दुनिया

दुनिया

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बीच आया रूस का बयान, ट्रंप के दावे पर क्रेमलिन के इशारे समझिए

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि भारत रूस से तेल आयात बंद करने पर सहमत हो गया है, इससे कई सवाल खड़े हो रहे थे. इसी बीच अब रूस की ओर से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसने इन अटकलों पर काफी हद तक विराम लगा दिया है.

Latest News

राजा राम

Updated : Feb 03, 2026, 11:58 PM IST

भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुआ व्यापार समझौता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है. इस समय सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या इसका असर भारत-रूस संबंधों, विशेषकर रूसी तेल आयात पर पड़ेगा? इसे लेकर पश्चिमी मीडिया में कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे. इसी बीच अब रूस की ओर से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसने इन अटकलों पर काफी हद तक विराम लगा दिया है.

भारत-रूस संबंधों के संदर्भ में अहम बयान 

रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत की ओर से अब तक रूसी तेल की खरीद रोकने या पूरी तरह बंद करने को लेकर कोई भी आधिकारिक संदेश रूस को नहीं मिला है. जिसके बाद पेस्कोव के इस बयान को भारत-रूस संबंधों के संदर्भ में अहम माना जा रहा है. दरअसल, अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद पश्चिमी मीडिया में यह धारणा बनाई जा रही थी कि भारत, अमेरिका के दबाव में आकर रूस से ऊर्जा सहयोग कम कर सकता है. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ समझौते के बदले भारत, रूस से तेल आयात रोकने पर सहमत हो गया है. हालांकि भारत सरकार की ओर से अब तक इस दावे की न तो पुष्टि की गई है और न ही इसे सिरे से खारिज किया गया है. रूस की प्रतिक्रिया से यह साफ संकेत मिलता है कि मॉस्को और नई दिल्ली के बीच बातचीत पूरी तरह खुला और सक्रिय है. पेस्कोव ने यह भी कहा कि रूस, भारत के साथ सहयोग को हर स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. उनका यह बयान केवल तेल आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक रणनीतिक रिश्तों की ओर भी इशारा करता है. 

किसी एक देश के दबाव में नीति तय नहीं होती

भारत लंबे समय से यह स्पष्ट करता आया है कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है और किसी एक देश के दबाव में तय नहीं होती. ऊर्जा सुरक्षा भारत की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है. सरकार का रुख रहा है कि देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सबसे बेहतर शर्तों पर तेल खरीदा जाएगा, चाहे वह किसी भी देश से क्यों न हो. गौरतलब है कि फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होने के बाद भारत और रूस के बीच व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई. खास तौर पर रूसी कच्चा तेल भारत के लिए एक बड़ा विकल्प बनकर उभरा. पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच रूस ने रियायती दरों पर तेल की पेशकश की, जिसका फायदा भारत ने उठाया. वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 68.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया. इसमें से करीब 52.73 अरब डॉलर का हिस्सा केवल कच्चे तेल का था, जो भारत ने रूस से खरीदा. इस आंकड़ा से पता चलता है कि दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में ऊर्जा का कितना बड़ा रोल है. 

ट्रंप ने किया था दावा 

अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि भारत रूस से तेल आयात बंद करने पर सहमत हो गया है, कई सवाल खड़े करता है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत अचानक रूसी तेल आयात पूरी तरह बंद कर देता है, तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब डॉलर से भी नीचे आ सकता है. यह न सिर्फ रूस, बल्कि भारत के लिए भी आर्थिक रूप से बड़ा बदलाव होगा. इस बीच भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का एक बयान भी चर्चा में रहा है. उन्होंने पिछले महीने कहा था कि रूस से कच्चे तेल के आयात में धीरे-धीरे गिरावट आ सकती है.  भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ईंधन खरीदार है और उसकी जरूरतें बहुत बड़ी हैं. विदेश मामलों के जानकार मानते हैं कि विविधता लाने का मतलब यह नहीं है कि भारत किसी एक देश से पूरी तरह संबंध तोड़ रहा है. 

भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखी है

रूस के ताजा बयान से यह मैसेज भी जाता है कि भारत-रूस संबंध बाहरी दबावों से आसानी से प्रभावित होने वाले नहीं हैं. दोनों देश दशकों से रक्षा, ऊर्जा और कूटनीति के क्षेत्र में करीबी साझेदार रहे हैं. मौजूदा वैश्विक हालात में भी यह रिश्ता संतुलन और आपसी समझ पर टिका हुआ नजर आता है. कुल मिलाकर, अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बावजूद भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखी है. जब तक भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक रूसी तेल आयात को लेकर लगाए जा रहे दावों को केवल कयास ही माना जाएगा. रूस की प्रतिक्रिया ने फिलहाल इतना जरूर साफ कर दिया है कि नई दिल्ली और मॉस्को के बीच भरोसे की डोर अब भी मजबूत बनी हुई है. 

