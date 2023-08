Russian Luna Missions: भारत के चंद्रयान की सफलता के बाद रूस भी एक्टिव, 47 साल बाद मिशन मून की आई याद 

डीएनए हिंदी: रूस ने यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के बीच में एक और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है. 47 साल बाद रूस ने अपना लैंडर चांद पर भेजने के लिए लॉन्च किया है. भारत के चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) के लॉन्च के एक महीने बाद रूस ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है. हालांकि माना जा रहा है कि यह भारत के चंद्रयान-3 से पहले ही चांद पर लैंड कर जाएगा. लॉन्चिंग सोयुज 2.1बी (Soyuz 2.1b) रॉकेट से किया गया. इसे लूना-ग्लोब (Luna-Glob) मिशन भी कहते हैं. यूक्रेन पर हमले के बाद यह रूस का सबसे बड़ा स्पेस मिशन है. माना जा रहा है कि रूस इस मिशन के जरिए स्पेस क्षेत्र में अपनी ताकत और महत्वाकांक्षा का संदेश पूरी दुनिया को देना चाहता है.

वैश्विक राजनीति में धमक दिखाने की कोशिश

बता दें कि पिछले डेढ़ साल से रूस पर पूरी दुनिया के कई देशों ने प्रतिबंध लगाया है, लेकिन पुतिन वैश्विक राजनीति में अपनी धमक दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं. रूस के इस मिशन की सफलता पर बधाई देते हुए इसरो ने ट्वीट किया है. बता दें कि इस मिशन की 1990 में शुरुआत हुई थी और रूस ने उस वक्त इसरो से मदद मांगी थी. हालांकि बात नहीं बन सकी और दोनों देशों की स्पेस एजेंसी साथ में इस मिशन को पूर नहीं कर सकीं.

Congratulations, Roscosmos on the successful launch of Luna-25 💐



Wonderful to have another meeting point in our space journies



Wishes for

🇮🇳Chandrayaan-3 &

🇷🇺Luna-25

missions to achieve their goals.