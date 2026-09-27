ईरान के निशाने पर है UK का फेयरफोर्ड एयरबेस? खाली कराए गए आस-पास के इलाके, यहीं तैनात हैं अमेरिकी B-52 और B-1B बॉम्बर्स

ब्रिटेन के 'आरएएफ फेयरफोर्ड' एयरबेस के पास अचानक सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है, जिसके चलते वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है. सुरक्षा एजेंसियां किसी भी खतरे से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर हैं.

ब्रिटेन के 'आरएएफ फेयरफोर्ड' एयरबेस पर हमले के अलर्ट के बाद सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है. यह वही एयरबेस है जहां से उड़ान भरकर अमेरिकी जेट विमानों ने हाल ही में ईरान के मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया था. पुलिस ने इस सैन्य अड्डे के पास से विस्फोटक अधिनियम (Explosives Act) को तोड़ने के शक में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.

सुरक्षा के लिहाज से आस-पास के घरों को तुरंत खाली करा लिया गया है और सड़कों से गुजरने वाली हर गाड़ी की बारीकी से जांच की जा रही है. हालांकि, ग्लॉस्टरशायर पुलिस का कहना है कि अब हालात पूरी तरह काबू में हैं. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पहले से तैयार योजना के तहत काम कर रही हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके.

यह एयरबेस इतना खास क्यों माना जाता है?

आरएएफ फेयरफोर्ड ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स का बेस है, लेकिन असल में इसे मुख्य रूप से अमेरिकी वायुसेना 'फॉरवर्ड ऑपरेटिंग लोकेशन' के रूप में इस्तेमाल करती है. इस बेस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह पूरे यूरोप महाद्वीप में इकलौता ऐसा एयरबेस है जहां अमेरिकी वायुसेना अपने सबसे विशाल और घातक रणनीतिक बमवर्षक विमानों (Heavy Strategic Bombers) को रखती है.

जब फरवरी 2026 में ईरान से तनाव बढ़ा, तब अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की रजामंदी से इसी एयरबेस को ईरान के खिलाफ मुख्य ठिकाना बनाया गया. यहां अमेरिका के महाविनाशक विमान जैसे B-1B लांसर और B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस तैनात हैं, जो यहां से सीधे उड़ान भरकर ईरान के मिसाइल ठिकानों को निशाना बना रहे हैं.

UPDATE: 5 men have now been arrested on suspicion of a car bomb plot against RAF Fairford, found with 3 vans suspected to have been used as car bombs.



The men were pictured shirtless in handcuffs, a detail suggesting officers may also have suspected suicide vests. Counter… pic.twitter.com/1mehwNsx6w September 27, 2026

इस एयरबेस का रनवे लगभग 3,045 मीटर लंबा और बेहद मजबूत डामर से बना है. इसकी मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस पर भारी-भरकम, घातक हथियारों से लदे लड़ाकू बॉम्बर्स और बड़े मालवाहक हवाई जहाज बिना किसी वजन की पाबंदी के आसानी से टेक-ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं.

ईरानी सेना ने दी थी धमकी

असल में, पिछले कुछ महीनों से इस एयरबेस के बाहर लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. लोगों का गुस्सा ब्रिटिश सरकार के उस फैसले पर है जिसके तहत उसने अमेरिका को फेयरफोर्ड बेस से ईरानी मिसाइल ठिकानों पर हमले करने की इजाजत दी है. ब्रिटेन का कहना है कि अमेरिका ये हवाई हमले होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर हुए ईरानी मिसाइल हमलों का जवाब देने के लिए कर रहा है.

लेकिन यह मामला तब और खतरनाक मोड़ पर आ गया जब जुलाई में ईरान की सेना यानी IRGC ने ब्रिटेन को सीधी धमकी दे डाली. ईरान ने साफ कहा कि अगर ब्रिटेन ने फेयरफोर्ड एयरबेस से अमेरिकी बॉम्बर्स को उड़ने दिया तो वे इस एयरबेस को अपना दुश्मन मानकर इस पर सीधा हमला कर सकते हैं. जिसके बाद ब्रिटेन ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि उनकी सेना देश की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

🚨 BREAKING: Major incident near RAF Fairford.



I’m reporting from the police cordon, where armed officers are on scene following arrests over suspected explosives offences. pic.twitter.com/G9ehsPxaRx — TH101UK 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@Truthhurts101UK) September 27, 2026

अमेरिकी वायु सेना के ठिकानों की बढ़ाई गई सुरक्षा

यह खतरा सिर्फ फेयरफोर्ड एयरबेस तक ही सीमित नहीं है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एहतियात के तौर पर ब्रिटेन में मौजूद अमेरिकी वायु सेना के दूसरे ठिकानों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इनमें पूर्वी इंग्लैंड का आरएएफ लेकनहीथ एयरबेस भी शामिल है. यहां एयरबेस के गेटों पर बख्तरबंद गाड़ियां और हथियारों से लैस सैनिक तैनात कर दिए गए हैं.

अमेरिकी सेना अलर्ट पर है

अमेरिकी वायुसेना के प्रवक्ता ने फेयरफोर्ड एयरबेस पर चल रहे सुरक्षा ऑपरेशन की बारीकियों की जानकारी देने से मना कर दिया है. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि वहां तैनात 501वीं कॉम्बैट सपोर्ट विंग और ब्रिटेन में मौजूद अन्य अमेरिकी सैन्य टुकड़ियां पूरी तरह अलर्ट हैं. प्रवक्ता के मुताबिक, अमेरिकी सैनिकों, नागरिक कर्मचारियों, कॉन्ट्रैक्टर्स और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

ट्रंप ने इस घटना पर क्या कहा?

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घटना पर कहा, "संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. वे हमारे सैन्य ठिकाने को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते थे. हम काफी समय से उन पर नजर रख रहे थे और आखिरकार उन्हें पकड़ लिया. ब्रिटेन में हुई गिरफ्तारियां शानदार रहीं. ब्रिटेन के साथ मिलकर काम करना अच्छा अनुभव रहा. फिलहाल हम संदिग्धों से पूछताछ कर रहे हैं."

Five men arrested near RAF Fairford after suspected plot targeting U.S.-used air base



British counter-terrorism police have arrested five men on suspicion of preparing a terrorist act and explosives offences after three suspicious vehicles were stopped near RAF Fairford in… pic.twitter.com/wt5OSkpzfm — De Emiratez (@officialkpalaps) September 27, 2026

एयर शो 'RIAT 2026' पर क्या असर पड़ा?

आरएएफ फेयरफोर्ड एयरबेस सिर्फ युद्ध और सैन्य अभियानों के लिए ही नहीं, बल्कि एक विश्व प्रसिद्ध एयर शो के लिए भी मशहूर है. इस मिलिट्री बेस पर हर साल दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य विमान मेला आयोजित किया जाता है, जिसे 'रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू' (RIAT) कहते हैं. हर साल इस हवाई शो को देखने के लिए दुनिया भर से करीब 17 लाख से ज्यादा विमान प्रेमी और अलग-अलग देशों की वायुसेनाएं एक साथ जुटती हैं. लेकिन, साल 2026 में मिडल ईस्ट के संकट और इस एयरबेस पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों की भारी हलचल की वजह से सुरक्षा चिंताएं काफी बढ़ गईं. इसी खतरे को देखते हुए इस साल होने वाले 'RIAT 2026' एयर शो को रद्द कर दिया गया था. इस शो को कराने वाले आयोजकों ने कहा कि अब यह साल 2027 में आयोजित किया जाएगा.

