रूस ने भारत के लिए खोला खजाना! इस चीज की सप्लाई बढ़ाने का वादा, पुतिन ने PM मोदी को दिया क्रेडिट

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और रूस के रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की जमकर तारीफ की.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार (24 अगस्त 2026) को भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की. इस दौरान पुतिन ने भारत-रूस संबंधों को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उनका शुक्रिया अदा किया. इसके साथ ही उन्होंने भारतीय किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से होने वाली खाद की सप्लाई को लगातार बढ़ाने का भरोसा दिया.

बैठक में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि साल 2025 में भारत और रूस के बीच आपसी व्यापार में थोड़ी गिरावट देखी गई थी, लेकिन अब इसमें तेजी से सुधार हो रहा है और यह फिर से पटरी पर लौट रहा है. उन्होंने इस सकारात्मक बदलाव का बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के निजी प्रयासों को दिया और कहा कि दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने में पीएम मोदी व्यक्तिगत रूप से काफी ध्यान दे रहे हैं.

जल्द होगी पीएम मोदी-पुतिन की मुलाकात

पुतिन ने विदेश मंत्री जयशंकर से पीएम मोदी तक अपना खास संदेश और शुभकामनाएं पहुंचाने को कहा. उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि शंघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठकों के दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से जल्द होगी. पुतिन के मुताबिक, अगर दोनों नेताओं का शेड्यूल सही रहा, तो इस साल के अंत में भी उनकी एक और मुलाकात संभव हो सकती है.

भारतीय किसानों को खाद आपूर्ति का भरोसा

रूस-भारत संबंधों में कृषि और खाद की आपूर्ति एक बेहद अहम मुद्दा रहा है. पुतिन ने साफ किया कि रूस यह सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठा रहा है ताकि भारतीय कृषि क्षेत्र और किसानों को खाद की कोई कमी न हो. उन्होंने कहा कि रूस भारत को खाद की आपूर्ति पहले भी बढ़ा रहा था और आगे भी इसे जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार है.

Pleased to call on President Vladimir Putin of Russia in Moscow today. Handed over a personal message from Prime Minister @narendramodi.



Briefed him on the deliberation held under the 27th IRIGC-TEC, reviewing our cooperation across a wide range of domains. Value his guidance… pic.twitter.com/jAWTLqUrEp — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 24, 2026

ऊर्जा और परमाणु क्षेत्र में भी प्रगति

खाद के अलावा पुतिन ने दोनों देशों के बीच अन्य क्षेत्रों में हो रही तरक्की का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि केवल ऊर्जा या कृषि ही नहीं, बल्कि परमाणु ऊर्जा और हाई-टेक टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस सेक्टरों में भी दोनों देश मिलकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. इन सभी मुद्दों पर बातचीत जारी है और काम सही दिशा में चल रहा है.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रपति पुतिन की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब भारत और रूस अपने आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को और गहरा करने में जुटे हैं. वर्तमान में ऊर्जा, खाद, न्यूक्लियर पावर और आधुनिक तकनीक दोनों देशों के बीच साझेदारी के मुख्य आधार बने हुए हैं.

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