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यमन तट के पास लाल सागर में भारतीय जहाज पर हमला, पलटकर डूबा कार्गो शिप; सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित

Red Sea Attack: यमन के पश्चिमी तट के पास लाल सागर में मंगलवार 4 अगस्त, 2026 को भारतीय जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है, जिसकी चपेट में आने से कार्गो शिप पानी में डूब गया.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 05, 2026, 12:08 AM IST

यमन तट के पास लाल सागर में भारतीय जहाज पर हमला, पलटकर डूबा कार्गो शिप; सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित

Red Sea Attack

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यमन के पश्चिमी तट के पास लाल सागर में मंगलवार 4 अगस्त, 2026 को भारतीय जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है, जिसकी चपेट में आने से कार्गो शिप पानी में डूब गया. इस जहाज पर 13 भारतीय नाविक समेत  एक यमनी नागरिक सवार थे. राहत की खबर ये है कि सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है और उन्हें मेडकिल के लिए भी भेज दिया गया है. हालांकि, इस हमले के बाद भारत ने इसकी कड़ी निंदा की है. 

लाल सागर में भारतीय जहाज पर हमला

भारतीय जहाज पर हूथी वाले बंदरगाह शहर होदेइदाह के 13 नॉटिकल मील साउथ में हमला हुआ. इस जहाज का नाम MSV फैज नूर ओलिय्या था. हालांकि, यमन की नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स की कोस्ट गार्ड और नौसेन की टीमों ने नाविकों को बचाने के लिए एक सुंक्त अभियान भी चलाया और सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है और उन सभी को मेडिकल के लिए भी भेज दिया है. 

भारत ने की हमले की कड़ी निंदा

केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हमले की निंदा करते हुए कहा, "भारत बिना किसी उकसावे के बिना सुरक्षा वाले मशीनीकृत सेलिंग जहाज पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा करता है. हमारे लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और मुझे ये बताते हुए राहत महसूस हो रही है कि यमनी कोस्ट गार्ड ने सभी 14 नाविकों, जिनमें 13 भारतीय शामिल थे. उन सभी को सुरक्षित बचा लिया है और उन्हें मोखा बंदरगाह पहुंचा दिया गया है."

विदेश मंत्रालय ने भी दिया बयान

विदेश मंत्रालय ने इस हमले को लेकर कहा, "इस इलाके में कमर्शियल जहाजों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जो वाकई चिंताजनक हैं. इलाके में कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए और इंटरनेशनल कानूनों के मुताबिक, यहां के इंटरनेशनल जलमार्गों से जहाजों की आवाजाही और व्यापार बिना किसी रुकावट के जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए."

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