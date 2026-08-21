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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

जापान के करीब रूस ने क्यों दिखाई मिसाइल ताकत? क्या पुतिन दे रहे हैं कोई दोहरा संदेश

रूस द्वारा विवादित कुरील द्वीपों पर मिसाइल परीक्षण करने से जापान बेहद नाराज है। इस परिक्षण के बाद दोनों देश में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा विवा़द.

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Aman Upadhyay

Updated : Aug 21, 2026, 03:00 PM IST

जापान के करीब रूस ने क्यों दिखाई मिसाइल ताकत? क्या पुतिन दे रहे हैं कोई दोहरा संदेश

रूस के मिसाइल परीक्षण के बाद भड़का जापान, AI Photo

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  • रूस ने जापान के करीब मिसाइल परीक्षण किया.
  • जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने इसकी कड़ी निंदा की.
  • जापान द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों और यूक्रेन के समर्थन के बाद से दोनों देशों के रिश्ते सबसे निचले स्तर पर हैं.
     

Russia Japan Missile Test: प्रशांत महासागर में एक बार फिर युद्धपोतों और मिसाइलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी है, जिसने टोक्यो से लेकर मॉस्को तक कूटनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है. रूस ने हाल ही में जापान के साथ विवादित द्वीपों के पास एक बड़ा मिसाइल परीक्षण किया है, जिसके बाद जापान ने रूस के सामने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है. यह तनाव ऐसे समय में बढ़ा है जब दोनों देशों के बीच संबंध पहले से ही बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं.

यह पूरा मामला सिर्फ एक सैन्य अभ्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक रणनीतिक चाल और यूक्रेन युद्ध का गहरा कनेक्शन छिपा है. 

प्रशांत महासागर में रूस ने दिखाई ताकत

जापान सरकार ने रूसी घोषणा का कड़ा विरोध किया है जिसमें रूस ने विवादित द्वीपों के पास मिसाइल परीक्षण करने की योजना की जानकारी दी थी. हालांकि, जापानी समाचार एजेंसी 'क्योडो' ने रूसी प्रशांत महासागर बेड़े के हवाले से बताया कि यह मिसाइल परीक्षण पहले ही किया जा चुका है.

इस परीक्षण में रूस ने अपनी पूरी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए अभ्यास में 'बास्टियन' सर्फेस-टू-शिप मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया है. इस परीक्षण में प्रशांत महासागर बेड़े के प्रमुख युद्धपोत 'वर्याग' और 'ओम्स्क' नामक परमाणु संचालित पनडुब्बी ने भी भाग लिया.

रूसी सेना के अनुसार, इस अभ्यास में दुश्मन के नकली जहाजों पर हमला करने का नाटक किया गया, जिसमें कम से कम 300 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद सभी निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक मार गिराया गया.

भड़के जापानी विदेश मंत्री

ओमान की यात्रा पर गए जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि विवादित क्षेत्रों में रूस का यह सैन्य जमावड़ा और मिसाइल अभ्यास जापान के रुख के पूरी तरह खिलाफ है और इसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता.

रूस और जापान में क्यों बढ़ी टेंशन? 

इस मिसाइल टेस्ट से ठीक पहले, 13 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन विवादित द्वीपों का अपना पहला आधिकारिक दौरा किया था, जिस पर जापान ने कड़ा ऐतराज जताया था. साल 1945 से ये द्वीप रूस के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं.

पुतिन की इस यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक जंग तेज हो गई. जिसके बादन जापान एक्शन लेते हुए तुरंत रूसी राजदूत को तलब किया था. इसके जवाब में मॉस्को ने भी जापानी राजदूत को बुलाकर अपना कड़ा रुख दिखा दिया. 

दिलचस्प बात यह है कि पुतिन पास के रूसी द्वीप सखालिन में चल रहे नौसैनिक अभ्यासों का जायजा लेने के बाद यहां पहुंचे थे. पुतिन की यह यात्रा रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि साल 2010 में तत्कालीन राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के दौरे के बाद यह किसी भी रूसी राष्ट्रपति का इस क्षेत्र में पहला दौरा है.

जापानी प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने कड़े शब्दों में कहा कि ये द्वीप ऐतिहासिक रूप से और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जापान के क्षेत्र का एक अभिन्न हिस्सा हैं. जापान इन द्वीपों को 'उत्तरी क्षेत्र' कहता है.

रूस-जापान तनाव में क्या है यूक्रेन कनेक्शन?

रूस और जापान के बीच तनाव केवल इस द्वीप तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध वैश्विक राजनीति और यूक्रेन संकट से है. साल 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं. जापान ने अन्य G7 देशों के साथ मिलकर मॉस्को पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और कीव को लगातार मदद भेज रहा है.

यूक्रेन और अमेरिका दोनों ही विवादित द्वीपों पर जापान की संप्रभुता का समर्थन करते हैं. रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन के इस द्वीप दौरे और मिसाइल अभ्यास के पीछे जापान के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी छिपी है. उनका मानना है कि रूस जापान को चेतावनी देना चाहता है कि वह यूक्रेन को दी जाने वाली अपनी सहायता को और आगे तक न ले जाए. वहीं,  रूस यह भी चाहता है कि जापान NATO के साथ अपना सहयोग न बढ़ाए.
 

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