यूक्रेन चला ईरान की राह! हमला करने के लिए बनाई अपनी बैलिस्टिक मिसाइल, रूस ने किया हवा में रोकने का दावा

FP-9 बैलिस्टिक मिसाइल युद्ध में यूक्रेन की लंबी दूरी की मारक क्षमता को ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से आगे ले जाकर एक नए खतरनाक स्तर पर खड़ा कर देगी.

यूक्रेन ने बना ली खुद की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल.

पहली बार FP-9 बैलिस्टिक मिसाइल से किया मॉस्को पर हमला.

रूस का दावा- हवा में ही रोक दी यूक्रेन की बैलिस्टिक मिसाइल



Russia-Ukraine War: रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यूक्रेन ने पहली बार युद्ध में अपनी स्वदेशी रूप से विकसित बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है. पिछले चार साल से भी ज्यादा समय से जारी युद्ध में ये पहली बार है. हालांकि यूक्रेन ने इस पर आधिकारिक तौर पर चुप्पी साधी हुई है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह मिसाइल यूक्रेन की गुप्त रक्षा कंपनी 'फायर पॉइंट' द्वारा विकसित की जा रही FP-9 बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है.

क्या है मामला?

रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि मॉस्को क्षेत्र में हवाई हमले के अलर्ट के दौरान रूसी वायु सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने अत्यधिक ऊंचाई पर एक मिसाइल को मार गिराया. यह इंटरसेप्शन ड्रोन या क्रूज मिसाइलों की सामान्य ऊंचाई से कहीं अधिक ऊपर हुआ था. सलिए यह माना जा रहा है कि यह यूक्रेन की नई लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का पहला लड़ाकू परीक्षण था.

FP-9 मिसाइल प्रणाली क्या है?

FP-9 यूक्रेन की निजी रक्षा कंपनी 'फायर पॉइंट' द्वारा विकसित की जा रही एक अत्याधुनिक शॉर्ट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है. इस मिसाइल की मारक क्षमता 850 से 855 किलोमीटर तक आंकी गई है. इस रेंज के कारण यूक्रेन की धरती से रूस की राजधानी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहर सीधे निशाने पर आ जाते हैं. FP-9 मिसाइल पने साथ 800 किलोग्राम का भारी-भरकम विस्फोटक भी ले जा सकती है. इतना ताकतवर वॉरहेड किसी भी बड़े सैन्य ठिकाने, एयरबेस या कमांड सेंटर को तबाह करने के लिए काफी है. FP-9 मिसाइल मैक 6 से अधिक यानी हाइपरसोनिक की रफ्तार से हमला करती है. यह लॉन्च के बाद करीब 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक अंतरिक्ष की सीमा के पास जाती है और फिर सीधे लक्ष्य पर नीचे गिरती है. इतनी तेज रफ्तार के कारण दुश्मन के एयर डिफेंस को संभलने का मौका नहीं मिलता. आधुनिक गाइडेंस सिस्टम के कारण इस मिसाइल की सटीकता (CEP) महज 20 मीटर की है, यानी यह अपने लक्ष्य के बेहद करीब अचूक निशाना लगा सकती है.

क्या ईरान वाली रणनीति से जीतेगा यूक्रेन?

हाल ही देखा गया कि ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रचंड हमले से अमेरिका जैसी महाशक्ति को कड़ी टक्कर दी. अब ऐसा लगता है कि यूक्रेन ने भी यही रणनीति अपनाई है. अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने यूक्रेन को हथियार तो दिए हैं, लेकिन इस शर्त पर कि यूक्रेन उनका इस्तेमाल रूसी क्षेत्र के अंदर गहरे हमलों के लिए नहीं करेगा. स्वदेशी FP-9 मिसाइल के आने के बाद यूक्रेन बिना किसी पश्चिमी देश की इजाजत के रूस के अंदरूनी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है. यदि यूक्रेन ने सचमुच बैलिस्टिक मिसाइल का सफल उत्पादन और इस्तेमाल शुरू कर दिया है, तो यह युद्ध में यूक्रेन की लंबी दूरी की मारक क्षमता को ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से आगे ले जाकर एक नए खतरनाक स्तर पर खड़ा कर देगा. बड़े पैमाने पर इस मिसाइल का इस्तेमाल रूस को मुश्किल में डाल सकता है.