी थी. इसके बाद, अप्रैल 2025 में इसकी नींव रखी गई और अब यह पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है.

उद्घाटन समारोह में क्या बातें सामने आईं?

इस उद्घाटन समारोह में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने वर्चुअल माध्यम से शिरकत की. रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ने वीडियो लिंक के माध्यम से जुड़कर इस परियोजना की सराहना की. उन्होंने विश्वास जताया कि यह सीमा-पार परिवहन अवसंरचना व्यापार, आर्थिक सहयोग, विज्ञान, तकनीक और सांस्कृतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी. मिशुस्तिन के अनुसार, इस पुल के शुरू होने से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

North Korea and Russia opened their first road bridge over the Tumen River, marking another step in their growing strategic ties. pic.twitter.com/deP9MJdKaO — Clash Report (@clashreport) September 7, 2026

वहीं दूसरी तरफ, उत्तर कोरिया के प्रधानमंत्री पाक थाए सोंग भी वीडियो लिंक के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए. दोनों ही सरकारों ने इसे अपने द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने वाली एक मील का पत्थर परियोजना बताया है.

सिर्फ व्यापार नहीं, गहरी रणनीतिक साझेदारी का है संकेत

रूस और उत्तर कोरिया के बीच पहले से ही एक रेल पुल चालू है, जिसे 'फ्रेंडशिप ब्रिज' के नाम से जाना जाता है. लेकिन नया सड़क पुल दोनों देशों के बीच सीधा सड़क संपर्क स्थापित करने वाला पहला जरिया है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पुल का महत्व केवल आर्थिक या पर्यटन गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके रणनीतिक मायने बहुत बड़े हैं.

यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस और उत्तर कोरिया के आपसी रिश्ते तेजी से मजबूत हुए हैं. उत्तर कोरिया ने खुलकर रूस का समर्थन किया है और उसे अपने सैनिकों के साथ-साथ सैन्य सहायता भी प्रदान की है. इस सैन्य मदद के बदले में रूस द्वारा प्योंगयांग को रक्षा और तकनीकी सहयोग दिए जाने की लगातार आशंकाएं जताई जा रही हैं, जिससे पश्चिमी देश और उनके सहयोगी काफी चिंतित हैं.

सड़क संपर्क से क्या बदलेगा?

पुल के जरिए सीधे सड़क मार्ग के खुल जाने का सीधा मतलब यह है कि अब दोनों देशों के बीच भारी वाहनों, मालवाहक ट्रकों और अन्य सैन्य या असैन्य सामानों की आवाजाही पहले की तुलना में कहीं अधिक तीव्र, सुगम और लचीली हो जाएगी. रेल मार्ग की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन सड़क मार्ग होने से परिवहन में अधिक गति आती है. यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ इसे केवल एक सामान्य व्यापारिक पुल न मानकर दोनों देशों के बीच बढ़ती सैन्य और रणनीतिक नजदीकी की एक और महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देख रहे हैं.

