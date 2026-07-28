होर्मुज के पैटर्न पर बाब अल-मंडेब को ब्लॉक करने की तैयारी, क्या अब हूती कंट्रोल करेंगे ग्लोबल ट्रेड?

दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक बाब अल-मंडेब पर बड़ा संकट मंडरा रहा है. अगर ये रास्ता बंद होता है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और तेल की कीमतों पर इसका सीधा और गहरा असर पड़ सकता है.

हुथी विद्रोही बाब अल-मंडेब पर कब्जे के लिए ईरान की होर्मुज वाली रणनीति अपना रहे

ये दुनिया का बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, जहां से तेल और कार्गो गुजरता है

इसके बंद होने से वैश्विक सप्लाई चेन और अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो सकती है

हुथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब के जहाजों की नाकेबंदी और ड्रोन-मिसाइल हमले तेज किए

दुनिया के व्यापारिक रास्तों पर एक बार फिर बड़े संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं. यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने एक बेहद गंभीर चेतावनी जारी की है. उनका कहना है कि हुथी विद्रोही रेड सी में स्थित बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते 'बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य' पर अपना कब्जा जमाने की फिराक में हैं. इसके लिए वे ठीक वही तरीका अपना रहे हैं जो ईरान 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' में अपनाता आया है.

यमन की मनोनीत विदेश मंत्री अफराह अल-ज़ौबा ने सोमवार (27 जुलाई 2026) को रियाद में पत्रकारों से बात करते हुए इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया. उन्होंने कहा कि ईरान के समर्थन से फल-फूल रहा यह विद्रोही गुट दुनिया के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण ट्रेड रूट पर अपनी धाक जमाना चाहता है. उन्होंने चिंता जताते हुए ये भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ढिलाई की वजह से इन विद्रोहियों के हौसले और बुलंद हो गए हैं.

दो बड़े समुद्री रास्तों पर खतरा

अफ़राह अल-ज़ौबा के मुताबिक, हुथी विद्रोहियों का सीधा मकसद ईरान के मॉडल की नकल करना है. अगर वे ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, तो गल्फ और लाल सागर में प्रवेश करने वाले दो सबसे बड़े समुद्री दरवाजे पूरी तरह बंद हो सकते हैं. हुथी विद्रोही अब यह मानने लगे हैं कि वे पूरे लाल सागर के मालिक बन सकते हैं और यहां से गुजरने वाले हर जहाजी बेड़े को अपने इशारों पर नचा सकते हैं.

लाल सागर अब क्षेत्रीय तनाव का नया और खतरनाक केंद्र बनता जा रहा है. हुथी विद्रोही लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए सऊदी अरब को निशाना बना रहे हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने सऊदी अरब के व्यापारिक जहाजों को रोकने के लिए समुद्री नाकेबंदी का ऐलान भी कर दिया है.

सऊदी अरब ने दिया करारा जवाब

दूसरी तरफ, सऊदी अरब ने भी इन धमकियों का करारा जवाब दिया है. सऊदी वायुसेना ने हुथी विद्रोहियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं और साफ कह दिया है कि वे अपने और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे. रियाद का सीधा आरोप है कि हुथी किसी और के यानी विदेशी इशारों पर यह खेल खेल रहे हैं.

यमन में क्या फिर छिड़ेगी भीषण जंग?

यमन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी भी तरह की सैन्य स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं. सरकार का कहना है कि यमन के उत्तर-पश्चिमी इलाके से लेकर सऊदी सीमा तक सीमांत क्षेत्रों में छिटपुट झड़पें जारी हैं. हालांकि अभी किसी भी पक्ष ने बड़े पैमाने पर सैन्य हमला शुरू नहीं किया है, लेकिन हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं.

इस नए तनाव से यह डर सताने लगा है कि कहीं यमन एक बार फिर सालों पुरानी भयंकर जंग की आग में न झुलस जाए. साल 2014 में जब हुथी विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था, तब से वहां हिंसा का दौर जारी है. हालांकि 2022 में हुए युद्धविराम के बाद से हालात थोड़े शांत थे, लेकिन अब हालिया हमलों ने इस नाजुक शांति को फिर से तोड़ दिया है.

बाब अल-मंडेब इतना खास क्यों है?

यमन के तट के पास मौजूद बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य पूरे वैश्विक व्यापार की रीढ़ माना जाता है. यह रास्ता लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है. दुनिया भर में सप्लाई होने वाला कच्चा तेल, गैस और अरबों डॉलर का व्यापारिक सामान इसी पतले समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है.

अगर यह रास्ता बाधित होता है, तो पूरी दुनिया में पेट्रोल-डीजल से लेकर रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू सकते हैं. यमन की विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अब इस संघर्ष का अंत होना ही चाहिए, चाहे वह बातचीत के शांतिपूर्ण रास्ते से हो या फिर किसी दूसरे सख्त कदम से.

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