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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

'दिल्ली नहीं आएंगे बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान', रिपोर्ट में दावा, शेख हसीना तो वजह नहीं?

शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बांग्लादेश ने कहा था कि यह बांग्लादेश की संप्रभुता का अपमान है और शेख हसीना को ऐसी गतिविधियों की अनुमति देना भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय रिश्तों को प्रभावित कर सकता है. हालांकि, भारत ने साफ किया की इस कार्यक्रम से उसका कोई लेना-देना नहीं है.

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Neelam

Updated : Aug 11, 2026, 04:02 PM IST

'दिल्ली नहीं आएंगे बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान', रिपोर्ट में दावा, शेख हसीना तो वजह नहीं?

बांग्लादेशी अखबार ने कहा- तारिक रहमान के दिल्ली जाने की उम्मीद कम (AI Image)

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  • प्रोथोम एलो की रिपोर्ट- शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तारिक रहमान की भारत यात्रा पर संशय
  • 5 अगस्त को शेख हसीना ने की थी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, बांग्लादेश ने जताई थी नाराजगी
  • दो साल पहले 5 अगस्त को ही पीएम पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर भागी थीं शेख हसीना
  • बांग्लादेश की आपत्तियों पर भारत ने कहा- लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारत का कोई लेना-देना नहीं

एक तरफ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और उनके टॉप अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त और RAW चीफ से मीटिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार के लोग कह रहे हैं कि उनके पीएम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली नहीं आएंगे. तारिक रहमान के सत्ता में आने के बाद दोनों देश डेढ़ साल के तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं. भारत ने तारिक रहमान को ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए न्यौता भेजा है, लेकिन तारिक रहमान सम्मेलन में शामिल होंगे या नहीं, इसे लेकर अभी तक कुछ भी साफ नहीं हुआ है. 

शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से दिल्ली नहीं आएंगे तारिक रहमान?

बाग्लादेशी अखबार प्रोथोम एलो का कहना है कि पूर्व बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तारिक रहमान का दिल्ली जाना मुश्किल लग रहा है. रिपोर्ट में बांग्लादेश सरकार के टॉप लेवल सूत्रों के हवाले से बताया गया कि तारिक रहमान शायद दिल्ली ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए नहीं जाएंगे. रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने पहले भरोसा दिया था कि शेख हसीना को मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उनके सिर्फ रिकॉर्ड बयान ही चलेंगे, लेकिन 5 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना से कई पत्रकारों ने भी सवाल किए, जिनमें एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट भी शामिल है. 

बांग्लादेश कर रहा शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग

इसी साल फरवरी में सत्ता संभालने के बाद से तारिक रहमान शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहे हैं. उन्होंने भारत से आग्रह किया है कि वह बांग्लादेश को अस्थिर करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों और बयानों के लिए शेख हसीना को अपनी धरती का इस्तेमाल न करने दें. बांग्लादेश के सभी मीडिया आउटलेट्स को भी शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानों को छापने या टीवी चैनल्स पर चलाने अनुमति नहीं है.

बांग्लादेश पीएम के विदेश मामलों के सलाहकार हुमांयू कबीर ने भी आग्रह किया है कि भारत सुनिश्चित करे कि शेख हसीना को राजनीतिक बयानबाजी के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म न दिया जाए. इस बीच जब 5 अगस्त को शेख हसीना ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बांग्लादेश बेहद नाराज हो गया. हालांकि, भारत ने साफ किया है कि इस कार्यक्रम में सरकार की कोई भूमिका नहीं है.

कब बांग्लादेश वापस जाएंगी शेख हसीना?

दो साल में पहली बार शेख हसीना सामने आईं और बताया कि उनका आगे का क्या प्लान है और वह कब अपने देश वापस जाएंगी. शेख हसीना ने बताया कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौट सकती हैं. 2024 में बांग्लादेश की आवामी लीग सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा था और उन्होंने भारत में शरण ली थी. 

प्रेस कॉन्फ्रेंस से बांग्लादेश नाराज

शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बांग्लादेश ने तुरंत और सख्त प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि यह बांग्लादेश की संप्रभुता का अपमान है और शेख हसीना को ऐसी गतिविधियों की अनुमति देना भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय रिश्तों को प्रभावित कर सकता है. बांग्लादशी गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने यहां तक कहा था कि अगर भारत शेख हसीना को अपनी जमीन पर राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति देता है तो उसको ढाका के साथ रिश्तों पर फिर सोचना चाहिए.

बांग्लादेश की आपत्तियों पर भारत का जवाब

भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि इस कार्यक्रम में सरकार की कोई भागीदारी नहीं है, एक निजी संगठन ने यह कार्यक्रम आयोजित किया था. न ही भारत सरकार शेख हसीना के बयानों का समर्थन करती है. वहीं, भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने भी बांग्लादेशी पीएम के साथ मुलाकात के बाद दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर सकारात्मकता दिखाई है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और तारिक रहमान की मुलाकात सभी मसलों को सुलझाने में मदद करेगी. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ऐसा कोई भी मसला नहीं है, जिसे बातचीत के जरिए सुलझाया ना जा सके.

12-13 सितंबर को दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन

12-13 सितंबर को दिल्ली में होने जा रहे ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत ने महीने की शुरुआत में ही बांग्लादेश को न्यौता भेजा था. बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर्रहमान के अनुसार भारत की तरफ से दो इन्विटेशन भेजे गए हैं, एक तारिक रहमान की द्विपक्षीय यात्रा के लिए और दूसरा Bimstec के अध्यक्ष के तौर पर ब्रिक्स में शामिल होने के लिए. उन्होंने कहा कि दोनों निमंत्रण को एक नजिरए से नहीं देखा जा सकता क्योंकि ब्रिक्स में शामिल होने का न्यौता  Bimstec का अध्यक्ष होने के नाते बांग्लादेश के लिए है, तारिक रहमान के लिए नहीं. जब उनसे पूछा गया कि तारिक रहमान कब भारत दौरे पर जाएंगे तो खलीलुर्रहमान ने कहा, 'पहली बात तो मैं ज्योतिष नहीं हूं इसलिए मैं नहीं बता सकता हूं कि किस दिन तारिक रहमान भारत जाएंगे.'

ब्रिक्स की सदस्यता चाहता है बांग्लादेश

बांग्लादेश ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, लेकिन वह 2023 से इसकी सदस्यता चाहता है. ऐसे में सम्मेलन में शामिल होना उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. साथ ही अगर तारिक रहमान सम्मेलन में शामिल होते हैं, तो बांग्लादेश की सत्ता संभालने के बाद यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी पहली मुलाकात होगी. हालांकि, वह प्रधानमंत्री बनने के बाद मलेशिया और चीन की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन इंडिया विजिट को लेकर बांग्लादेश की स्थिति साफ नहीं है. 

यह भी पढ़ें:- पाकिस्तान, सऊदी और तुर्किए वाले गुट में अब कौन-सा देश होगा शामिल? मुस्लिम NATO के नए समीकरण

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