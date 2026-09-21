टैंक गायब, अकेले सैनिक मैदान में... यूक्रेन युद्ध में रूस ने क्यों बदली अपनी रणनीति?

यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना ने हमला करने की रणनीति बदल दी है. रिपोर्ट के अनुसार, ड्रोन के खतरे से बचने के लिए सैनिक अब टैंकों के बिना छोटे समूहों या अकेले हमला कर रहे हैं.

रूसी सेना अब बड़े सैन्य दस्तों के बजाय केवल कुछ सैनिकों के बेहद छोटे समूहों में हमला कर रही है.

उत्तर-पूर्वी मोर्चे पर 'किल जोन' से जूझते हुए रूसी सैनिक अपनी हमलावर टुकड़ियों का आकार लगातार छोटा कर रहे हैं.

युद्ध के मैदान में ड्रोनों के व्यापक इस्तेमाल के कारण टैंक जैसे भारी सैन्य उपकरणों का दिखना अब बहुत कम हो गया है.

Russia Ukraine War News: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में फ्रंटलाइन पर जमीनी हालात और हमले के तरीके तेजी से बदल रहे हैं. यूक्रेनी सैन्य अधिकारियों ने खुलासा किया है कि रूसी सेना ने युद्ध क्षेत्र में अपनी आक्रामक रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया है. अब रूसी सैनिक भारी टैंकों या बड़े सैन्य काफिलों के साथ हमला करने के बजाय बेहद छोटे समूहों में या फिर अकेले ही आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं.

रूसी सेना ने अपनी रणनीति में क्या बड़ा बदलाव किया है?

यूक्रेन के जॉइंट फोर्सेस टास्क फोर्स के प्रवक्ता विक्टर त्रेहुबोव ने बताया कि पिछले एक साल में रूसी सेना के हमला करने के तौर-तरीकों में बड़ा बदलाव आया है, जहां पहले वे बड़े समूहों में हमला करते थे, वहीं अब रूसी सैनिक बहुत छोटी टुकड़ियों में या अकेले ही आगे बढ़ रहे हैं.

यूक्रेनी समाचार एजेंसी Ukrinform की रिपोर्ट के मुताबिक, त्रेहुबोव ने साफ किया कि रूसी सैनिक इस नई रणनीति का इस्तेमाल मुख्य रूप से यूक्रेनी सेना के भारी गोलीबारी और हमलों वाले खतरनाक इलाकों (किल जोन) को पार करने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं.

रूसी सैनिक किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं?

सैन्य अभियानों के दौरान पिछले सुरक्षित इलाकों और फ्रंटलाइन के बीच का क्षेत्र अब पहले से कहीं ज्यादा जानलेवा साबित हो रहा है, जिसके चलते विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी मोर्चे पर 'किल जोन' में हो रहे भारी नुकसान की वजह से रूसी सेना हर बार हमले पर भेजे जाने वाले सैनिकों की संख्या को लगातार घटा रही है.

इस नई रणनीति के तहत जो छोटे समूह या अकेले सैनिक किसी तरह इस खतरनाक 'किल जोन' को पार कर लेते हैं, वे सीधे आगे बढ़ने के बजाय तुरंत छिपने की जगह तलाशते हैं. वहां छिपकर वे पीछे से आ रहे अपने बाकी साथियों का इंतजार करते हैं और जब पर्याप्त संख्या में सैनिक इकट्ठा हो जाते हैं, तब वे मिलकर एक मजबूत संगठन के रूप में अगले चरण के हमले की योजना बनाना शुरू करते हैं.

युद्ध के मैदान से टैंक क्यों गायब हो रहे हैं?

वर्तमान युद्ध में दोनों देशों द्वारा ड्रोनों के बड़े पैमाने पर किए जा रहे इस्तेमाल ने पारंपरिक लड़ाई की पूरी परिभाषा बदल दी है, जिसके कारण फ्रंटलाइन और पीछे के सुरक्षित इलाकों के बीच की जमीन को पार करना अब बेहद जोखिम भरा हो चुका है.

इसका मुख्य कारण यह है कि यूक्रेन और रूस दोनों ही सेनाओं ने अपने ड्रोन नेटवर्क को बहुत उन्नत और सक्रिय कर लिया है, आसमान से लगातार निगरानी रख रहे इन ड्रोनों की वजह से भारी बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को तुरंत ढूंढकर नष्ट कर दिया जाता है और यही वजह है कि अब युद्ध के मैदान में टैंक जैसे भारी सैन्य उपकरण बहुत कम दिखाई दे रहे हैं.

छोट टुकड़ियों में हमला करने से रूसी सेना को क्या फायदा मिल रहा है?

आसमान में ड्रोनों की चौबीसों घंटे मौजूदगी के कारण बड़े सैन्य समूहों की आवाजाही को छिपाना नामुमकिन हो जाता है. इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों की ओर से प्रत्येक समूह में सैनिकों की संख्या कम से कम रखने का प्रयास किया जा रहा है. छोटे दस्तों या अकेले चल रहे सैनिकों को ड्रोनों के जरिए आसमान से ढूंढ निकालना और उन पर निशाना साधना काफी कठिन होता है.

यही कारण है कि रूसी सेना अब भारी उपकरणों के बजाय एक-एक या दो-दो सैनिकों को आगे भेजकर धीरे-धीरे मोर्चे पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का तरीका अपना रही है.