रूस के लिए क्यों खास है कलिनिनग्राद, पुतिन ने NATO को दी परमाणु धमकी; कहा- 'घेराबंदी हुई तो चलाएंगे सभी हथियार'

रूस का दावा है कि नाटो कलिनिनग्राद की हवाई और समुद्री नाकाबंदी की तैयारी कर रहा है. इसके जवाब में राष्ट्रपति पुतिन ने सभी घातक हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी जारी की है.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वल्दाई क्लब फोरम में पश्चिमी देशों और यूरोप पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए साफ चेतावनी दी है कि रूस किसी भी यूरोपीय देश पर हमले की योजना नहीं बना रहा है, लेकिन अगर उस पर कोई हमला हुआ तो वह अपने घातक हथियारों से इसका करारा जवाब देगा.

पुतिन ने पश्चिमी ताकतों पर रूस के साथ युद्ध की तैयारी करने, बाल्टिक सागर में सैन्य अभ्यास करने और रूसी जहाजों को जबरन जब्त करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि यदि रूस के किसी भी हिस्से खासकर कलिनिनग्राद क्षेत्र पर सीधा हमला होता है तो रूस के पास मौजूद उन विशेष और आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल का विकल्प तुरंत खुल जाएगा जो दुनिया के किसी अन्य देश के पास नहीं हैं और ऐसी स्थिति में रूस खुद यह तय करेगा कि दुश्मन का सफाया किस हथियार से करना है.

नाकाबंदी को लेकर रूस का क्या दावा है?

रूस और पश्चिमी देशों के बीच इस हालिया तनाव के पीछे सबसे बड़ा कारण कलिनिनग्राद की सुरक्षा को लेकर मॉस्को का डर है. यूरोप स्थित रूसी दूतावासों, जैसे कि आयरलैंड में मौजूद रूसी दूतावास ने आधिकारिक बयान जारी कर चेतावनी दी है कि मॉस्को के पास ऐसी जानकारियां हैं जिनसे संकेत मिलता है कि नाटो देश कलिनिनग्राद क्षेत्र की समुद्री और हवाई नाकाबंदी करने की तैयारी कर रहे हैं.

रूसी अधिकारियों का मानना है कि यदि नाटो बाल्टिक सागर और हवाई मार्गों के जरिए कलिनिनग्राद की आवाजाही को रोक देता है तो यह इलाका रूस की मुख्य भूमि से पूरी तरह कट जाएगा. रूस ने साफ कर दिया है कि कलिनिनग्राद को अलग-थलग करने या उसकी नाकाबंदी करने की किसी भी कोशिश को रूस पर सीधे हमले के रूप में देखा जाएगा और इसके जवाब में परमाणु हथियारों समेत पूरे सैन्य भंडार का प्रयोग करने से रूस पीछे नहीं हटेगा. जब पुतिन से पूछा गया कि क्या यह दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे को डराने की कोशिश है तो उन्होंने कहा कि यह कोई डराना नहीं है बल्कि रूस को डराने की पश्चिमी कोशिशों का एक ठोस जवाब है.

कलिनिनग्राद कहां है?

कलिनिनग्राद बाल्टिक सागर में स्थित रूस का एक अलग-थलग पड़ा हुआ हिस्सा है जो रूस की मुख्य जमीन से सीधे जुड़ा नहीं है, बल्कि उससे करीब 300 किलोमीटर दूर पोलैंड और लिथुआनिया जैसे नाटो सदस्य देशों के बीच घिरा हुआ है. एक तरफ समुद्र और बाकी तरफ से विरोधी देशों से घिरे होने की वजह से रूस के मुख्य हिस्से से यहां सीधे पहुंचने के लिए या तो दूसरे यूरोपीय देशों की जमीन से गुजरना पड़ता है या फिर बाल्टिक सागर के समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है. यही वजह है कि यह छोटा सा क्षेत्र रूस और नाटो दोनों के लिए एक बारूद के ढेर की तरह बेहद संवेदनशील बना हुआ है.

कलिनिनग्राद का क्या है इतिहास?

कलिनिनग्राद का इतिहास मिलिट्री के लिहाज से बहुत खास है क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध से पहले इसे 'कोनिग्सबर्ग' कहा जाता था और यह जर्मनी का एक मुख्य हिस्सा हुआ करता था. साल 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब सोवियत संघ की सेना ने इस पर कब्जा कर लिया और अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत यह इलाका उन्हें मिल गया. बाद में जब 1991 में सोवियत संघ टूट गया, तब भी यह रणनीतिक टुकड़ा रूस के ही पास रहा. इस तरह पिछले करीब 80 सालों से इस पर रूस का पूरा सैन्य और प्रशासनिक कंट्रोल है, जिसे समय के साथ रूस ने यूरोप के बिल्कुल मुहाने पर अपने सबसे खतरनाक और शक्तिशाली सैन्य किले में बदल दिया है.

रूस और नाटो के लिए कलिनिनग्राद क्यों है महत्वपूर्ण?

यूरोप के ठीक बीच में और नाटो देशों के घेरे में बसे होने के कारण यह छोटा सा क्षेत्र रूस के लिए अपने दुश्मनों पर पैनी नजर रखने और जरूरत पड़ने पर उन पर तुरंत पलटवार करने का एक अचूक हथियार बन चुका है. यही वजह है कि इसके रणनीतिक और सैन्य महत्व के कुछ बहुत ही बड़े और मुख्य कारण हैं.

नौसैनिक बेड़े का मुख्य ठिकाना: कलिनिनग्राद में रूसी नौसेना का Baltic Fleet है. इसके जरिए रूस बाल्टिक सागर में अपने युद्धपोतों की तैनाती बनाए रखता है और समुद्री गतिविधियों पर नजर रखता है.

कलिनिनग्राद में रूसी नौसेना का Baltic Fleet है. इसके जरिए रूस बाल्टिक सागर में अपने युद्धपोतों की तैनाती बनाए रखता है और समुद्री गतिविधियों पर नजर रखता है. परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें: रूस ने इस इलाके में इस्कंदर मिसाइल प्रणालियों को तैनात कर रखा है. इन घातक मिसाइलों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सामान्य बमों के साथ-साथ परमाणु हथियार ले जाने में भी पूरी तरह सक्षम हैं.

रूस ने इस इलाके में इस्कंदर मिसाइल प्रणालियों को तैनात कर रखा है. इन घातक मिसाइलों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सामान्य बमों के साथ-साथ परमाणु हथियार ले जाने में भी पूरी तरह सक्षम हैं. नाटो देशों तक सीधी पहुंच: कलिनिनग्राद में तैनात रूसी मिसाइलें और वायु रक्षा प्रणालियां आसपास के कई नाटो देशों, सैन्य ठिकानों और समुद्री रास्तों को सीधा निशाना बना सकती हैं.

कलिनिनग्राद में तैनात रूसी मिसाइलें और वायु रक्षा प्रणालियां आसपास के कई नाटो देशों, सैन्य ठिकानों और समुद्री रास्तों को सीधा निशाना बना सकती हैं. पश्चिमी सीमा का रक्षा कवच: यूक्रेन युद्ध और नाटो के बढ़ते प्रभाव के बीच रूस कलिनिनग्राद को अपनी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी सैन्य ढाल मानता है.

बाल्टिक क्षेत्र में हाल ही में क्या सैन्य गतिविधियां हुई हैं?

बाल्टिक क्षेत्र में तनाव तब और ज्यादा गहरा गया जब 18 अगस्त को नाटो ने उत्तरी पोलैंड और बाल्टिक इलाके में अचानक एक मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दिया, जिसने रूस की चिंता बढ़ा दी. इस युद्ध अभ्यास में अमेरिकी वायुसेना का सबसे आधुनिक EA-37B कंपास कॉल विमान भी शामिल हुआ, जो पलक झपकते ही दुश्मन के रडार और कम्यूनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह जाम कर सकता है. बिना किसी सूचना के किए गए इस बड़े शक्ति प्रदर्शन को रूस ने अपनी सुरक्षा के लिए खुली चुनौती मान लिया. वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय नेताओं और खुफिया एजेंसियों ने डराने वाली चेतावनी दी है कि यदि रूस यूक्रेन जंग में जीत जाता है तो वह अगले कुछ ही सालों में किसी अन्य देश पर भी हमला बोल सकता है.

रूस के धमकियों पर नाटो का क्या रुख है?

रूस की परमाणु धमकियों पर नाटो ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए दो टूक जवाब दिया है. नाटो की प्रवक्ता एलिसन हार्ट ने रूस की धमकियों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए साफ किया कि नाटो सिर्फ अपनी रक्षा के लिए बना एक गठबंधन है और उसके किसी भी कदम से रूस या कलिनिनग्राद को कोई खतरा नहीं है. वहीं, नाटो के महासचिव मार्क रुटे ने बताया कि रूस को बेहद छोटा और सीधा जवाब देकर परमाणु धमकियां तुरंत बंद करने और यूक्रेन के खिलाफ पांचवें साल में पहुंच चुकी जंग को तुरंत रोकने के लिए कहा गया है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रूस का असली मकसद नाटो देशों में फूट डालना है, लेकिन नाटो बिना किसी दबाव में आए शांत रहकर यूक्रेन की सैन्य मदद जारी रखेगा.

