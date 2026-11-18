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राहुल गांधी ने कहा कि भारत एक आर्थिक तबाही में फंसा हुआ है. ये सच्चाई है और कोई इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता है.
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कहा कि भारत एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने इसके लिए बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और एजुकेशन सिस्टम में खामियों का हवाला दिया. बीजेपी ने राहुल गांधी को भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने वाला नेता बताया.
कांग्रेस नेता ने कहा, 'सीधी बात यह है कि भारत एक आर्थिक तबाही में फंसा हुआ है. यही सच्चाई है. कोई इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, मीडिया इसे नजरअंदाज़ कर सकता है, लेकिन भारत में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है. भारत के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी समस्या है.'
कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इस सेशन को न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार लिडिया पोलग्रीन ने मॉडरेट किया. राहुल गांधी ने युवाओं से जुड़े सवाल पर कहा कि मिडिल क्लास परिवारों के कुछ युवाओं में निराशा साफ तौर पर दिख रही थी, जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन तो ली थी, लेकिन करियर के मौके ढूंढने में संघर्ष कर रहे थे.
राहुल गांधी ने कहा कि MSME सेक्टर और एग्रीकल्चर भारतीय इकोनॉमी की रीढ़ हैं और रोजगार देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है. उन्होंने कहा, 'भारत के लिए ये दोनों क्षेत्र बुनियादी जरूरत हैं, लेकिन इकोनॉमी की रीढ़ कमजोर हो चुकी है.'
कांग्रेस नेता ने कहा, 'आप सिर्फ सर्विस सेक्टर से पर्याप्त लोगों को रोजगार नहीं दे सकते. इससे 1-2-3 या 5 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिल सकता है, लेकिन सभी के भविष्य को सुरक्षित नहीं किया जा सकता. हमने तो मानो यह तय कर लिया है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जरूरत ही नहीं है.'
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने सालों की मेहनत से जिस आर्थिक ढांचे को खड़ा किया था, उसे कमजोर कर दिया गया है. उन्होंने इस ढांचे को फिर से मजबूत बनाने की जरूरत बताई और कहा कि मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बिना भारत का सफल आर्थिक विकास संभव नहीं है.
राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि वह भारत विरोधी प्रोपेगेंडा के नेता बन गए हैं. भारत की तरक्की और भारतीय लोकतंत्र के लिए उनकी अंदरूनी नफरत उन्हें हर बार विदेश जाने पर भारत के बारे में बुरा बोलने पर मजबूर करती है.
Rahul Gandhi has become the LEADER OF ANTI INDIA PROPAGANDA! Rahul Gandhi insults India at Columbia University! Rahul Gandhi calls India "Ecomomic Disaster" & speaks against Indian Democracy! This is when there is global consensus on India being fastest growing economy& world respecting Indian democracy! Do not forget just few days back at "Bharat Summit" in Hyderabad he made foreigners berate India's democracy! Rahul Gandhi's inherent hate for India's progress& Indian democracy makes him speak ill about India every time he goes abroad! Compare this to PM Narendra Modi who upholds India's national interest every time he goes on an official visit,& respects spirit of India's national flag ! Rahul Gandhi insults spirit of India's National Flag by speaking against India democracy! Rahul Gandhi is a disaster as a responsible LOP!— Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) November 18, 2026
इकोनॉमी पर कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर बीजेपी ने ग्लोबल एजेंसी की ग्रोथ रेट्स का हवाला दिया. भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी भारत को इकोनॉमिक डिजास्टर कहते हैं, जबकि दुनिया मानती है कि भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और दुनिया भारतीय डेमोक्रेसी का सम्मान भी करती है.'
पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने राहुल गांधी को सत्ता का भूखा बताया. उन्होंने कहा, 'अंधा इंसान दिन में भी अंधेरा देख लेता है. आज भारत की जीडीपी दुनिया के लिए मिसाल है. हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिकॉर्ड लेवल पर है. पीएम मोदी की लीडरशिप में देश सुरक्षित है. सिर्फ सत्ता के भूखे लोग ही दुखी है क्योंकि यहां उनकी कोई नहीं सुनता तो वो विदेश में जाकर बोलते हैं.'
#WATCH | Kolkata: On Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's "economic disaster" remark at Columbia University, West Bengal Minister Dilip Ghosh says, "A blind person sees darkness even during the day. Today, India's GDP is an example for the world, and our foreign exchange reserves are at a record high. Under PM Modi's leadership, the country is safe, and people have been happy for 12 years. Only those hungry for power are unhappy. Since nobody listens to him here, he goes abroad and speaks." On TMC MP Abhishek Banerjee's remarks on the judiciary, he says, "When they lose power, they blame EVMs and the Election Commission, and now they are targeting the courts. Attacking democratic institutions is a fight against the nation's unity and integrity." On religious conversions, he says, "Religious conversion is happening extensively in societies and slums, not just schools. It will be treated as an anti-national activity and part of an international conspiracy. If needed, a new law will be enacted to stop it."— ANI (@ANI) November 18, 2026
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