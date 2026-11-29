रूस की सेना ने यूक्रेन के विनित्सिया, किरोवोग्राद, रिव्ने, खारकीव और ओडेसा समेत 5 बड़े इलाकों के बिजली सब-स्टेशनों पर बमबारी की.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बताया कि बीते एक हफ्ते में रूसी सेना ने यूक्रेन के ऊपर हमले तेज कर दिए हैं. इस छोटे से समय में रूस की तरफ से 1960 से ज्यादा खतरनाक ड्रोन, 1600 से ज्यादा गाइडेड हवाई बम और 8 घातक मिसाइलें दागी गईं हैं.

यूक्रेन में अब कड़ाके की सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है. जेलेंस्की का कहना है कि रूसी सेना इस मौसम का फायदा उठाकर यूक्रेन के आम लोगों का जीना दुश्वार करना चाहती है. इसीलिए रूस का सीधा निशाना यूक्रेन के बिजली पावर स्टेशन और बुनियादी ढांचा बने हुए हैं. रूसी हमलों से विनित्सिया, किरोवोग्राद, रिव्ने, खारकीव और ओडेसा जैसे 5 बड़े इलाकों के बिजली सब-स्टेशन बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. इन हमलों का मकसद सर्दी के दिनों में पूरे देश की बिजली और हीटिंग सप्लाई को पूरी तरह ठप्प कर देना है.

क्या हमलों में रिहायशी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा है?

रूस की तरफ से हुए इन हमलों ने सिर्फ बिजली स्टेशनों को ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों के घरों को भी निशाना बनाया है. ANI की रिपोर्ट के अनुसार, ओडेसा शहर में रूसी ड्रोन सीधे एक कई मंजिला रिहायशी इमारत से टकराया. इस भयानक हादसे में एक महिला की मौके पर ही जान चली गई.

वहीं जापोरिजिया शहर में स्थिति और भी ज्यादा खौफनाक रही. वहां रूसी विमानों ने आम इंसानों के घरों के पास गाइडेड बम गिराए. जेलेंस्की ने बताया कि जिस जगह ये बम गिराए गए, उसके आसपास दूर-दूर तक कोई सैन्य ठिकाना नहीं था. इस हमले के बाद मलबे में दबकर 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में 14 साल की एक मासूम बच्ची भी शामिल थी. यूक्रेन की इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने घंटों चले बचाव अभियान के बाद उस बच्ची को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया. लेकिन इस दुखद घटना में बच्ची की मां की जान नहीं बचाई जा सकी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले में जान गंवाने वाले सभी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है.

This past week, Russia launched more than 1,960 attack drones, over 1,600 guided aerial bombs, and 8 missiles against Ukraine. The Russians are trying to take advantage of the approaching cold weather to attack energy infrastructure and other critical facilities. They struck substations in the Vinnytsia, Kirovohrad, Rivne, Kharkiv, and Odesa regions. Unfortunately, many strikes have also hit residential buildings. Overnight, a Russian drone struck a multi-story apartment building in Odesa. Tragically, a woman was killed. In Zaporizhzhia, search and rescue operations continued overnight at the site where Russian guided aerial bombs were dropped amid residential buildings. There were no military facilities anywhere nearby. Five people were injured, including a 14-year-old girl. First responders from Ukraine’s State Emergency Service managed to rescue her from under the rubble. But tragically, Russia killed her mother in this strike. My condolences to everyone who has lost family members and loved ones. I thank all the repair crews and our services involved in dealing with the aftermath of these attacks. It is very important that our people everywhere receive timely assistance. I also want to thank the warriors who defend Ukrainian skies. We work every day to secure more support. Additional financial and defense packages, first and foremost to strengthen air defense, mean lives saved. I am grateful to everyone who is helping. November 29, 2026

जेलेंस्की ने दुनिया से क्या मदद मांगी है?

हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने राहत और बचाव कार्य में जुटे लोगों की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि बिजली की लाइनें ठीक करने वाले इंजीनियर, रेस्क्यू टीम और इमरजेंसी सर्विस से जुड़े लोग दिन-रात काम कर रहे हैं. जेलेंस्की ने यूक्रेन के आसमान की रखवाली कर रहे सुरक्षा बलों और जवानों का शुक्रिया अदा किया है.

इसके साथ ही जेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों से मदद की गुहार फिर से दोहराई है. उन्होंने कहा कि यूक्रेन को इस वक्त और ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम और फौजी सहायता पैकेज की सख्त जरूरत है. अगर दुनिया के देश समय पर यूक्रेन को हवाई रक्षा प्रणाली और वित्तीय मदद देते हैं, तो इससे सैकड़ों मासूम इंसानों की जान बचाई जा सकती है. जेलेंस्की ने मदद करने वाले सभी देशों का धन्यवाद भी किया है.

मीडिया कवरेज पर बैन लगाने का फैसला क्यों?

हमलों के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बहुत बड़ा और सख्त फैसला भी लिया है. शनिवार (28 नवंबर 2026) को जेलेंस्की ने राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के एक विशेष आदेश पर साइन किए हैं. इस फैसले के तहत यूक्रेन के तमाम टीवी चैनलों, अखबारों और डिजिटल मीडिया पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है.

इस नए नियम के मुताबिक, अब कोई भी मीडिया संस्थान रूसी हमलों से हुए नुकसान की तस्वीरें या वीडियो नहीं दिखा सकता. इसके अलावा मीडिया को यह बताने से भी पूरी तरह रोक दिया गया है कि तबाह हुए बिजली स्टेशनों को ठीक होने में कितना समय लगेगा. सरकार ने ईंधन और बिजली क्षेत्र में बन रहे सुरक्षा ढांचों की जानकारी सार्वजनिक करने पर भी बैन लगा दिया है. यूक्रेन सरकार का मानना है कि मीडिया में नुकसान और मरम्मत की खबरें छपने से रूसी सेना को आसानी से पता चल जाता था कि उनका हमला कितना कामयाब रहा. इसलिए सुरक्षा के लिहाज से यह पाबंदी लगाई गई है.

सर्दी में यूक्रेन की जनता के सामने क्या चुनौतियां हैं?

यूक्रेन में सर्दियों के दौरान तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे चला जाता है. ऐसे वक्त में बिना बिजली और हीटिंग के रहना किसी बुरे सपने जैसा होता है. रूस की सेना इसी कमजोरी पर चोट कर रही है. पावर सब-स्टेशनों पर लगातार हो रहे हमलों से कई शहरों में बत्ती गुल हो चुकी है और हीटिंग सिस्टम ठप्प पड़ने का खतरा मंडरा रहा है.

सड़क पर चारों तरफ बर्फ और ठंड का सितम है, ऊपर से आसमान से बरसते रूसी बम और ड्रोन ने आम जनता का जीवन संकट में डाल दिया है. बिजली नहीं होने से अस्पतालों, स्कूलों और पीने के पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है. यही वजह है कि यूक्रेन की इमरजेंसी टीमें रात-दिन एक करके क्षतिग्रस्त सब-स्टेशनों की मरम्मत में लगी हुई हैं ताकि लोगों को कड़ाके की ठंड से बचाया जा सके.

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